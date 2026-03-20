El acceso en coche a Genoveses, Mónsul y Cala Carbón quedará regulado este verano del 20 de junio al 27 de septiembre

La Junta de Andalucía invierte 1,3 millones de euros en proyectos de conservación en Cabo de Gata-Níjar

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, ha establecido para el próximo verano la regulación del acceso con vehículos a motor a las playas situadas a poniente de la barriada de San José, playas y calas de Genoveses, Barronal, Mónsul, Media Luna y Cala Carbón, en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, desde el 20 de junio hasta el 27 de septiembre.

Esta medida persigue reducir la presión derivada de la afluencia excesiva de tráfico rodado durante el periodo estival y favorecer el estado de conservación de los recursos naturales y paisajísticos del Parque Natural: evitar la afección a la vegetación de zonas que albergan hábitats de interés comunitario, la degradación de georrecursos, reducir la emisión de polvo en los caminos de acceso y las incidencias provocadas por coches estacionados en zonas no autorizadas que pueden llegar a entorpecer el paso de vehículos de emergencia. “En definitiva”, explica el delegado territorial Manuel de la Torre, “compatibilizar el uso público de estas playas, que en verano es intenso, con la protección de sus valores ambientales y garantizar la seguridad de los visitantes”.

La resolución, que se publicará en el BOJA en los próximos días, es el primer paso para después proceder a licitar el servicio que la hará efectiva mediante el control del acceso de los vehículos a motor y la ordenación de su tránsito en cada una de las áreas habilitadas de acceso a las playas. El director conservador del Parque Natural, Salvador Parra, ha recordado que esta medida se adopta en aplicación de la propia normativa del espacio natural.

De este modo, el Plan de Ordenación de Recursos Naturales establece “que el acceso de visitantes podrá ser regulado por la Consejería en los sectores y épocas oportunos para la adecuada preservación de los recursos naturales” De igual forma, el Plan Rector de Uso y Gestión, indica que “la Consejería podrá restringir el acceso por cualquier camino público cuando exista causa justificada por impacto ambiental, incompatibilidad del uso con la conservación y por motivos de riesgo para la seguridad o el bienestar de las personas”.

La resolución también contempla la regulación de la actividad recreativa de kayaks, piraguas y similares artefactos flotantes sin motor, de forma que no podrán agruparse en número superior a 5 en las zonas del litoral del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar durante el mismo periodo comprendido del 20 de junio al 27 de septiembre. Salvador Parra explica que “las acumulaciones de este tipo de embarcaciones en números elevados y sin control pueden comprometer la conservación de especies marinas litorales y suponer un deterioro de los valores paisajísticos del parque, además de que pueden resultar incompatibles con otras actividades de uso público”.

Por todo ello, para el director del espacio natural “resulta necesario poner un límite, 5 kayaks o piraguas, a partir del cual sería necesario obtener autorización de la Delegación en la que se incluirían las condiciones que garanticen la preservación del ecosistema litoral y el uso del dominio público marítimo terrestre.”

Proyectos de conservación en el Parque Natural por 1,3 millones de euros

El delegado territorial ha recordado los proyectos que actualmente está realizando la Junta de Andalucía en el Parque Natural, como el de restauración y acondicionamiento del humedal de las Salinas de Cabo de Gata, en el que se va a renovar el vallado de protección perimetral para evitar la entrada de predadores, los observatorios de aves y se van a crear nuevos islotes que favorezcan la nidificación de la avifauna, y el proyecto de restauración de ecosistemas degradados en la Reserva de la Biosfera.

Con este segundo proyecto se está actuando en el litoral de la zona de Vela Blanca y la Playa de los Muertos, redirigiendo a los usuarios por los senderos mediante talanqueras de madera, implantación de escalones de madera y señales informativas, y cerrando al paso áreas degradadas por tránsito de visitantes fuera de senderos para proceder a su restauración mediante siembra y plantación de especies autóctonas. También se incluye la protección de los georrecursos de la duna fósil de Los Escullos y la duna de Mónsul, donde se están instalando talanqueras para impedir el acceso a la duna y señales explicando la necesidad de conservarla, y se adoptan medidas para favorecer la restauración geomorfológica de la duna mediante captadores de arena y posterior restauración de la cubierta vegetal propia del ambiente dunar.

“La Junta de Andalucía está comprometida en proteger los valores ecológicos, geológicos y paisajísticos extraordinarios de Cabo de Gata-Níjar, que debe seguir siendo uno de los enclaves mejor conservados del litoral mediterráneo”, concluyó el delegado, “para lo que contamos con el compromiso y colaboración del resto de administraciones públicas, asociaciones conservacionistas, expertos, empresas que trabajan en el Parque Natural y de todos los almerienses, que se sienten muy orgullosos de este espacio único, emblema de la provincia”.