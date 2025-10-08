Miski Liu Suria

La baja frecuencia produce un pesimismo deprimente y la alta, un optimismo realista.

Época de monstruos

Interregno

Inestabilidad

Tiempos difíciles

Riesgo geopolítico

Ideologías extremas

Cambio monumental

El cierre es un disfraz

Decadencia del sistema

Ajedrez tridimensional

Se está drenando el pantano

El oro supera los cuatro mil dólares

«El viejo mundo muere y el nuevo lucha por nacer. Ha llegado la época de los monstruos» dijo el italiano Antonio Gramsci en 1929. Esto significa que estamos en un periodo de transición histórica donde está en decadencia el viejo sistema, pero aún no ha emergido plenamente el nuevo sistema.

Un interregno es una época de incertidumbre, cuando están en crisis los países y los aspirantes a líderes compiten por el poder con los líderes actuales. Los tiempos difíciles tienden a sacar a relucir a todos los locos, a todos los tipos sociópatas a quienes les resultaría difícil tener éxito en tiempos estables y prósperos.

Este tiempo de transición es un espacio de incertidumbre y crisis donde surgen formas peligrosas -los monstruos- que pueden ser ideologías extremas, movimientos autoritarios o fenómenos sociales negativos que intentan aprovechar el caos o el miedo que genera la transformación. La historia nos recuerda que los periodos de interregno generan no sólo caos sino también el surgimiento de oportunistas que prosperan gracias al miedo y la división.

Según Jeff Thomas, en la antigua Roma, ‘interregno’ era el término que se daba al periodo entre gobiernos estables en el que podría ocurrir cualquier adversidad, y a veces ocurría: disturbios civiles, guerras entre caudillos, vacío de poder y, finalmente, guerras de sucesión. Pero con el tiempo, se calmaba la situación y los vencedores volvían a estabilizar el imperio.

Cuando los imperios se ven envueltos en problemas económicos tan graves que no encuentran una solución viable, un truco que emplean siempre los líderes políticos para evitar que los destituyan es iniciar una guerra. Si cree la gente que su patria está en peligro, el pueblo aceptaría la privación temporal de su libertad. En esos momentos, tiende a polarizarse la gente y deposita su fe en uno u otro partido político, pero esa fe está en decadencia a causa de los escándalos.

https://www.theburningplatform.com/2025/10/07/now-is-the-time-of-monsters-2/#more-377685

RIESGO GEOPOLÍTICO

Aumenta el riesgo geopolítico a nivel mundial.- El mayor riesgo seguirán siendo los ciberataques y la violación de datos. Según un informe, la volatilidad geopolítica, junto con los problemas relacionados con la IA, fue el riesgo empresarial de más rápido crecimiento en el mundo. Si se desglosa por continentes, Asia experimentará el mayor aumento en riesgo geopolítico, por encima del promedio mundial, para 2028.

En Europa, la volatilidad geopolítica ya ocupa un lugar destacado en el sexto puesto. Según los expertos, se prevé que siga aumentando hasta 2028, año en el que se cree que la volatilidad geopolítica se convertirá en el tercer mayor riesgo en Europa. Se espera que América del Norte se ubique apenas por debajo del promedio mundial, mientras que la situación será más relajada en Sudamérica.

https://www.zerohedge.com/geopolitical/geopolitical-risk-rises-globally

Ajedrez geopolítico tridimensional.- ¿Qué pasaría si el plan final nunca fuera derrotar a Rusia? ¿Qué pasaría si el plan inmediato fuera la derrota de Europa? pregunta Terry Cowan. Abandonan el petróleo ruso barato que ha sido la base de la prosperidad de Europa en las últimas décadas. En cambio, han optado por combustible mucho más caro, procedente de EEUU y de los rusos, después de haber pasado primero por la India. Eso está diezmando la economía.

https://www.zerohedge.com/geopolitical/three-dimensional-geopolitical-chess

NOTICIAS DEL RESETEO

Detectan a falsos tenedores de bonos en Reno .

