El viento y los desprendimientos concentran la atención durante la noche en las salas de EMA 1-1-2

Un total de 84 carreteras permanecen cerradas hoy en la región
debido a los efectos del temporal
El viento ha vuelto a concentrar, por segunda noche consecutiva, la mayoría de
los avisos a las salas de EMA 1-1-2. Las caídas de elementos del mobiliario
urbano, placas solares, ramas y árboles se han repetido fundamentalmente en
la capital cordobesa, pero también de forma dispersa en otros puntos de la
región.
Ya esta mañana, el viento ha provocado la caída de un árbol sobre un vehículo
en la calle Isla Gomera a las 7:15 horas de la mañana de Córdoba y en Málaga
una palmera también se ha vencido, por efecto de la meteorología adversa, en
el Paseo Farola, sin constancia de heridos.
Los desprendimientos de ladera y afecciones a la red secundaria de carreteras
han sido el resto de las tipologías atendidas durante las últimas horas,
especialmente en la provincia de Granada, en municipios como Nívar o Pinos
Genil, en las carreteras GR-3200 y GR-3425, respectivamente.
En total se ha atendido desde la medianoche una quincena de incidencias. En la
jornada de ayer viernes se coordinaron hasta 768 avisos de emergencia. El
acumulado del enjambre de borrascas, desde el pasado 27 de enero, alcanza
las 12.692, de las que 2.676 se han atendido en la provincia de Cádiz, 2.206 en
Jaén, 2.118 en Sevilla, 1.827 en Granada, 1.297 en Málaga, 1.210 en Córdoba,
824 en Almería y 534 en Hueva.
El Plan mantiene desde ayer cuatro escenarios operativos en la comunidad
autónoma: Grazalema – El Fresnillo – Ubrique y Guadalete en la provincia de
Cádiz, así como Ronda y prensa de Montejaque: Cortes – Jimera de Líbar en
Málaga.
Pese a todo, ha bajado el número de incidentes abiertos a 35, por lo que la cifra
de escenarios bajará presumiblemente, tras la reunión del comité de operaciones
del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones que se reúne esta
mañana a las 10.00 horas, en la sede del Centro de Coordinación Operativa
Integrado (Cecopi) en el Centro de Coordinación de Emergencias (Cecem 1-1-
2) en la capital hispalense.
A las 03.41 horas los sifones de la presa de Montejaque han parado de verter
agua, al hallarse ya por debajo del nivel de desembalse.
La normalidad ha sido la tónica dominante en las últimas horas en la situación
en presas y cauces, según informan desde la Dirección General de
Infraestructuras del Agua, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural. El objetivo ahora es la restitución de los niveles máximos normales en las
presas, para lo que se analizará caso a caso para optimizar los recursos
disponibles y garantizar la seguridad.
Vías de comunicación afectadas
La Dirección General de Tráfico ha señalado que, al corte de las 09.00 horas,
hay un total de 157 carreteras afectadas en Andalucía por los efectos del
temporal, de las que 84 permanecen cerradas al tráfico rodado.
Los cortes afectan especialmente a la provincia de Cádiz que cuenta con 29 vías
cerradas, Córdoba con 22, Málaga con 11, Jaén con 10, les siguen Sevilla con
seis, Granada con cuatro, así como Huelva y Almería cada una con una vía sin
tráfico abierto.
Debido a la posibilidad de que haya restricciones en la carretera A-395 de
entrada y salida de la estación de esquí de Sierra Nevada por agrietamiento del
asfalto y desprendimientos cerca de Pradollano se ha decretado su cierre para
la jornada de este sábado.
El Aeropuerto de Córdoba reabre este sábado al tráfico comercial tras cerrar
hace una semana por la crecida del río Guadalquivir.
Avisos meteorológicos
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene activado hoy sábado el aviso
naranja (peligro importante) por vientos de hasta 90 kilómetros por hora en todas
las comarcas de la provincia de Almería.
El aviso por vientos es amarillo (peligro bajo) en Cazorla y Segura (Jaén), Guadix
y Baza, Nevada y Alpujarras y Costa de Granada, Axarquía y Ronda (Málaga),
Campiña y Sierra y Pedroches de Córdoba.
