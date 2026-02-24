La Junta adjudica la sustitución del muro de contención del CEIP Jerónimo Reche de Chirivel

Esta actuación se enmarca en el “Plan Andalucía Actúa” para la reparación de infraestructuras docentes dañadas por el temporal

La Junta de Andalucía ha adjudicado este lunes la sustitución del tramo de muro de fábrica dañado por el empuje de las tierras por uno nuevo de contención de hormigón armado en el colegio de Educación Infantil y Primaria Jerónimo Reche de Chirivel.

Esta actuación, que va a suponer una inversión cercana a los 120.000 euros, se enmarca en el contexto del ‘Plan Andalucía Actúa’ puesto en marcha por la Junta de Andalucía, con una dotación de 60,2 millones de euros de recursos propios, para reparar las infraestructuras docentes que hayan resultado dañadas a consecuencia de las inclemencias meteorológicas de las últimas semanas. Esta acción persigue que los centros educativos andaluces mantengan su operatividad y seguridad, afectando positivamente al ambiente escolar tras el impacto de las adversas circunstancias climatológicas acontecidas en la región en las últimas semanas.