. Trump prepara un estímulo de dos mil dólares del Tesoro.

prepara un estímulo de dos mil dólares del El EBS comenzará tan pronto como esté completa la sincronización con el QFS y el EBS.

Aviones especializados barren las principales ciudades en busca de redes de frecuencias no registradas, utilizadas para el control mental y la vigilancia masiva.

Ha comenzado la operación mundial Cisne Blanco de varias fases con incautaciones financieras, interdicción de armas biológicas y operaciones psicológicas.

El 70% de los trabajadores del Fisco IRS han sido suspendidos y no serán recontratados. El 30% restante trabajará para el Servicio de Impuestos Externos.

La tormenta es real, rugiendo como un huracán. Operaciones especiales desplegadas. Cada movimiento planeado para el máximo impacto. Esto no es un caos. Es precisión fría.

Comienza el ajuste de cuentas . Se está drenando el pantano no con palabras, sino con hechos. Éste es el cambio monumental que se esperaba. Se acabó el tiempo de hablar. Ha llegado la tormenta y no se detendrá hasta el final.https://operationdisclosureofficial.com/2025/10/08/restored-republic-via-a-gcr-as-of-october-8-2025/

. Se está drenando el pantano no con palabras, sino con hechos. Éste es el que se esperaba. Se acabó el tiempo de hablar. Ha llegado la tormenta y no se detendrá hasta el final.https://operationdisclosureofficial.com/2025/10/08/restored-republic-via-a-gcr-as-of-october-8-2025/ Esta superluna llena en Aries simboliza una finalización, emociones intensificadas, liberación e iluminación. Representa un punto culminante en el ciclo lunar, que aporta claridad y conciencia a los aspectos espirituales, emocionales y físicos de la vida.https://eraoflight.com/2025/10/08/this-aries-super-full-moon-symbolizes-completions/

simboliza una finalización, emociones intensificadas, liberación e iluminación. Representa un punto culminante en el ciclo lunar, que aporta claridad y conciencia a los aspectos espirituales, emocionales y físicos de la vida.https://eraoflight.com/2025/10/08/this-aries-super-full-moon-symbolizes-completions/ El Jinete de la Tormenta habla sobre el fin del pantano.- Éste es ese Octubre Rojo que todos estábamos esperando donde los cazadores se convierten en cazados. Estamos en manos de expertos. El equipo nos ha traído sanos y salvos hasta aquí y confío en que nos acompañarán el resto del camino hacia la ascensión. Hay mucho por lo que estar agradecido.https://operationdisclosureofficial.com/2025/10/05/kat-update-q-the-storm-rider-on-the-overt-military-occupation-and-the-end-of-the-swamp/

CAMAS MÉDICAS

Según Mr. Pool , En 1936 nació el primer prototipo de MedBed, pero la élite lo destruyó rápidamente. Posteriormente, resurgió la tecnología y está a punto de convertirse en realidad. Podemos programar el tiempo de nuestro proceso de envejecimiento. Si tiene 80 años o más, puede retroceder su envejecimiento 50 años.

, En 1936 nació el primer prototipo de MedBed, pero la élite lo destruyó rápidamente. Posteriormente, resurgió la tecnología y está a punto de convertirse en realidad. Podemos programar el tiempo de nuestro proceso de envejecimiento. Si tiene 80 años o más, puede retroceder su envejecimiento 50 años. El despliegue completo de camas médicas para todos se espera para 2027 ó 2028. Comienza una revolución silenciosa. Lo ocultaron durante noventa años y ya no se ocultará más.https://x.com/MrPool_QQ/status/1974948525516685796

Según Paul White Gold Eagle, el QFS está financiando proyectos como tecnologías MedBed, energía libre de Tesla y una nueva infraestructura para la libertad humana total. La primera prueba secreta ya se llevó a cabo en 22 naciones con un 100% de éxito.https://x.com/PaulGoldEagle/status/1974930336783176056

CONTROL

Según Mr. Pool , el cierre nunca fue un colapso. Fue una preparación para la transición. El mundo está a una señal del reinicio.

