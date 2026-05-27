Dreambeach presenta su programación por días y consolida su desembarco en la Costa del Sol con cuatro escenarios y un cartel de dimensión internacional

Eric Prydz, David Guetta, Loco Dice, Nico Moreno, Paco Osuna, Korolova, Sasha & John Digweed o Brennan Heart lideran la primera edición del festival en Vélez-Málaga los próximos 31 de julio y 1 de agosto

Dreambeach Festival desvela la distribución completa de su cartel por días y escenarios para su esperada edición de 2026, una cita especialmente simbólica al convertirse en la primera edición del festival en la Costa del Sol tras más de una década de historia en Almería. Los próximos 31 de julio y 1 de agosto, Vélez-Málaga acogerá una nueva etapa para una de las grandes marcas de la música electrónica nacional.



El festival contará con cuatro escenarios y una programación diseñada para reunir algunas de las figuras más importantes de la escena internacional junto a referentes nacionales y nuevas generaciones de artistas emergentes. La propuesta combinará techno, hard techno, drum & bass, tech house, melodic techno, remember y sonidos urbanos en un formato transversal que refuerza la identidad histórica de Dreambeach.



La jornada del viernes 31 de julio estará encabezada por Eric Prydz, una de las figuras más influyentes de la electrónica mundial gracias a sus espectáculos audiovisuales y a himnos que han marcado varias generaciones de clubbers. Junto a él destacan el fenómeno hard techno Nico Moreno y el regreso exclusivo de Sasha y John Digweed con un show exclusivo en España para 2026. El viernes reunirá además nombres destacados como Andrés Campo, A.M.C, Hedex, Kanine, DJ Pepo, Vendex o Prada2000, además de una potente representación de artistas nacionales vinculados a la cultura bass, drum & bass y sonidos urbanos.



El sábado 1 de agosto tendrá como gran protagonista a David Guetta con un show especial Monolith, una de las producciones más ambiciosas de su trayectoria reciente. La jornada contará también con artistas fundamentales de la escena internacional como Loco Dice, Paco Osuna, Korolova, Brennan Heart, Mathame, Nicole Moudaber o SNTS. La programación del sábado volverá a apostar por la mezcla de estilos y escenas, incorporando nombres como Hannah Wants, Oguz, Zatox o Future Funk Squad, consolidando un cartel pensado para diferentes públicos y generaciones de asistentes.



La nueva etapa de Dreambeach en Vélez-Málaga supone además un importante salto de producción para el festival, con una ubicación privilegiada junto al Mediterráneo y una propuesta diseñada para reforzar la experiencia integral del público durante todo el fin de semana.



LOOP Festival calienta motores antes de Dreambeach con Fisher, Wade y Gordo en FABRIK. Una de las marcas colaboradoras de esta edición de Dreambeach será LOOP Festival, que protagonizará uno de los grandes eventos previos del verano el próximo 6 de junio en FABRIK. La cita funcionará además como adelanto de la propuesta que LOOP desarrollará posteriormente dentro de Dreambeach 2026.



Tras consolidarse como una de las propuestas más potentes del circuito house y tech house nacional, LOOP celebrará una edición especial de doce horas encabezada por Fisher, Wade y Gordo, tres de los nombres más influyentes de la escena electrónica contemporánea. El evento contará además con showcases específicos de diferentes marcas internacionales y festivales colaboradores. Entre ellos destaca la presencia de Dreambeach Festival con un espacio propio encabezado por Gonçalo, reforzando así la conexión entre ambas marcas de cara al verano.



La programación de LOOP Festival incluirá también actuaciones de Skream, Denis Sulta, Viviana Casanova o Miguel Bastida, además de diferentes artistas residentes vinculados al universo LOOP.



La colaboración entre LOOP y Dreambeach forma parte de la estrategia de expansión y conexión entre marcas impulsada por el festival en esta nueva etapa en la Costa del Sol, reforzando una programación que busca consolidarse como una de las grandes referencias de la música electrónica en España durante el verano de 2026.

Entradas a la venta en www.dreambeach.es

