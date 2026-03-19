Andalucía, la región que menos crece en empleo para Semana Santa con unos 29.200 contratos

(+8,5%) Andalucía, junto con Cataluña (25.375), Comunidad de Madrid (22.510) y Comunidad Valenciana (16.795), concentrarán casi seis de cada diez nuevos contratos para esta campaña

Por provincias, Málaga es la única provincia a nivel nacional en descenso, con una caída del 3,7%, mientras que el resto de la región registra incrementos: Jaén (17,1%), Huelva (+16%), Córdoba (+15,9%), Cádiz (12,5%), Sevilla (+12%), Almería (+11,9%) y Granada (+8,1%)

A nivel nacional, la hostelería concentrará más del 87% de las contrataciones previstas para esta campaña, con 142.300 firmas, seguida a gran distancia por transporte y logística, que generará 12.710, y el sector del entretenimiento, con 9.150

Entre los perfiles más demandados destacan camareros, cocineros, ayudantes de cocina, camareras de piso y recepcionistas, así como conductores, repartidores y personal logístico, para atender el aumento de desplazamientos

Andalucía se consolida como la comunidad autónoma que más empleo generará durante la campaña de Semana Santa de 2026, según las previsiones de Randstad, la empresa de talento líder en España. Se esperan 29.255 contratos, un 8,5% más que en 2025, lo que representa cerca del 18% del total nacional, situando a la región como motor del empleo estacional en estas fechas.La capital andaluza, Sevilla, será una de las provincias que registrará un mayor volumen de contrataciones durante la campaña, con 6.535 contratos, lo que supone un incremento del 12% respecto al año anterior.Málaga alcanzará las 6.650 contrataciones, la cifra más alta de la región, pero será la única provincia que registrará un descenso respecto a 2025 tanto en Andalucía como en España, con un 3,7% menos de contratos.Estas cifras consolidan a ambas provincias como los principales polos de empleo estacional de la región, aunque Málaga se ve claramente afectada por el retraso en la normalización de la línea de alta velocidad entre Madrid y Málaga, que según las últimas previsiones de Adif no recuperará la operatividad directa hasta finales de abril de 2026. Esto supone un duro golpe para el mercado laboral de la provincia en uno de sus momentos más críticos. La incertidumbre y el aumento del tiempo de viaje ya han provocado una caída de reservas hoteleras de entre el 25% y el 30% para la campaña de Semana Santa. Este frenazo en la demanda impacta directamente en la contratación estacional y hace que las previsiones sean mucho más débiles que el resto de la geografía.Detrás se sitúan Cádiz, que generará 4.870 contratos (+12,5%), y Granada, con 2.840 firmas (+8,1%), dos destinos clave para el turismo cultural y religioso que mantienen un comportamiento dinámico durante estas fechas.En el resto de las provincias también se observa una evolución positiva. Almería alcanzará 2.350 contratos (+11,9%), mientras que Huelva registrará 2.120 firmas, con uno de los mayores incrementos de la región (+16%). Por su parte, Córdoba generará 2.025 contratos (+15,9%) y Jaén llegará a 1.865 contrataciones, con el mayor crecimiento del conjunto de provincias (17,1%). “El dinamismo del mercado laboral andaluz se refleja perfectamente en las previsiones para esta campaña de Semana Santa. El fuerte atractivo turístico de la región y el incremento de visitantes impulsan la contratación en sectores clave como la hostelería, consolidando a Andalucía como uno de los principales motores de empleo estacional del país, pese a la ralentización de las expectativas de visitantes consecuencia de la interrupción de la alta velocidad hacia Málaga”, asegura Ana Hervás, directora regional de Trabajo Temporal de la zona Sur-Levante de Randstad. Andalucía será la región con menor crecimiento respecto a 2025A nivel nacional, la campaña de Semana Santa generará 164.160 contrataciones, lo que supone un incremento del 12,1% respecto al año anterior, cuando se registraron 146.455 contratos.En este contexto, Andalucía liderará la creación de empleo durante esta campaña, con 29.255 contratos previstos. Tras ella se sitúan Cataluña, con 25.375 contratos, y la Comunidad de Madrid, que alcanzará 22.510 firmas, mientras que la Comunidad Valenciana completará el grupo de las cuatro regiones con mayor volumen de contratación, con 16.795 contratos. En conjunto, Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana concentrarán casi seis de cada diez contratos que se generarán en todo el país durante esta campaña.En cuanto al crecimiento porcentual, Andalucía se sitúa como la región con un menor crecimiento de contratos (+8,5%). En este sentido, le siguen las regiones de Asturias (+8,6%), Castilla-La Mancha (+9,57%) y La Rioja (+10,52%), todas por debajo de la media nacional (+12,1%.). [Generación de empleo por provincias. Aumento en % respecto a 2025] La hostelería liderará la contratación durante la campañaAl igual que ocurre en el conjunto del país, el sector de la hostelería concentrará la mayor parte de las contrataciones previstas durante la campaña de Semana Santa en Andalucía. A nivel nacional, este sector generará 142.300 contratos, lo que supone un 13,7% más que en 2025 y representa más del 87% del total de firmas previstas para esta campaña.En segundo lugar se sitúa el sector del transporte y la logística, impulsado por el incremento de desplazamientos y la actividad comercial asociada a estas fechas. En todo el país, este ámbito generará 12.710 contratos, un 3,7% más que el año anterior, representando más del 8% del total.Finalmente, el sector del entretenimiento también registrará un crecimiento de la contratación vinculado al aumento de visitantes y a la programación cultural y turística durante estas fechas. En España se prevé la creación de 9.150 contratos, un 1,1% más que en 2025, lo que representa más del 5% del total de vacantes de esta campaña.