, el cierre nunca fue un colapso. Fue una preparación para la transición. El mundo está a una señal del reinicio. Las redes bancarias civiles continúan en funcionamiento, pero bajo control.

Dentro de la Tesorería, los equipos de seguridad verifican las reservas de oro y reasignan códigos digitales a las cuentas aprobadas por el QFS. Esto no es auditoría, es recuperación.

Múltiples fuentes confirman que se han cortado las líneas de comunicación privadas utilizadas por contratistas federales. Esto es para evitar la fuga de datos que conectan a políticos clave con pagos de bancos centrales extranjeros.

El viejo motor económico se está apagando desde dentro. Permanece iluminado por la noche el cuartel general de la Reserva Federal, pero sólo entra y sale personal militar. Se están drenando y replicando los servidores internos en la computadora central cuántica.

Continúan las pruebas del EBS subterráneamente. Cuando se produzca el reinicio final, todos los dispositivos recibirán el mismo mensaje: el anuncio de un nuevo sistema, respaldado en oro y propiedad de la gente.

Evite las grandes ciudades. Manténgase en tierra durante los periodos de alerta. Ignore las noticias de los principales medios de comunicación. Confíe únicamente en fuentes seguras vinculadas al QFS.https://operationdisclosureofficial.com/2025/10/07/restored-republic-via-a-gcr-as-of-october-7-2025/

OCTUBRE ROJO

El panorama financiero y político está cambiando a una velocidad vertiginosa. Es fundamental tener la casa limpia antes de que puedan comenzar las etapas finales de la operación. Es necesario neutralizar la resistencia burocrática. Dan Scavino vincula las operaciones actuales con el concepto de Octubre Rojo. Simboliza un periodo de acción decisiva y revelaciones que expondrán la magnitud de décadas de corrupción.

La narrativa subraya el drástico aumento del precio del oro, señalando que el metal alcanzó los cuatro mil dólares por onza. Esta valoración se presenta como prueba tangible de que está fallando la estructura económica actual y que el mercado se prepara para una transición inevitable.

Se activa un sistema económico paralelo. Trump aprobó una importante carretera minera de Alaska. Esto permitirá la extracción de oro, plata, cobalto y otros metales estratégicos.

El cierre gubernamental, a menudo lamentado por los grandes medios de comunicación, se considera aquí como una cobertura operativa esencial. Un cierre permite marginar al personal no esencial vinculado a la burocracia del lado oscuro, creando las condiciones necesarias para una limpieza profunda.

GOBIERNO EN LA SOMBRA

Según Mr. Pool, el cierre revela una red de gobierno en la sombra. El cierre es un disfraz. Lo que parece disfunción es, en realidad, una demolición. Se está desmontando el antiguo régimen bajo el manto del silencio.

Con las agencias cerradas y las luces apagadas, la verdadera batalla está en los datos. Unidades cibernéticas han violado los servidores federales internos, descubriendo una red paralela de comunicaciones ocultas. Esta red está siendo confiscada.

Se están retirando del sistema contratos clasificados que vinculan a grandes bancos, ejecutivos de medios de comunicación y funcionarios federales. Se rastrean cientos de millones en pagos ocultos hasta cuentas fantasma en el extranjero.

Se sellaron los edificios federales en Washington DC, no por seguridad, sino para que pueden trabajar los equipos forenses. Las salas que albergaban los archivos eran en realidad centros de inteligencia para la gestión de la propaganda y del fraude financiero. Se están almacenando las pruebas y se están trasladando para proteger los fondos.

Mientras afirman los políticos que no pueden financiar al gobierno, se transfieren en secreto lingotes de oro y bonos históricos desde las bóvedas de la Reserva Federal a sitios con garantía del Tesoro. Está en marcha el cambio hacia un patrón respaldado por oro.

