La Mesa del Tren recibirá el jueves a los viajeros de Madrid con flores y música

Angel Iturbide

La plataforma critica que Renfe no pida disculpas públicas por ofrecer uno de los peores servicios de todo el estado español y el trato humillante a la provincia de Almería

Ante el deficiente servicio ferroviario que Renfe ofrece a los viajeros que deciden llegar a Almería en tren, así como ante la falta de disculpas públicas y de soluciones ante este mal servicio, la Mesa del Tren ha decidido salir a dar la bienvenida a los viajeros que lleguen a nuestra provincia el próximo jueves. Y lo va a hacer dentro de las acciones que todos los años realiza con motivo de la Feria de Almería. De esta manera, el próximo jueves 28 de agosto a las 14,30 horas los viajeros que lleguen a la estación de Huércal de Almería-Viator serán recibidos por miembros de la plataforma ciudadana que repartirán más de 200 claveles e informarán a los usuarios de todas las gestiones que la mesa lleva realizando desde hace meses para que el servicio ferroviario que ofrece Renfe en Almería mejore tanto en calidad como en el número de circulaciones no sólo con Madrid, también con Sevilla.

José Calos Tejada, coordinador de la Mesa en Defensa del Ferrocarril de la Provincia de Almería, pone voz a esta acción al afirmar que “la plataforma considera que Renfe está dando un trato humillante a la provincia de Almería. Pese a las insistentes llamadas telefónicas, correos y gestiones que venimos realizando desde abril, por parte de la operadora no ha habido ninguna acción que venga a mejorar un servicio ferroviario que sigue siendo uno de los peores de todo el estado español”. En este sentido, añade, “el próximo jueves vamos a recibir de manera simbólica a los sufridos pasajeros que lleguen de Madrid que, seguramente, lo harán con retraso como ya es habitual. Allí estaremos esperando con la paciencia almeriense y los recibiremos con una flor y música para aliviarles esas siete horas y 23 minutos de viaje que habrán tardado en llegar a su destino”.