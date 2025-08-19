El tour ‘Gigante’ de Leiva cerrará la Feria de Almería el sábado, 30 de agosto

El artista madrileño regresa a los escenarios con su flamante nuevo álbum bajo el brazo en una cita que abrirá el malagueño Sarria

Con dos galardones de los recientes Premios de la Academia de la Música de España bajo el brazo (mejor canción rock y mejor videoclip por ‘Gigante’), que celebraron su segunda edición el pasado junio en Madrid, Leiva será el encargado de poner el cierre a las sesiones de conciertos de la próxima Feria de Almería en la noche del sábado, 30 de agosto.

El Recinto de Conciertos abrirá sus puertas a una nueva escala de su tour ‘Gigante’, en una velada que contará con la actuación inicial del artista malagueño Sarria. Una propuesta de altura para el cierre, junto a los fuegos, de la programación coordinada desde el Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, en este caso con la producción de Crash Music.

Las entradas para Tour Gigante 2025 y para el concierto en Almería están disponibles a la venta general en https://leivaentradas.com/.

Leiva, figura esencial de la música española, es uno de los artistas en activo más queridos y exitosos: multi instrumentista, compositor y productor, ha firmado más de 250 obras, incluyendo música para proyectos cinematográficos, y ha publicado un total de 12 álbumes de estudio, con los que ha alcanzado 3 Doble Discos de Platino, 6 Discos de Platino, 2 Discos de Oro, o los fulgurantes Séxtuple Disco de Platino, 2 Cuádruple Platino y 3 Triple Platino en Canciones, logrados con algunos de sus himnos, entre otras certificaciones destacables, así como sus 2 Premios Goya a Mejor Canción Original, entre otros importantes reconocimientos y nominaciones obtenidas a lo largo de sus más de 25 años de carrera.

Las giras de Leiva llevan siendo un acontecimiento en sí mismo desde hace años. Sin ir más lejos, el artista ya había sido premiado en la edición de 2024 de los mencionados Premios de la Academia, haciéndose con el de Mejor Gira por el Tour “Cuando te muerdes el labio”. En esta ocasión, Leiva ha vuelto a la carretera con ‘Gigante’, que pasa por ser otra vuelta de tuerca a los límites de su sonido, buscando nuevas formas expresivas y formas de hacer llegar los mensajes de sus canciones, cada vez más líricos y siempre con ciertos aires autobiográficos de transparencia elogiable.

Casi dos meses después de la publicación de ‘Gigante’, disco que entró directo en el número uno de la lista de ventas de álbumes y digital en su primera semana en España, y también de la lista de vinilos, y con el que Leiva ha batido récords de streaming, se confirma el momento de éxito rotundo de sus composiciones con una gira a la altura de lo esperado. Todo un hito para el rock en español de estos tiempos y que ya tiene escalas confirmadas también para su público de Argentina, México, Chile y Uruguay, primeros territorios anunciados de su gira latinoamericana, que próximamente sumará nuevas paradas.

Además, en octubre se estrenará ‘Hasta que me quede sin voz’, la nueva película documental original de Movistar Plus+, cuyo rodaje comenzó en Nueva York en septiembre de 2023.

Sarria abrirá la velada

El artista malagueño Sarria ha sido elegido como telonero de Leiva en ocho fechas destacadas de su ‘Tour Gigante 2025’, una de las giras más esperadas del año y, entre ellas, la de Almería del próximo 30 de agosto. Esta colaboración representa una oportunidad única para que el público descubra uno de los proyectos más personales y prometedores del nuevo rock en español.

Nacho Sarria ha ido construyendo un aura sonora que se refleja a la perfección en su primer disco en solitario. Un álbum autobiográfico, atmosférico y atemporal que se titula como él mismo y donde deja latente su extrema sensibilidad y su exquisito gusto musical. Revitaliza el rock de los sesenta y setenta en un contexto moderno, sin olvidar el blues primigenio, las influencias andaluzas y las atmósferas psicodélicas.