La multitudinaria respuesta solidaria de los almerienses agota en tiempo récord los abanicos de Feria

La recaudación irá destinada a la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Almería (Argar)

Un año más, y fieles a la tradición, el reparto de los abanicos de Feria ha generado una gran expectación entre almerienses y visitantes, que han agotado las existencias en tiempo récord en los tres puntos de distribución de los mismos: la Plaza de la Constitución, el Centro de la Mujer de Cortijo Grande y el antiguo edificio de Telvent en El Toyo.

Los más madrugadores hacían cola desde primerísima hora de la mañana para hacerse con el objeto más codiciado de la Feria en honor de la Virgen del Mar: su abanico con el diseño del cartel de la artista almeriense Mar Gregorio, ‘Entre flores y fandanguillos. Almería en Feria’, que este año ha sido elegido mediante votación popular. Abanico, limitado a dos unidades por persona para que llegara a un mayor número de gente y al precio de dos euros, como donativo que irá destinado a la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Almería (Argar), y programa de Feria para seguir todas las actividades.

La respuesta solidaria de los ciudadanos han sido tan multitudinaria que en pocas horas se han distribuido las 18.000 unidades, lo que ha hecho imposible que se continuará repartiendo por la tarde, tal y como estaba previsto, en la Plaza de la Constitución. La concejala de Presidencia, Amalia Martín, ha seguido el reparto y se ha mostrado agradecida por lo que, sin duda, es ya un ritual que cada año genera más expectación “y que tiene una buena causa, ya que el donativo de dos euros será destinado en esta ocasión a la asociación Argar que tan gran labor lleva a cabo”.

Junto a la edil, la presidenta de este colectivo, Rosa Onieva, se mostraba abrumada por las muestras de cariño y solidaridad recibidas con la masiva afluencia de personas que querían hacerse con un abanico y colaborar así con la asociación, que ahora mismo tiene entre manos “un proyecto muy importante, como es abrir la nueva sede, y la recaudación de los abanicos nos va a venir muy bien. Es un día muy especial y muy bonito”.

Hay que recordar que el programa ya puede ser descargado a través de la web www.almeriaciudad.es/cultura.