La Junta destina más de 312.000 euros a la construcción de un Centro de Día en Zurgena

La infraestructura contará con 31 plazas y tendrá como objetivo mejorar la calidad de vida de mayores y familias

El delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Almería, Francisco González Bellido, ha visitado las obras de construcción del Centro de Día para Personas Mayores de Zurgena, una infraestructura destinada a reforzar la atención y los servicios dirigidos a las personas mayores del municipio. Durante la visita ha estado acompañado por el alcalde de Zurgena, Domingo Trabalón.

El proyecto cuenta con financiación de la Junta de Andalucía del 85% sobre un importe aceptado de 367.518,20 euros, lo que supone una aportación autonómica superior a 312.000 euros. La actuación, promovida por el Ayuntamiento de Zurgena, presenta actualmente un grado de ejecución cercano al 30%.

González Bellido ha subrayado que este centro constituye “un servicio fundamental que trasciende los límites del municipio y que permitirá ofrecer atención especializada, rehabilitación y acompañamiento profesional a las personas mayores de la zona”.

El alcalde de Zurgena, Domingo Trabalón, ha explicado que “esta obra es el sueño de todo un municipio. Este centro permitirá a 31 personas ser atendidas con la calidad asistencial que se merecen. Además, se va a poder generar puestos de trabajo estables, pero lo más importante de todo es que nuestros mayores, las personas que más cariño necesitan, porque durante toda su vida han entregado lo mejor de ellos, van a poder ser tratados con dignidad”. Está inversión hará de este sueño una realidad en verano, así que, desde el gobierno local, no podemos estar más felices”, ha concluido Trabalón.

El edificio contará con una superficie construida en planta de 298 metros cuadrados y dispondrá de comedor, sala de rehabilitación y gimnasio, sala especializada, sala de estar, despacho, dos almacenes y tres aseos, uno de ellos adaptado.

El aforo total será de 45 personas, distribuidas en 31 usuarios, cinco trabajadores y nueve personas ajenas al centro, como familiares o visitantes. Asimismo, el delegado ha destacado que “este tipo de infraestructuras no solo mejoran la calidad de vida de las personas mayores y facilitan la conciliación de sus familias, sino que también refuerzan los servicios públicos en municipios del interior y generan un impacto positivo en la economía local, contribuyendo a la creación de empleo y al fortalecimiento del tejido social y económico de Zurgena y su entorno, en línea con la apuesta del Gobierno andaluz por avanzar en cohesión social y territorial”.

20 proyectos en la provincia de Almería

El delegado ha recordado que esta obra es uno de los 20 proyectos seleccionados en la provincia de Almería dentro de la línea de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva y dotada con 134 millones, con cargo a fondos europeos Netx Generation, para la reforma y construcción de centros de día y residenciales para personas mayores y con discapacidad en toda Andalucía.

También ha señalado Bellido que Almería, con 30 millones, es la provincia que más ha recibido en esta convocatoria, lo que evidencia el marcado carácter social de las entidades locales y sociales almerienses. En concreto, se han dirigido fondos para once residencias y nueve centros de día. La inversión total en la provincia será de 39 millones para la ejecución de los 20 proyectos, de los cuales 29,9 millones están subvencionados por la Junta de Andalucía, mientras que el resto lo aportan las entidades locales y del tercer sector que han concurrido a la convocatoria.