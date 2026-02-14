María Jesús Montero se compromete a abaratar un 20% el acceso a la vivienda los jóvenes, adelantándoles la entrada y bajando el precio

La secretaria general de los socialistas andaluces anuncia que blindará la vivienda como el quinto pilar del Estado del Bienestar así como a construir 100.000 viviendas ante la “inacción” de Moreno Bonilla

La secretaria general del PSOE-A, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado un compromiso con la juventud andaluza de que cuando sea presidenta de la Junta de Andalucía abaratará un 20% el acceso a la vivienda a los y las jóvenes, adelantándoles la entrada y bajando el precio.

Así lo ha expresado Montero en ‘Con Acento: Foro sobre el derecho a la Vivienda’ que se ha celebrado este sábado en Dos Hermanas (Sevilla). La dirigente socialista ha explicado que el modelo pasa porque la Junta de Andalucía adelante un 20% de la entrada de la vivienda a los jóvenes para que puedan acceder a las mismas y, por tanto, abaratárseles el precio. De este modo, los jóvenes no tendrán que devolver esa entrada a la Junta hasta que terminen de pagar la hipoteca, “sin ningún tipo de interés”, ha asegurado Montero.

Asimismo, la líder de los socialistas andaluces ha situado la vivienda como la prioridad absoluta en su proyecto para Andalucía. De este modo, también ha anunciado que otro de sus compromisos es el de construir 100.000 viviendas públicas en los próximos años, con el objetivo de reconstruir todo lo que el presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, “no ha realizado durante su legislatura”.

“Es una prioridad absoluta para recuperar el tiempo perdido por la inacción de Moreno Bonilla y dar respuesta real a las necesidades de los ciudadanos”, ha asegurado, denunciando además que el Gobierno del PP “sigue escondiendo los datos sobre aquello que no funciona en nuestra comunidad”.

Frente a esta “inacción” del Gobierno del PP, Montero ha planteado destinar progresivamente el 1% del PIB a vivienda pública, lo que supondría movilizar hasta 2.300 millones de euros anuales en política de vivienda sumando el esfuerzo de administraciones (ayuntamiento, Estado y comunidades autónomas).

Además, ha recordado que esa construcción de hasta 100.000 viviendas públicas se corresponde con los hasta 110.000 demandantes inscritos en el registro de demandantes de Andalucía y que el presidente andaluz “no entrega” al Gobierno de España, “simple y llanamente porque oculta la realidad de aquello que no funciona en Andalucía”, ha denunciado la dirigente socialista.

Por ello, Montero ha instado a que el Gobierno andaluz, que pone como excusa “no tener partidas” de donde sacar ese dinero para vivienda pública, se acoja al modelo de financiación territorial que el Gobierno de España y Montero como ministra de Hacienda han puesto sobre la mesa, para que Andalucía, cada año, reciba hasta 5.700 millones de euros, de los cuales 1.000 millones de euros podrían ser destinados única y exclusivamente a la política de vivienda pública.

En este sentido, otra de las prioridades de Montero cuando sea presidenta de la Junta de Andalucía será la de derogar la actual ley de vivienda de Moreno Bonilla, dentro de los primeros 100 días de su mandato. El objetivo, ha asegurado, es dejar atrás un modelo que, tal y como ha explicado la líder de los socialistas andaluces, “favorece al bien especulativo que tanto gusta a las derechas y a los poderes económicos”.

Por ello, Montero ha marcado una línea roja frente al modelo de vivienda del PP andaluz, asegurando que “ninguna vivienda” protegida volverá a acabar en manos privadas para el lucro empresarial: “Lo que se paga con el esfuerzo y los impuestos de todos los ciudadanos debe permanecer en el patrimonio municipal o autonómico para siempre”, ha defendido.

“Hay que congelar los precios”

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha lamentado que en Andalucía la falta de compromiso de Moreno Bonilla de bajar los precios de la vivienda. Rodríguez ha defendido que la solución no depende de factores externos, sino de la ejecución de competencias autonómicas que el PP se niega a ejercer. “El Gobierno andaluz tiene la potestad de abaratar los pisos y hacerlos accesibles; no es la ley, es una absoluta falta de voluntad política”, ha aseverado la ministra, quien ha criticado duramente que la Junta no tenga “la mínima intención de preservar el parque público de vivienda”. En este sentido, ha lanzado un mensaje rotundo al Ejecutivo de Moreno Bonilla: “Vivienda pública protegida para siempre, ese es el compromiso del PSOE frente a un PP que solo busca desproteger los derechos de los andaluces”.

