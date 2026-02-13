Inicio / Provincia / La Jefatura Provincial de Tráfico informa que se van a realizar obras en la autovía A-7 tms Viator y Níjar

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que se van a realizar obras en la autovía A-7 tms Viator y Níjar

Por
No hay comentarios
febrero 13, 2026 4:44 pm

Obras en la A-7

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que se van a realizar obras en la autovía A-7:

  • Entre los PPKK 775+650 y 778+100 (Término Municipal de Viator) en sentido creciente, se realizará el corte del carril izquierdo:
  • desde las 09:00h. del 16 de febrero hasta las 13:00h. del 20 de febrero
  • desde las 09:00h. del 23 de febrero hasta las 13:00h. del 27 de febrero
  • Entre los PPKK 746+000 y 747+000 (Término Municipal de Níjar) en ambos sentidos, se realizará el corte del carril izquierdo.

Los trabajos se llevarán a cabo entre las 08:00h. y las 18:00h.  del 16 de febrero.

GabinetedePrensa

Related Posts

El subdelegado del Gobierno visita en Vícar el stand itinerante d ...
febrero 13, 2026
VOX denuncia el “colapso médico” del Hospital Universitario Ponie ...
febrero 13, 2026
Buscan a Manolo, de 59 años, desaparecido en Berja
febrero 13, 2026

Deje un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *