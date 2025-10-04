Investigación sobre la vida social de las PAS por Esther Bergsma

¡Estamos iniciando una nueva encuesta!

Esta encuesta trata sobre el contacto social, la necesidad de tiempo a solas y lo que le ayuda a mantener un equilibrio saludable. Esta investigación internacional está dirigida por Esther Bergsma, autora y conferenciante internacional (de Hoogsensitif.NL), junto con asociaciones de PAS y especialistas de todo el mundo. Por ejemplo:La Fundación Española de Alta Sensibilidad – FUNDESPAS y PAS ESPAÑA (Spain)

Lian K, www.liank.no (Noruega)

Rosalira dos Santos (Brasil)

Anastasia, www.anastasia.tips (Rusia)

Elena Lupo, presidenta de HSP Italia (Italia)

HSP Finlandia (Finlandia)

Fuentes

Algunas de las preguntas de esta encuesta se basan en escalas existentes. Utilizamos ítems de Malakcioglu (2022), Pluess et al. (2025), Pekaar et al. (2018), De Jong Gierveld y Van Tilburg (2006), Eng et al. (2021). Al informar sobre los resultados, profundizaremos en su trabajo.

Gana un libro electrónico gratis

Sorteamos 250 eBooks en todo el mundo: «PAS en el trabajo: Una guía práctica» (en inglés).

Puedes participar en el sorteo marcando una casilla en el cuestionario. Participantes

Cualquier persona mayor de 16 años puede participar. Incluso si no es una persona altamente sensible (PAS), puede participar. Esto nos ayuda a comparar los resultados.

En la parte superior derecha de la encuesta podrás elegir tu idioma preferido.

Completar este cuestionario lleva aproximadamente 18 minutos.

Puedes volver a las respuestas anteriores en cualquier momento. Puedes omitir preguntas, excepto las obligatorias marcadas con un *