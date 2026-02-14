El viento y los desprendimientos concentran la atención durante la noche en las salas de EMA 1-1-2

Un total de 84 carreteras permanecen cerradas hoy en la región

debido a los efectos del temporal

El viento ha vuelto a concentrar, por segunda noche consecutiva, la mayoría de

los avisos a las salas de EMA 1-1-2. Las caídas de elementos del mobiliario

urbano, placas solares, ramas y árboles se han repetido fundamentalmente en

la capital cordobesa, pero también de forma dispersa en otros puntos de la

región.

Ya esta mañana, el viento ha provocado la caída de un árbol sobre un vehículo

en la calle Isla Gomera a las 7:15 horas de la mañana de Córdoba y en Málaga

una palmera también se ha vencido, por efecto de la meteorología adversa, en

el Paseo Farola, sin constancia de heridos.

Los desprendimientos de ladera y afecciones a la red secundaria de carreteras

han sido el resto de las tipologías atendidas durante las últimas horas,

especialmente en la provincia de Granada, en municipios como Nívar o Pinos

Genil, en las carreteras GR-3200 y GR-3425, respectivamente.

En total se ha atendido desde la medianoche una quincena de incidencias. En la

jornada de ayer viernes se coordinaron hasta 768 avisos de emergencia. El

acumulado del enjambre de borrascas, desde el pasado 27 de enero, alcanza

las 12.692, de las que 2.676 se han atendido en la provincia de Cádiz, 2.206 en

Jaén, 2.118 en Sevilla, 1.827 en Granada, 1.297 en Málaga, 1.210 en Córdoba,

824 en Almería y 534 en Hueva.

El Plan mantiene desde ayer cuatro escenarios operativos en la comunidad

autónoma: Grazalema – El Fresnillo – Ubrique y Guadalete en la provincia de

Cádiz, así como Ronda y prensa de Montejaque: Cortes – Jimera de Líbar en

Málaga.

Pese a todo, ha bajado el número de incidentes abiertos a 35, por lo que la cifra

de escenarios bajará presumiblemente, tras la reunión del comité de operaciones

del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones que se reúne esta

mañana a las 10.00 horas, en la sede del Centro de Coordinación Operativa

Integrado (Cecopi) en el Centro de Coordinación de Emergencias (Cecem 1-1-

2) en la capital hispalense.

A las 03.41 horas los sifones de la presa de Montejaque han parado de verter

agua, al hallarse ya por debajo del nivel de desembalse.

La normalidad ha sido la tónica dominante en las últimas horas en la situación

en presas y cauces, según informan desde la Dirección General de

Infraestructuras del Agua, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo

Rural. El objetivo ahora es la restitución de los niveles máximos normales en las

presas, para lo que se analizará caso a caso para optimizar los recursos

disponibles y garantizar la seguridad.

Vías de comunicación afectadas

La Dirección General de Tráfico ha señalado que, al corte de las 09.00 horas,

hay un total de 157 carreteras afectadas en Andalucía por los efectos del

temporal, de las que 84 permanecen cerradas al tráfico rodado.

Los cortes afectan especialmente a la provincia de Cádiz que cuenta con 29 vías

cerradas, Córdoba con 22, Málaga con 11, Jaén con 10, les siguen Sevilla con

seis, Granada con cuatro, así como Huelva y Almería cada una con una vía sin

tráfico abierto.

Debido a la posibilidad de que haya restricciones en la carretera A-395 de

entrada y salida de la estación de esquí de Sierra Nevada por agrietamiento del

asfalto y desprendimientos cerca de Pradollano se ha decretado su cierre para

la jornada de este sábado.

El Aeropuerto de Córdoba reabre este sábado al tráfico comercial tras cerrar

hace una semana por la crecida del río Guadalquivir.

Avisos meteorológicos

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene activado hoy sábado el aviso

naranja (peligro importante) por vientos de hasta 90 kilómetros por hora en todas

las comarcas de la provincia de Almería.

El aviso por vientos es amarillo (peligro bajo) en Cazorla y Segura (Jaén), Guadix

y Baza, Nevada y Alpujarras y Costa de Granada, Axarquía y Ronda (Málaga),

Campiña y Sierra y Pedroches de Córdoba.