El aviso amarillo por costeros se extiende también a todo el litoral de Andalucía,
salvo la costa de Huelva.
En las zonas afectadas, EMA 1-1-2 recuerda la importancia de evitar situaciones
temerarias que pongan en peligro la integridad de las personas y de los
operativos de rescate, auxilio y salvamento, en relación a transitar y visitar zonas
de cauces y embalses.
La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) insta, asimismo, a seguir las
indicaciones de autoprotección como una de las principales formas de
protegerse frente a esta sucesión de borrascas, que trae consigo un enjambre
de borrascas de intensas y persistentes precipitaciones, así como vientos y
posibilidad de deslizamientos en distintos puntos de la comunidad autónoma
andaluza.
Ante esta situación, la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) recomienda
extremar la precaución y seguir algunas pautas de autoprotección para prevenir
riesgos y contribuir a salvar vidas. Con carácter general, evitar desplazamientos
innecesarios, zonas arboladas y exteriores.
En caso de fuerte viento, se recomienda cerrar y asegurar puertas y ventanas y
retirar del exterior de las casas todos aquellos muebles y objetos (tales como
toldos, tiestos, tendederos y macetas) que puedan caer a la calle y provocar un
accidente.
Si nos encontramos en la calle o en el campo, no debemos protegernos de las
rachas de viento en zonas próximas a muros o tapias; es aconsejable alejarse
de cornisas o árboles que puedan llegar a desprenderse. Además, se deben de
extremar las medidas de precaución si se estamos junto de edificios en
construcción o en mal estado. Siempre que sea posible, en días con fuertes
vientos, mejor no subir a andamios o plataformas similares que puedan verse
desplazadas.
En caso de encontrarnos en zonas marítimas, nos alejaremos de las playas y
otros lugares bajos que puedan verse afectados por las elevadas mareas y
oleajes.
Se aconseja evitar los desplazamientos por carreteras siempre que se pueda, y
si es necesario hacerlos hay que extremar la precaución, respetar en todo
momento las normas de circulación, y mantenerse informados de la situación por
fuentes oficiales, nunca cruzar por una zona anegada y mantenerse alejado de
zonas de cauces.
Si el fuerte viento nos sorprende durante un viaje en coche, no nos quedaremos
dentro del vehículo, sino que buscaremos un lugar seguro donde poder
refugiarnos.
Autoprotección con lluvias
Ante los avisos de lluvia, EMA 1-1-2 vuelve a insistir en no realizar
desplazamientos por carretera que no sean necesarios. Si es imprescindible
viajar, es importante informarse, antes de salir, del estado de las carreteras por
las que se va a transitar y una vez en camino seguir las indicaciones de paneles
informativos y de los agentes de la autoridad, así como mantenerse informado a
través de medios de comunicación y redes sociales de la previsión
meteorológica.
Con lluvia al volante se debe disminuir la velocidad y aumentar la distancia de
seguridad. Nunca hay que cruzar por una zona inundada o con balsas de agua.
Si se ha cruzado por cualquier motivo una zona anegada, después hay que
probar con ligeras pulsaciones los frenos. Si además nos vemos sorprendidos
por una fuerte crecida de agua dentro del vehículo hay que prepararse para
abandonarlo inmediatamente cuando el agua sobrepase el eje de la rueda.
Tampoco se debe transitar, acampar ni estacionar cerca de los cauces de los
ríos, aunque estén secos para evitar ser sorprendidos por una súbita crecida de
agua.
En el campo y con tormenta los árboles y piedras aisladas o solitarias atraen los
rayos por lo que se deberán evitar, al igual que los objetos metálicos.
En casa, en caso de subida de nivel del agua, hay que subir a las plantas más
altas y evitar sótanos y garajes.
Desde la EMA se recomienda mantener la calma y seguir las informaciones de
fuentes oficiales en redes sociales y medios de comunicación para evitar
rumores y falsas informaciones, y en caso de emergencia, llamar al EMA 1-1-2,
servicio disponible las 24 horas, todos los días del año.
Toda la información sobre prevención y consejos disponible en la web de la
Plataforma de Emergencias para la Ciudadanía (https://ema112andalucia.es).