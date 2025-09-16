La novena edición de ‘1m2 por las playas y los mares’ de LIBERA recogerá y caracterizará la basuraleza en 54 puntos de la costa andaluza

Alicia Ruiz / Alberto Estévez / Daniela Vélez

El Proyecto LIBERA, impulsado por SEO/BirdLife en colaboración con Ecoembes, pone en marcha por noveno año consecutivo la campaña de ciencia ciudadana ‘1m2 por las playas y los mares’, con el propósito de recopilar y analizar los residuos abandonados en las zonas costeras y marinas del país.

Las acciones se celebrarán desde el 20 de septiembre hasta el 5 de octubre en 54 puntos de la región como, por ejemplo, en la playa de La Gaviota (Huelva), en la playa de La Calzada (Cádiz), en la playa La Guardia (Granada) o en la playa de Las Marinas-Bolaga (Almería).

Con el firme objetivo de conocer mejor la presencia y el impacto de los residuos en los ecosistemas marinos, el Proyecto LIBERA, de SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes, convoca una nueva edición de su campaña ‘1m2 por las playas y los mares’. Esta movilización ciudadana busca no solo liberar de basura estos espacios naturales, sino también recopilar información útil para plantear soluciones sostenibles a la problemática de la basuraleza.

Las acciones de recogida se desarrollarán entre el 20 de septiembre y el 5 de octubre en más de 330 puntos del litoral español. Entre los 54 puntos de Andalucía en los que se realizarán las acciones, destacan, entre otros, la playa de La Gaviota (Huelva), la playa de La Calzada (Cádiz), la playa La Guardia (Granada) o la playa de Las Marinas-Bolaga (Almería).

Durante estos días, voluntarios y voluntarias de diferentes colectivos, entidades y asociaciones participarán en las acciones organizadas en distintas localizaciones de la costa española, así como en áreas submarinas, recolectando y clasificando los residuos encontrados. Esta actividad de ciencia ciudadana tiene como objetivo generar conciencia y fomentar un cambio en los patrones actuales de producción, consumo y gestión de residuos.

Esta novena edición de ‘1m2 por las playas y los mares’ contará con la participación de organizaciones colaboradoras como Oceánidas o Mater. Además de otros colectivos como Cruz Roja Española, Asociación Hombre y Territorio, Asociación Terramare, ADESP, Alnitak, Asociación Región de Murcia Limpia o ANSE.

Como en años anteriores, se utilizará la aplicación BASURALEZA, desarrollada por la Asociación Vertidos Cero y Paisaje Limpio, para clasificar los residuos recogidos. Los datos obtenidos se integrarán en el ‘Barómetro de la Basuraleza’ del Proyecto LIBERA, que ya ha registrado más de 1,5 millones de residuos desde 2017, y se compartirán con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

En la edición de 2024, gracias a la participación de casi 5.000 personas voluntarias, se retiraron 2,8 toneladas de basuraleza de las costas españolas. Más de 100.000 residuos fueron identificados y clasificados, siendo las colillas, pequeños fragmentos de plástico, tapones y latas los más frecuentes.

“Los mares vomitan a las costas residuos que han sido abandonados en cualquier región del planeta en un abanico temporal de varios años. No podemos seguir vertiendo 11 millones de toneladas de plástico a los océanos cada año. Ningún ecosistema tiene una capacidad infinita de asimilación de contaminantes sin colapsar. Con esta iniciativa esperamos generar conocimiento y conciencia sobre un problema ambiental que nos afecta a todos y todas”, comenta Miguel Muñoz, coordinador del Proyecto LIBERA en SEO/BirdLife.

“En la novena edición de ‘1m2 por las playas y los mares’ queremos limpiar y medir para cambiar. En este sentido, la ciencia ciudadana y la aplicación MARNOBA convierten cada recogida en datos que impulsan soluciones y políticas eficaces. Para frenar la basuraleza, la colaboración de administraciones, empresas y ciudadanía es clave y debemos prevenir en origen, reduciendo especialmente los plásticos de un solo uso. Cada persona que se suma cuenta y nos ayuda a proteger el mar y su biodiversidad”, afirma Sara Güemes, coordinadora del Proyecto LIBERA en Ecoembes.

Sobre LIBERA

‘LIBERA’ es un proyecto creado por SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes. Su objetivo es concienciar y movilizar a la ciudadanía para mantener los espacios naturales libres de basuraleza. Para ello, LIBERA plantea soluciones alrededor de los ejes de conocimiento, prevención y participación para minimizar su impacto ambiental. Con estas acciones trabaja para contribuir a la consecución de los ODS 4, 13, 14, 15 y 17.

Desde su puesta en marcha, LIBERA ha movilizado casi 200.000 voluntarios*, y colaborado con cerca de 2.500 organizaciones y colectivos, entre ellos, el CSIC, la Fundación Reina Sofía, la DGT, Paisaje Limpio o Vertidos Cero, convirtiéndose en un proyecto pionero que busca sensibilizar sobre este problema ambiental. Además, a través de las apps eLitter, MARNOBA y BASURALEZA, los voluntarios/as han recogido y caracterizado más de 1.200.000 objetos de más de 9.000 puntos de todo el territorio nacional, que se han integrado en las bases de datos oficiales y científicas de los principales organismos que trabajan o regulan este ámbito.

Más información en www.proyectolibera.org

Sobre SEO/BirdLife

SEO/BirdLife (seo.org) es la organización ambiental decana en España, con más de 60 años de historia. Con las aves como bandera, indicador reconocido por Eurostat para medir la salud del medioambiente, esta ONG declarada de interés público trabaja para garantizar la conservación de la biodiversidad, promover la educación ambiental y generar conocimiento científico a través de sus programas de ciencia ciudadana, que movilizan a más de 9.000 voluntarios cada año, convirtiendo a SEO/BirdLife que en la organización ambiental española con mayor número de colaboradores.

Sobre Ecoembes

Ecoembes es la organización que promueve la circularidad de los envases y hace posible que la sociedad colabore cada vez más con el reciclaje en el contenedor amarillo y azul en España. Gracias a esta colaboración, hoy 4 de cada 5 hogares declaran reciclar sus envases (de plástico, latas, briks, papel y cartón) en estos contenedores para darles una segunda vida y proteger el medioambiente. Ecoembes no tiene lucro y su actividad está regulada por la Ley 7/2022.

Más información y datos: https://www.ecoembestransparencia.com/