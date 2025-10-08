La Comisión propone salvaguardias para reforzar la protección de los agricultores de la UE en el acuerdo UE-Mercosur

La Comisión ha propuesto hoy un Reglamento para reforzar la protección de los agricultores de la UE en el contexto del Acuerdo de Asociación UE-Mercosur. Las salvaguardias propuestas formalizan las garantías ofrecidas a los agricultores de la UE en virtud de la propuesta jurídica del Acuerdo de Asociación UE-Mercosur, que la Comisión envió a los Estados miembros de la UE el 3 de septiembre. En la práctica, proporcionan un nivel adicional de seguridad a los agricultores de la UE, más allá de la introducción progresiva cuidadosamente calibrada de los contingentes específicos acordados con Mercosur para las importaciones en sectores sensibles. En el caso improbable de un aumento imprevisto y perjudicial de las importaciones procedentes del Mercosur o de una disminución indebida de los precios para los productores de la UE, se pondrían en marcha medidas de protección rápidas y eficaces.

La propuesta establece procedimientos para garantizar la aplicación oportuna y efectiva de las medidas bilaterales de salvaguardia para los productos agrícolas. También incluye disposiciones específicas en relación con determinados productos agrícolas sensibles (enumerados en el anexo del Reglamento), como la carne de vacuno, las aves de corral, el arroz, la miel, los huevos, el ajo, el etanol y el azúcar.

Las disposiciones específicas para los productos sensibles incluyen un mayor seguimiento, factores desencadenantes claros y una respuesta rápida.

