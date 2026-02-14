La Junta subvenciona una planta fotovoltaica para el bombeo de agua en Dalías

La actuación mejora la eficiencia y reduce el gasto energético de la comunidad y supone una inversión de 293.213 euros

El delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Almería, Antonio Mena, ha visitado en Dalías las instalaciones de la Comunidad de Regantes Los Llanos para comprobar la puesta en marcha de una planta solar fotovoltaica destinada al bombeo y elevación de agua para riego. La actuación ha contado con una inversión total de 588.060 euros, de los que la Junta de Andalucía ha subvencionado 293.213 euros.

Durante la visita, Antonio Mena ha señalado que “esta actuación supone un paso decisivo hacia un regadío más sostenible y eficiente, reduciendo la dependencia energética de la comunidad y mejorando la competitividad de nuestros agricultores”. Asimismo, ha destacado que “la incorporación de energías renovables al sistema de riego permite disminuir costes de producción y avanzar en un modelo agrario más respetuoso con el medio ambiente”.

La Comunidad de Regantes Los Llanos de Dalías, constituida en 1988, gestiona una superficie total de 829 hectáreas. El suministro de agua se realiza a través de dos sondeos: el Pozo La Dalia, próximo al término municipal de Berja, con una profundidad de 266 metros y un caudal medio concedido de 70,16 litros por segundo para 352 hectáreas; y el Pozo Los Llanos, situado en el paraje del Cortijo Blanco, con una profundidad de 450 metros y un caudal concesional de 89 litros por segundo para 477 hectáreas.

Ambos embalses se encuentran comunicados entre sí, bombeando el agua desde el embalse principal hasta una balsa secundaria mediante una estación elevadora. Desde estas infraestructuras se distribuye el agua a toda la zona regable a través de una red de tuberías de distintas características.

El proyecto ha contemplado la instalación de una planta fotovoltaica de 750 kW conectada a red, en régimen de autoconsumo sin excedentes y sin acumuladores, que funcionará durante todo el año aprovechando los periodos de radiación solar. Además, se ha sustituido el equipo de bombeo existente en la estación elevadora, de 37 kW, por uno nuevo de aproximadamente 90 kW, con el objetivo de optimizar el sistema.

Gracias a esta actuación, la comunidad prevé alcanzar un ahorro estimado del 40,80 % en su consumo energético, lo que repercutirá directamente en la reducción de costes para los agricultores y en una mayor eficiencia del sistema de riego.

Con este tipo de inversiones, la Junta de Andalucía refuerza su apoyo al sector agrario, impulsando la modernización de regadíos y la incorporación de energías renovables como herramienta clave para garantizar la sostenibilidad económica y ambiental de las explotaciones.