La Junta impulsa la instalación de placas fotovoltaicas en la Universidad de Almería

Esta infraestructura implica una potencia de 114,08 kWp y permitirá

un ahorro estimado de más de 26.000 euros anuales en la factura de

la luz

La Junta de Andalucía impulsa la instalación de placas fotovoltaicas en régimen de

autoconsumo en el Paraninfo de la Universidad de Almería (UAL), que suponen un

ahorro estimado de más de 26.000 euros anuales en la factura de la luz y una potencia

de 114,08 kilovatios pico (kWp). La previsión es que la instalación esté operativa a

finales del mes de octubre.

Esta intervención, que también se ha llevado a cabo en los edificios de las universidades

de Cádiz, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla, se encuadra en la línea de trabajo conjunta

que vienen desarrollando en esta legislatura la Consejería de Universidad, Investigación

e Innovación y el sistema público universitario para promover la eficiencia energética, la

sostenibilidad y la transformación digital. Las actuaciones se llevarán a cabo entre los

meses de octubre y noviembre y, con ellas, los campus avanzan en su objetivo de

fomentar el autoconsumo y el uso de fuentes de energía renovables. Para el conjunto

de las seis instituciones académicas, este proyecto, que implica una potencia global de

355,91 kWp, conlleva una disminución en la factura cercana a 100.000 euros anuales.

La ejecución de estas placas fotovoltaicas se financia con cargo al contrato centralizado

de suministro eléctrico de la Administración autonómica, gestionado a través de

REDEJA (Red de Energía de la Administración de la Junta de Andalucía), al que se

suscriben voluntariamente las universidades públicas, en el marco del Plan para el

ahorro energético de la Junta 2022-2026, elaborado por la Consejería de Industria,

Energía y Minas, a través de la Agencia Andaluza de la Energía. Este instrumento

contiene una serie de medidas que contribuyen a la reducción del consumo energético

de la Junta de Andalucía y su factura asociada, en línea con lo establecido en la

Estrategia Energética de Andalucía a 2030.

Planes Extraordinarios de Inversiones e Infraestructuras

Al margen de esta iniciativa, las universidades públicas andaluzas han ejecutado, a

través del Plan Extraordinario de Inversiones e Infraestructuras 2024, actuaciones de

eficiencia energética en sus campus en su apuesta por lograr espacios sostenibles y confortables. Esta herramienta ha contado con una asignación de 20 millones de euros

que se han distribuido entre las diez instituciones académicas públicas teniendo en

cuenta una serie de prioridades, entre las que destaca precisamente las inversiones

orientadas a reducir el consumo de energía y a aumentar la confortabilidad de los

edificios e instalaciones. Con ese objetivo, las universidades han reparado y mejorado

la climatización de sus edificios o han instalado placas fotovoltaicas.

La UAL ha contado con 1,6 millones de euros con cargo a este plan, que se han

empleado, entre otras finalidades, a la instalación de placas fotovoltaicas en el edificio

CITE III y a la reparación y mejora de la climatización de varios inmuebles.

La Consejería de Universidad y los rectores están ultimando el reparto del Plan

Extraordinario de Inversiones e Infraestructuras de 2025, que contará igualmente con

otros 20 millones de euros. Dichos planes se nutren de remanentes no afectados que

son recursos procedentes en su totalidad de las transferencias de financiación de la

Junta de Andalucía no ejecutadas por el sistema público de educación superior. Estos

planes se desarrollarán durante el periodo 2024-2027 con una dotación global de 80

millones de euros.

Por otro lado, el presidente Juanma Moreno ha anunciado que las universidades

públicas recibirán este ejercicio una partida adicional de 16 millones de euros para llevar

a cabo proyectos en el campo de la sostenibilidad y la digitalización.

