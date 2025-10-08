La Jefatura de la Policía Local felicita a dos agentes que evitaron ayer que una mujer se arrojara al vacío desde el puente de Bayyana

“Su rápida actuación y profesionalidad ha sido fundamental para salvar una vida y brindar apoyo en un momento crítico, siendo un ejemplo de servicio y dedicación”, destaca

La Jefatura de la Policía Local de Almería ha felicitado públicamente a dos agentes que evitaron en la mañana de ayer, martes, que una mujer se arrojara al vacío desde el puente de Bayyana, evitando así su más que probable muerte.

Los hechos ocurrieron sobre las 09.55 horas cuando la patrulla policial observó a una mujer de mediana edad sentada sobre el vallado de la Autovía A-7, con el cuerpo de espaldas al viaducto del Bayyana y con evidente peligro de caída al vacío. De inmediato, se personaron en el lugar, iniciando una diálogo con ella para transmitirle confianza al manifestarles que su intención era arrojarse al vacío. En un momento de la conversación, se abalanzaron sobre ella y consiguieron evitar que lograra su objetivo, pese a la resistencia que ofreció.

La dotación, a través de la Sala Operativa del 092, solicitó la colaboración del 061 y de otras dotaciones debido a que la mujer presentaba un gran estado de agitación y una conducta agresiva, lo que provocó su posterior evacuación al Hospital Universitario Torrecárdenas.

La Jefatura de la Policía Local ha querido felicitar a ambos agentes por la rapidez de reflejos para evitar que la mujer cayera por el viaducto, consiguiendo salvar su vida aún poniendo en riesgo la suya propia. “Su rápida actuación y profesionalidad ha sido fundamental para salvar una vida y brindar apoyo en un momento crítico, siendo un ejemplo de servicio y dedicación”, destaca el intendente jefe, Gregorio Zambudio.