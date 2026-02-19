Winter Tote Fest brindará por la eterna vida del rock and roll el 28 de febrero con Burning, JJ Fuentes y Pancho Varona

El Área de Cultura respalda una nueva edición de este evento que se desarrollará de 18.00 a 23.00 horas en la sala Berlín Social Club

Directo y al grano. El evento Winter Tote Fest celebrará el próximo sábado, 28 de febrero, la decimosegunda edición de su historia con una tripleta de auténtico lujo: los incombustibles Burning, celebrando sus 50 años de trayectoria; el rockero almeriense JJ Fuentes avalado por una exitosa gira nacional presentando su disco ‘El heredero’; y Pancho Varona, un nombre fundamental para la biografía artística de Joaquín Sabina durante más de dos décadas. Los tres brindarán por la eterna vida del rock and roll en la sala Berlín Social Club (Parque Nicolás Salmerón) en una cita que comenzará a las 18.00 horas y finalizará en torno a las 23.00 horas.

Desde hace varios años “Tote Fest es una cita con el rock, al principio contando con artistas y bandas almerienses en verano y en los últimos años con una edición en invierno en la que, además, se suman grandes nombres de los ochenta como pudo ser La Frontera o La Guardia en las últimas ediciones o Burning este año”, ha detallado en l presentación el concejal delegado del Área de Cultura, Tradiciones y Educación del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz.

Las entradas se encuentran a la venta por un precio de promoción de 25 euros, incluida una consumición, en https://entradium.com/events/winter-tote-fest-2026-berlin-social-club.

“El cartel es directo y muy recomendable para todo el público rockero. Tendremos además la presencia de otro artista almeriense que está abriendo camino en toda España como JJ Fuentes, con un referente del pop rock y mano derecha de Sabina durante muchos años como Pancho Varona, y los indiscutibles Rolling Stones españoles, Burning, con el inagotable Johnny Cifuentes al frente”, ha apuntado Diego Cruz que también ha recordado que “es una propuesta con la que reforzamos nuestra línea de trabajo de colaboración público y privada, dando vida también a las salas de conciertos”.

Su promotor principal Tote de Simón, ha agradecido tanto al Área de Cultura como a Crash Music tomar esta iniciativa como algo propio y ha detallado cómo “el festival nació hace ocho años y desde hace tres decidimos pasar del verano al invierno y trayendo además alguna figura musical clave de los ochenta como cabeza de cartel. Apostamos por Burning, junto a un Pancho Varona que es muy querido en Almería y JJ Fuentes que es uno de los artistas almerienses con mayor proyección nacional de los últimos años. Lo que empezó siendo una fiesta de cumpleaños tras superar un grave accidente fue creciendo hasta lo que es hoy”.

Tote ha animado a los almerienses a asistir a los conciertos ya que “en unos tiempos en los que apenas ya se venden discos, los artistas y las bandas se consagran y se apoyan en los conciertos y creo que vamos a pasar un sábado de muy buena música con este cartel”.

JJ Fuentes se ha mostrado muy orgulloso “por ser el representante almeriense en esta edición de Winter Tote Fest, a quien me gustaría agradecer el excelente trato que nos ha dado a las tres bandas, sin que haya ninguna por encima de otra, sin importar quién sea el cabeza de cartel, sino con ganas de pasar unas horas de buena música”. El rockero roquetero ha finalizado cantando una de sus canciones más carismáticas y enigmáticas, ‘Miss Almería’, que a buen seguro sonará el sábado 28 en la Berlín Social Club.

Más sobre el cartel

Pancho Varona. En 2026 se consolida como un artista en solitario tras su ruptura profesional con Joaquín Sabina en 2022, después de cuarenta años de colaboración. Actualmente se define como “un músico, autor y guitarrista insurgente”. La influencia de Pancho en la obra de Sabina en su época de mayor esplendor –principalmente entre 1984 y 1996- es considerada por la crítica como fundamental y determinante. Probablemente, sin la aportación musical de Varona el repertorio de Sabina no luciría tanto en la riqueza melódica y en la identidad sonora que lo convirtió en mito.

JJ Fuentes. Es la gran promesa del rock español. El almeriense empezó su carrera en el año 2013 y, desde entonces, ha publicado varios trabajos discográficos autoeditados y recorrido muchos de los grandes escenarios españoles, llegando incluso a actuar en el mítico WiZink Center de Madrid. En 2025 publica ‘El heredero’ con El Dromedario Records. Un disco en el que recopila lo mejor de su repertorio con colaboraciones de todos sus grandes maestros como Álvaro Urquijo (Los Secretos), Kutxi Romero (Marea), Aurora Beltrán (Tahúres Zurdos), Carlos Goñi (Revólver) o el propio Johnny Cifuentes de Burning, entre otros.

Burning lleva 50 años en el candelero del rock and roll. Han sobrevivido a tragedias personales y cambios propios de la música. Colocaron las primeras piedras del rock nacional y escribieron sus primeros himnos. La música de Burning es callejera, castiza, chulesca y nostálgica. Sus temas transportan a las parejas que nunca conocimos y las barras que nunca soportaron nuestras penas. Su música es para realistas solitarios, amantes del olvido e historias inconclusas, con energía para seguir diciendo aquello de sí, es solo rock and roll pero nos gusta.