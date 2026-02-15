La Junta saca a licitación obras de depuración en Granada y Almería por casi 16 millones

Las actuaciones permitirán mejorar el saneamiento y la depuración de aguas residuales en distintos núcleos de población

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, ha sacado a licitación obras de depuración y saneamiento por un importe cercano a los 16 millones de euros en la provincia de Almería y de Granada, proyectos que estarán financiados al 100% por la Junta de Andalucía a través del canon de mejora y garantizarán el cumplimiento de la normativa europea, estatal y autonómica en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales.

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha destacado que “estas actuaciones reflejan el compromiso firme de la Junta de Andalucía con la mejora de la depuración de las aguas residuales, una cuestión clave tanto para la protección del medio ambiente como para la calidad de vida de los vecinos”, y ha subrayado que se trata de “inversiones estratégicas que permiten avanzar en el cumplimiento de la normativa y en el desarrollo sostenible de nuestros municipios”.

La licitación se estructura en cuatro lotes, con un importe total de 15,9 millones de euros (IVA incluido) y plazos de ejecución que oscilan entre los 8 y los 20 meses, en función de cada actuación. El procedimiento de adjudicación es abierto y el plazo para la presentación de ofertas finaliza el próximo 17 de marzo.

Proyectos en Almería

En la provincia de Almería, se licitan tres lotes que suman cerca de 8,3 millones de euros. El lote 1, con un presupuesto de 4,8 millones de euros, para agrupar los vertidos de aguas residuales de los núcleos de La Almadraba de Monteleva y La Fabriquilla (pertenecientes a la capital y Níjar) y mejorar su tratamiento posterior. Además, esta obra supone también una mejora en la depuración de los vertidos de los núcleos almerienses de Cabo de Gata, Ruescas y Pujaire con una nueva conducción que los traslada hasta la actual EDAR Este de Almería, situada en El Toyo.

El lote 2, dotado con 2,8 millones de euros, se centra en la puesta en marcha de colectores de los núcleos de Al Alcazaba y Guanios, dependientes de Adra; y el lote 3, con un presupuesto de 630.000 de euros, incluye la ejecución de colectores y estaciones de bombeo para agrupar los vertidos de Paterna del Río, Laujar de Andarax y Padules.

Granada

En la provincia de Granada, el lote 4, con un importe de 7,7 millones de euros, recoge las obras de saneamiento entre Víznar y Alfacar con la EDAR de los Vados. Esta actuación permitirá mejorar la depuración de las aguas residuales en esta zona del área metropolitana y optimizar su integración en el sistema general.