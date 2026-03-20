La IV Concentración de Vehículos Clásicos del Transporte llega este domingo a Vícar

Juan Orellana Moreno

Desde ultraligeros hasta industriales de gran tonelaje, los clásicos de la carreta protagonizarán la jornada de convivencia en la explanada junto al Ayuntamiento en Puebla de Vícar

La gran fiesta del motor y los clásicos regresa este domingo a Vícar de la mano de la IV Concentración de Vehículos Clásicos del Transporte. Un evento que edición tras edición goza de alta participación y que, en esta ocasión, tendrá como protagonistas a los clásicos del transporte por carretera.

Organizado por el Ayuntamiento de Vícar, Club Cacharricas y Asociación de Vecinos Ventacabañuelas, el encuentro tendrá lugar este domingo día 22 de marzo a las 09.30h en la explanada junto al Ayuntamiento de Vícar (Puebla de Vícar). Durante toda la mañana se desarrollará esta dinámica jornada de convivencia en la que participan clásicos desde categorías comerciales ultraligeras hasta industriales de gran tonelaje.

Como en concentraciones anteriores, los vehículos inscritos permanecerán expuestos durante todo el día hasta el momento de la entrega de premios. Las categorías a las que optarán estos grandes del transporte son: vehículo más antiguo, de mayor tamaño, menor tamaño, mejor restaurado, más estropeado, más decorado, conductor más veterano, conductor más joven, club más numeroso y desplazamiento más meritorio. La inscripción anticipada permaneció abierta hasta el pasado martes día 17 pero también puede realizarse en la misma mañana del domingo de 09.30h a 11.30h con un importe de 20€. Este precio incluye la entrada en concurso del vehículo así como un plato de paella y dos consumiciones, además de la participación en sorteos y regalos.

La concentración de vehículos es ya un evento consolidado en el municipio de Vícar atrayendo a apasionados del motor, familias y curiosos que disfrutarán, un domingo más, de esta gran convivencia cultural.