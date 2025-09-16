La fauna y la acción humanitaria protagonizan la nueva exposición en la oficina principal de Correos de Sevilla

La exposición combina tarjetas telefónicas com imágenes alusivas a la fauna y material filatélico sobre la labor humanitaria de la Cruz Roja y la Media Luna Roja

Es la decimonovena exposición organizada por la Sociedad Filatélica Sevillana en colaboración con Correos

En el marco de la colaboración entre la Sociedad Filatélica Sevillana y la oficina principal de Correos de la ciudad, situada en la Avenida de la Constitución nº 32, se ha renovado la exposición que ambas entidades mantienen de forma continuada en este emblemático espacio.

Esta nueva muestra, que podrá visitarse de forma gratuita durante mes y medio, presenta dos colecciones que destacan por su valor documental y el mensaje que transmiten.

La primera colección, titulada “La fauna en tarjetas telefónicas”, es obra de Antonio Afán y reúne una selección de tarjetas telefónicas emitidas por Telefónica a partir de enero de 1996, todas ellas con motivos alusivos a la fauna. La muestra incluye bellísimas imágenes impresas en estas tarjetas, siendo la primera dedicada al oso pardo. Tal fue el éxito de esta iniciativa que se impulsó el coleccionismo temático de tarjetas telefónicas, abarcando una gran diversidad de especies y temáticas relacionadas con la naturaleza.

La segunda colección, “La Cruz Roja y Media Luna Roja”, ha sido elaborada por Manuel Ángel Calonge y ofrece un recorrido en doce capítulos por la historia y labor humanitaria de estas organizaciones. A través de una cuidada selección de sellos, sobres de primer día y matasellos conmemorativos, se abordan aspectos como los Principios Fundamentales, la Convención de Ginebra y los Derechos Humanos. La exposición también refleja la participación de la Cruz Roja en conflictos bélicos, rescates, campañas de vacunación y donación de sangre, así como el papel esencial del cuerpo de enfermeras. Los dos últimos capítulos están dedicados a la Cruz Roja Española y al Socorro Rojo Internacional.

La exposición, que constituye la decimonovena muestra organizada por la Sociedad Filatélica Sevillana en esta sede de Correos, podrá visitarse de forma totalmente gratuita durante un mes y medio, en el horario habitual de oficina: de lunes a viernes, de 8:30 a 20:30 h.

Además de disfrutar de esta propuesta cultural, quienes se acerquen a la oficina principal de Correos podrán realizar múltiples gestiones, como el envío de paquetes, la compra de sellos y embalajes, el pago de recibos, el envío de dinero, trámites con la DGT, servicios digitales como el envío de documentación a registros públicos mediante ORVE, el pago de tributos con Correos Pay, y la adquisición de lotería de Cruz Roja y ONCE.

La Sociedad Filatélica Sevillana invita a todos los ciudadanos y visitantes de Sevilla a descubrir esta exposición que une historia, naturaleza y solidaridad, en un espacio accesible y abierto a toda la comunidad.