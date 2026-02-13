La Jefatura Provincial de Tráfico informa que se van a realizar obras en la autovía A-7 tms Viator y Níjar

Obras en la A-7

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que se van a realizar obras en la autovía A-7:

Entre los PPKK 775+650 y 778+100 (Término Municipal de Viator) en sentido creciente, se realizará el corte del carril izquierdo:

(Término Municipal de Viator) en sentido creciente, se realizará el corte del carril izquierdo: desde las 09:00h. del 16 de febrero hasta las 13:00h. del 20 de febrero

desde las 09:00h. del 23 de febrero hasta las 13:00h. del 27 de febrero

Entre los PPKK 746+000 y 747+000 (Término Municipal de Níjar) en ambos sentidos, se realizará el corte del carril izquierdo.

Los trabajos se llevarán a cabo entre las 08:00h. y las 18:00h. del 16 de febrero.