La Junta impulsa la instalación de placas fotovoltaicas en la Universidad de Almería

La Junta de Andalucía impulsa la instalación de placas fotovoltaicas en régimen de
autoconsumo en el Paraninfo de la Universidad de Almería (UAL), que suponen un
ahorro estimado de más de 26.000 euros anuales en la factura de la luz y una potencia
de 114,08 kilovatios pico (kWp). La previsión es que la instalación esté operativa a
finales del mes de octubre.
Esta intervención, que también se ha llevado a cabo en los edificios de las universidades
de Cádiz, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla, se encuadra en la línea de trabajo conjunta
que vienen desarrollando en esta legislatura la Consejería de Universidad, Investigación
e Innovación y el sistema público universitario para promover la eficiencia energética, la
sostenibilidad y la transformación digital. Las actuaciones se llevarán a cabo entre los
meses de octubre y noviembre y, con ellas, los campus avanzan en su objetivo de
fomentar el autoconsumo y el uso de fuentes de energía renovables. Para el conjunto
de las seis instituciones académicas, este proyecto, que implica una potencia global de
355,91 kWp, conlleva una disminución en la factura cercana a 100.000 euros anuales.
La ejecución de estas placas fotovoltaicas se financia con cargo al contrato centralizado
de suministro eléctrico de la Administración autonómica, gestionado a través de
REDEJA (Red de Energía de la Administración de la Junta de Andalucía), al que se
suscriben voluntariamente las universidades públicas, en el marco del Plan para el
ahorro energético de la Junta 2022-2026, elaborado por la Consejería de Industria,
Energía y Minas, a través de la Agencia Andaluza de la Energía. Este instrumento
contiene una serie de medidas que contribuyen a la reducción del consumo energético
de la Junta de Andalucía y su factura asociada, en línea con lo establecido en la
Estrategia Energética de Andalucía a 2030.
Planes Extraordinarios de Inversiones e Infraestructuras
Al margen de esta iniciativa, las universidades públicas andaluzas han ejecutado, a
través del Plan Extraordinario de Inversiones e Infraestructuras 2024, actuaciones de
eficiencia energética en sus campus en su apuesta por lograr espacios sostenibles y confortables. Esta herramienta ha contado con una asignación de 20 millones de euros
que se han distribuido entre las diez instituciones académicas públicas teniendo en
cuenta una serie de prioridades, entre las que destaca precisamente las inversiones
orientadas a reducir el consumo de energía y a aumentar la confortabilidad de los
edificios e instalaciones. Con ese objetivo, las universidades han reparado y mejorado
la climatización de sus edificios o han instalado placas fotovoltaicas.
La UAL ha contado con 1,6 millones de euros con cargo a este plan, que se han
empleado, entre otras finalidades, a la instalación de placas fotovoltaicas en el edificio
CITE III y a la reparación y mejora de la climatización de varios inmuebles.
La Consejería de Universidad y los rectores están ultimando el reparto del Plan
Extraordinario de Inversiones e Infraestructuras de 2025, que contará igualmente con
otros 20 millones de euros. Dichos planes se nutren de remanentes no afectados que
son recursos procedentes en su totalidad de las transferencias de financiación de la
Junta de Andalucía no ejecutadas por el sistema público de educación superior. Estos
planes se desarrollarán durante el periodo 2024-2027 con una dotación global de 80
millones de euros.
Por otro lado, el presidente Juanma Moreno ha anunciado que las universidades
públicas recibirán este ejercicio una partida adicional de 16 millones de euros para llevar
a cabo proyectos en el campo de la sostenibilidad y la digitalización.