El aviso amarillo por costeros se extiende también a todo el litoral de Andalucía,

salvo la costa de Huelva.

En las zonas afectadas, EMA 1-1-2 recuerda la importancia de evitar situaciones

temerarias que pongan en peligro la integridad de las personas y de los

operativos de rescate, auxilio y salvamento, en relación a transitar y visitar zonas

de cauces y embalses.

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) insta, asimismo, a seguir las

indicaciones de autoprotección como una de las principales formas de

protegerse frente a esta sucesión de borrascas, que trae consigo un enjambre

de borrascas de intensas y persistentes precipitaciones, así como vientos y

posibilidad de deslizamientos en distintos puntos de la comunidad autónoma

andaluza.

Ante esta situación, la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) recomienda

extremar la precaución y seguir algunas pautas de autoprotección para prevenir

riesgos y contribuir a salvar vidas. Con carácter general, evitar desplazamientos

innecesarios, zonas arboladas y exteriores.

En caso de fuerte viento, se recomienda cerrar y asegurar puertas y ventanas y

retirar del exterior de las casas todos aquellos muebles y objetos (tales como

toldos, tiestos, tendederos y macetas) que puedan caer a la calle y provocar un

accidente.

Si nos encontramos en la calle o en el campo, no debemos protegernos de las

rachas de viento en zonas próximas a muros o tapias; es aconsejable alejarse

de cornisas o árboles que puedan llegar a desprenderse. Además, se deben de

extremar las medidas de precaución si se estamos junto de edificios en

construcción o en mal estado. Siempre que sea posible, en días con fuertes

vientos, mejor no subir a andamios o plataformas similares que puedan verse

desplazadas.

En caso de encontrarnos en zonas marítimas, nos alejaremos de las playas y

otros lugares bajos que puedan verse afectados por las elevadas mareas y

oleajes.

Se aconseja evitar los desplazamientos por carreteras siempre que se pueda, y

si es necesario hacerlos hay que extremar la precaución, respetar en todo

momento las normas de circulación, y mantenerse informados de la situación por

fuentes oficiales, nunca cruzar por una zona anegada y mantenerse alejado de

zonas de cauces.

Si el fuerte viento nos sorprende durante un viaje en coche, no nos quedaremos

dentro del vehículo, sino que buscaremos un lugar seguro donde poder

refugiarnos.

Autoprotección con lluvias

Ante los avisos de lluvia, EMA 1-1-2 vuelve a insistir en no realizar

desplazamientos por carretera que no sean necesarios. Si es imprescindible

viajar, es importante informarse, antes de salir, del estado de las carreteras por

las que se va a transitar y una vez en camino seguir las indicaciones de paneles

informativos y de los agentes de la autoridad, así como mantenerse informado a

través de medios de comunicación y redes sociales de la previsión

meteorológica.

Con lluvia al volante se debe disminuir la velocidad y aumentar la distancia de

seguridad. Nunca hay que cruzar por una zona inundada o con balsas de agua.

Si se ha cruzado por cualquier motivo una zona anegada, después hay que

probar con ligeras pulsaciones los frenos. Si además nos vemos sorprendidos

por una fuerte crecida de agua dentro del vehículo hay que prepararse para

abandonarlo inmediatamente cuando el agua sobrepase el eje de la rueda.

Tampoco se debe transitar, acampar ni estacionar cerca de los cauces de los

ríos, aunque estén secos para evitar ser sorprendidos por una súbita crecida de

agua.

En el campo y con tormenta los árboles y piedras aisladas o solitarias atraen los

rayos por lo que se deberán evitar, al igual que los objetos metálicos.

En casa, en caso de subida de nivel del agua, hay que subir a las plantas más

altas y evitar sótanos y garajes.

Desde la EMA se recomienda mantener la calma y seguir las informaciones de

fuentes oficiales en redes sociales y medios de comunicación para evitar

rumores y falsas informaciones, y en caso de emergencia, llamar al EMA 1-1-2,

servicio disponible las 24 horas, todos los días del año.



Toda la información sobre prevención y consejos disponible en la web de la

Plataforma de Emergencias para la Ciudadanía (https://ema112andalucia.es).