José Crespo destaca los vínculos personales de Javier A. García como pregonero de Adra

Natalia Ordieres Cueto

“Es una persona que tiene unos lazos personales muy estrechos con Adra, además de presidir una institución que está ayudando al progreso de la ciudad”

El portavoz del equipo de Gobierno, José Crespo, ha respondido a las críticas del PSOE sobre la elección de Javier Aureliano García como pregonero de la Feria y Fiestas de Adra 2025, subrayando que se trata de una decisión “plenamente justificada tanto por los profundos lazos personales y familiares que le unen a la ciudad como por su compromiso institucional con nuestro municipio”.

“La designación de Javier Aureliano García no responde a ningún interés partidista, sino al reconocimiento de una figura con una trayectoria de compromiso, cercanía y cariño por nuestra tierra”. “Hay que recordar que aunque la ciudad natal de García es Balanegra, siempre destaca su amor por Adra, la tierra de su madre y de toda su familia materna, en la que se bautizó, estudió y de la que guarda buenos recuerdos de su infancia y adolescencia”, ha explicado Crespo, subrayando que su vinculación con la ciudad es “innegable”.

Crespo ha lamentado que el PSOE “intente politizar un acto que debería unirnos y no dividirnos” y que lo haga “con estas declaraciones en las que parece que no quieren reconocer la labor y la ayuda de la institución a la ciudad”, ya que García preside la Diputación Provincial de Almería, “cuya ayuda ha sido y sigue siendo clave para sacar adelante muchos proyectos importantes en nuestra localidad en los últimos años”. En este sentido, Crespo ha puesto como ejemplo “la renovación de un Auditorio a la altura de lo que merece Adra, el acondicionamiento de decenas de caminos rurales, la mejora de la accesibilidad de numerosas calles, el aumento de zonas verdes en la ciudad o la colaboración “imprescindible” de Diputación para que el The Juergas Rock Festival, un auténtico revulsivo cultural y turístico, siga celebrando ediciones cada verano en la costa abderitana.

En definitiva, ha incidido en que “la Diputación, bajo el liderazgo de Javier Aureliano García, ha impulsado proyectos e inversiones que han supuesto mejoras reales para la vida de los abderitanos y abderitanas, siempre con la mirada puesta en modernizar la ciudad y mantener vivas nuestras tradiciones”. “El pregón de la Feria es un momento para celebrar juntos lo que somos como pueblo, y estamos convencidos de que Javier Aureliano García sabrá estar a la altura de esa responsabilidad”, ha concluido.