La Junta Local de Seguridad de Viator aborda el dispositivo de las próximas fiestas patronales

Este órgano colegiado ha firmado también una adenda al Sistema VioGen 2, de protección a las víctimas de violencia de género

La Subdelegación del Gobierno en Almería y el Ayuntamiento de Viator han celebrado hoy la Junta Local de Seguridad, copresidida por el subdelegado del Gobierno, José María Martín y el alcalde, Manuel Jesús Flores Malpica.

En la reunión, celebrada en el ayuntamiento viatoreño, se ha analizado el dispositivo especial que se pondrá en marcha con motivo de las fiestas patronales del próximo mes de octubre, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana durante los días de celebración. El subdelegado del Gobierno ha destacado la “plena coordinación entre Guardia Civil, Policía Local y resto de efectivos de seguridad y emergencias que participarán en el dispositivo”, asegurando que “el trabajo conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es la mejor garantía para que los vecinos y visitantes puedan disfrutar de las fiestas con tranquilidad”.

La Junta Local de Seguridad ha repasado, además, los datos más recientes en materia de seguridad ciudadana en el municipio, poniendo de relieve la evolución positiva de varios indicadores y la importancia de mantener la colaboración institucional para consolidar estos resultados.

Asimismo, en la sesión se ha aprobado una adenda al convenio suscrito entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Viator para la adhesión del municipio al Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGen).

El nuevo Sistema VioGen 2, a través de la Instrucción 1/2025 de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre el Protocolo de Valoración y Gestión Policial del nivel de riesgo de violencia de género incorpora mejoras de carácter técnico y funcional que permiten incrementar la gestión práctica, mejorar los canales de colaboración con otras instituciones e interconectar las bases de datos relacionadas con la lucha contra la violencia de género.

El subdelegado del Gobierno ha subrayado que “esta adenda refuerza la protección a las víctimas de violencia de género, mejorando la coordinación policial y ofreciendo una respuesta más rápida y eficaz ante cualquier situación de riesgo”.

Por su parte, el alcalde de Viator, Manuel Jesús Flores Malpica, ha agradecido “el compromiso del Gobierno de España y de la Subdelegación en el refuerzo de la seguridad ciudadana y en la protección de las mujeres víctimas de violencia de género”, y ha expresado la disposición del ayuntamiento a “seguir trabajando de forma conjunta con todas las administraciones para garantizar la seguridad de los vecinos y vecinas del municipio”.