El siguiente paso consiste en abordar la estructura de poderes de emergencia. Una vez que se drene la red oculta completamente, el público comprenderá por qué el cierre nunca se trató de dinero, sino de acabar con el gobierno en la sombra.

ECONOMÍA

El oro supera los cuatro mil dólares por primera vez.https://www.zerohedge.com/markets/gold-tops-4000-first-time-and-how-goldman-trading-meltup-here

supera los cuatro mil dólares por primera vez.https://www.zerohedge.com/markets/gold-tops-4000-first-time-and-how-goldman-trading-meltup-here El precio del oro alcanza un máximo histórico, el de la plata un máximo en catorce años y el del platino un máximo en trece años.https://www.kitco.com/news/article/2025-10-06/gold-price-powers-record-high-silver-14-year-high-platinum-13-year-pea

alcanza un máximo histórico, el de la plata un máximo en catorce años y el del un máximo en trece años.https://www.kitco.com/news/article/2025-10-06/gold-price-powers-record-high-silver-14-year-high-platinum-13-year-pea El aumento del oro indica que se está acelerando el reinicio monetario, según ITM Trading.https://www.youtube.com/watch?v=REC64oNWrIs

indica que se está acelerando el reinicio monetario, según ITM Trading.https://www.youtube.com/watch?v=REC64oNWrIs Según Rabobank, el oro confirma que el mundo ha superado el horizonte de eventos fiscales y la única salida es una inflación general mediante la devaluación de la moneda.https://www.zerohedge.com/markets/rabobank-gold-confirms-world-has-passed-fiscal-event-horizon

confirma que el mundo ha superado el horizonte de eventos fiscales y la única salida es una inflación general mediante la devaluación de la moneda.https://www.zerohedge.com/markets/rabobank-gold-confirms-world-has-passed-fiscal-event-horizon Un tercio de los países sufren precios de alimentos anormalmente altos, lo que conlleva riesgos de malestar social.https://www.zerohedge.com/commodities/third-countries-plagued-abnormally-high-food-prices-brings-risks-social-unrest

anormalmente altos, lo que conlleva riesgos de malestar social.https://www.zerohedge.com/commodities/third-countries-plagued-abnormally-high-food-prices-brings-risks-social-unrest El experimento de la moneda fiduciaria llega a su fin a nivel mundial según John Rubino . A su juicio, están fracasando las monedas fiduciarias debido a la deuda, y el precio del oro está subiendo como reflejo de esa caída.https://dinarchronicles.com/2025/10/08/greg-hunter-with-john-rubino-fiat-currency-experiment-ending-globally/

. A su juicio, están fracasando las monedas fiduciarias debido a la deuda, y el precio del está subiendo como reflejo de esa caída.https://dinarchronicles.com/2025/10/08/greg-hunter-with-john-rubino-fiat-currency-experiment-ending-globally/ La India lanza un sistema de liquidación de divisas a través de su centro financiero GIFT City.- Al permitir la liquidación de divisas locales, la India acelera su cambio hacia la soberanía financiera y reduce la dependencia de las redes de compensación occidentales.https://dinarchronicles.com/2025/10/07/tues-am-seeds-of-wisdom-crypto-updates-10-7-25/

lanza un sistema de liquidación de divisas a través de su centro financiero GIFT City.- Al permitir la liquidación de divisas locales, la India acelera su cambio hacia la soberanía financiera y reduce la dependencia de las redes de compensación occidentales.https://dinarchronicles.com/2025/10/07/tues-am-seeds-of-wisdom-crypto-updates-10-7-25/ Lanzamiento de una bolsa de metales preciosos: En el Foro Financiero de Moscú de 2025, los BRICS anunciaron planes para una plataforma comercial que permita a los países realizar operaciones con oro, platino, diamantes y tierras raras, eludiendo el Swift y las bolsas de materias primas. Ésta es la arquitectura de un nuevo orden financiero.https://dinarchronicles.com/2025/10/07/tues-pm-seeds-of-wisdom-crypto-updates-10-7-25/

