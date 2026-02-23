La prestigiosa Universidad norteamericana de Yale se interesa por El Argar

El Argar, en Antas, ha sido y es un referente para investigadores de España y de todo el mundo. Desde Rogelio de Inchaurrandieta y los hermanos belgas Enrique y Luis Siret, ha sido foco de estudio de arqueólogos de las universidades de Granada y Autónoma de Barcelona, el Instituto Arqueológico Alemán o el University College London, entre otros, y ahora ha despertado el interés de la prestigiosa Universidad norteamericana de Yale, una de las mejor valoradas del mundo.

En ese sentido, la pasada semana, Antas recibió la visita de Andrew Koh, investigador principal del programa de farmacología antigua del Museo Peabody de la citada Universidad.

Durante dos días, el doctor Koh ha desarrollado un intenso programa. Ha conocido el Centro de Interpretación de la Cultura Argárica (CICA), la réplica del poblado argárico y los yacimientos de El Argar y Lugarico Viejo. Ha mantenido reuniones con Borja Legarra, profesor del University College London, María Ángeles Ginés, directora del Museo Arqueológico y Etnológico de Granada, Mercedes Murillo-Barroso, profesora del Departamento de Arqueología de la Universidad de Granada, y Francisco Contreras, catedrático y director del Departamento.

El investigador de Yale ha estado en todo momento acompañado por el alcalde de Antas, Pedro Ridao, el concejal de Patrimonio Histórico, Pedro Luis Rodríguez, una de las responsables del CICA, Pilar Zamora, y el técnico de turismo Juan Gabriel Ruiz.

Para conocer la relevancia del doctor Andrew Koh, basta con asomarse a su currículo. Suma a su doctorado en Arqueología y Ciencias Arqueológicas las licenciaturas en Biofísica y en Estudios Clásicos, además de un máster en Estudios Bíblicos. Antes de llegar a Yale, fue investigador del Museo de Ciencias de Boston, del Instituto Arqueológico de América, de las Escuelas Americanas de Investigación Oriental, el Fondo Nacional para las Humanidades, la Sociedad Química Americana, el Instituto de Investigación Getty, la Comisión Histórica de la Ciudad de Concord e investigador principal del Centro de Investigación de Materiales en Arqueología y Etnología del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT).

Ha realizado trabajos de campo en los yacimientos de la Edad de Bronce Oriental de Tel Kabri (Cananea), Tel Kedesh (Galilea), Egipto (Abidos y Tebas), Grecia (Desfina, Micenas, Corinto, Cnosos y Moclos) y Estados Unidos (Concord, Massachussets).

El doctor Koh es un reputado especialista en farmacología y medicina antigua, la innovación y tecnología prehistórica y las aplicaciones modernas de la antigüedad. Sus investigaciones se centran en las interacciones culturales, la complejidad social y las ecologías del pasado a través de las técnicas, farmacopea y artesanía contingentes a cada periodo de las edades de la humanidad.

En el mundo científico, Andrew Koh es conocido como ‘doctor Piedra Rosetta’, por haber desarrollado un método transdiciplinario que fusiona arqueología, textos antiguos, etnobotánica y el análisis biomolecular para identificar productos orgánicos antiguos aparentemente invisibles, como perfumes, fármacos psicotrópicos, ungüentos medicinales, tintes o vinos, así como los efetos que su producción y uso tuvieron en los entornos donde son hallados, y las prácticas socioculturales relacionadas con ellos.

Este enfoque ofrece la oportunidad de recuperar innovaciones antiguas no detectadas y comprender mejor la complejidad social y la identidad cultural mediante la comprensión de la tecnología e ideas de nuestros antepasados, y cobra mayor importancia para entender las ramificaciones ambientales y culturales del aprovechamiento intensivo de recursos naturales vulnerables, es decir, permite saber qué se hacía en el pasado con el tinte de púrpura real, el jugo de silfio o el aceite de ajenjo, por poner algunos ejemplos.

“Que un científico de la categoría del doctor Koh nos haya manifestado su interés por investigar en El Argar, como ya lo ha hecho en yacimientos coetáneos del otro extremo del Mediterráneo, multiplicará exponencialmente la relevancia internacional de nuestro yacimiento y supone un inmenso orgullo para Antas. También significa un respaldo al trabajo realizado por esta Corporación durante los últimos años, y la enorme responsabilidad de continuar el camino emprendido”, apostilla el primer edil.