Rodríguez ha recordado que el Gobierno de España ya ha impulsado en la comunidad andaluza más de 44.000 viviendas públicas (14.300 nuevas y 30.000 rehabilitadas). Además, ha anunciado que el Estado incrementará el parque público de vivienda asequible en Andalucía en más de 20.000 unidades adicionales.

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE-A y alcalde de Dos Hermanas (Sevilla), Paco Rodríguez, ha realizado una evaluación sobre cómo las políticas del PP desde la Junta de Andalucía han encarecido el precio de la vivienda casi un 40%, y cómo, desde la voluntad política de la Administración local que dirige, ha conseguido hacer de la vivienda pública y protegida una realidad para miles de andaluces y andaluzas. “Nuestra apuesta pasa por facilitar a los jóvenes y a las familias obreras el acceso a una vivienda digna”.

Fernández insta a Moreno a copiar las políticas de la Diputación de Sevilla

Asimismo, el secretario general del PSOE de Sevilla y presidente de la Diputación, Javier Fernández, se ha sumado a esta denuncia subrayando que «no ha habido política de vivienda en Andalucía desde que Moreno Bonilla es presidente». Fernández ha tildado de «insulto» que el PP pretenda hacer pasar por vivienda protegida pisos de 350.000 euros, como ocurre en la capital hispalense. “Un piso a ese precio no es una VPO; los socialistas no podemos aceptar que se use dinero público para proyectos que responden únicamente a intereses especulativos de la empresa privada”, ha sentenciado. Además, ha criticado duramente la parálisis de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), que «hoy no está construyendo ni una sola vivienda», y ha recordado que la aportación de la Junta en las promociones actuales «no llega nunca al 9%».

Finalmente, el dirigente socialista ha instado a Moreno Bonilla a que «abandone la confrontación» y acepte los 4.800 millones de euros que el Gobierno de María Jesús Montero ha ofrecido a Andalucía para destinarlos a un plan de choque habitacional. Fernández ha defendido que la vivienda pública debe ser tratada como una «infraestructura pública esencial», con la misma prioridad presupuestaria que los centros de salud o los colegios. “Si con 60 millones desde la Diputación estamos impulsando 1.500 viviendas a precios de 115.000 euros, con solo una parte de los fondos que Moreno Bonilla rechaza podríamos estar haciendo 15.000 viviendas públicas al año”, ha concluido, subrayando que es una cuestión de «prioridades y de creer en el derecho de los jóvenes andaluces a tener un hogar digno».

“Pelotazo urbanístico” del PP

En esta misma línea, la portavoz del PSOE en Marbella y diputada en el Congreso, Isabel Pérez, ha puesto el foco en la situación «terrorífica» que viven los municipios costeros debido a la especulación permitida por la derecha desde el Gobierno de la Junta. Pérez ha denunciado el «pelotazo urbanístico» perpetrado por el Gobierno de Moreno Bonilla con la residencia de Tiempo Libre de Marbella, que ha pasado de ser un equipamiento social para los trabajadores a convertirse en un futuro hotel de lujo «al más puro estilo Gil». «Al PP no le interesa nada la vivienda pública; han preferido privatizar un suelo que podría albergar 250 viviendas dotacionales para jóvenes y familias que hoy no pueden vivir en Marbella porque los precios los expulsan», ha criticado con dureza.

Finalmente, la representante marbellí ha alertado sobre el drama de los pisos turísticos, revelando que en Marbella se han detectado 3.000 viviendas turísticas ilegales, una cifra que coincide trágicamente con el número de demandantes de vivienda protegida en el municipio. «El PP le da la espalda a las familias mientras protege los intereses de quienes hacen negocio con nuestros barrios», ha sentenciado Pérez, quien ha concluido afirmando que la única esperanza para revertir este modelo es un cambio de Gobierno: «En la Junta no se va a invertir en vivienda pública hasta que María Jesús Montero no sea la presidenta de todos los andaluces y andaluzas».