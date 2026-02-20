IU Roquetas denuncia que la crisis de vivienda “ya es insostenible” y acusa al Ayuntamiento de abandonar a las familias mientras crece la especulación

Izquierda Unida Roquetas de Mar ha alertado de que la situación de vivienda en el municipio “ha dejado de ser un problema social para convertirse en una emergencia estructural”. La organización denuncia que cada semana conocen nuevos casos de familias que no encuentran alquiler, personas mayores obligadas a abandonar su entorno y jóvenes que encadenan habitaciones precarias porque no pueden acceder a un piso completo. “Roquetas está expulsando a su propia gente”, resume la coordinadora local de IU, Belén Pérez.

Pérez explica que el reciente caso de una pareja mayor, él con cáncer y Alzheimer, ella agotada tras años de cuidados, ha saltado a los medios, pero insiste en que “no es una excepción, ni mucho menos”. Según la coordinadora, en Roquetas hay situaciones igual de duras que no llegan a la prensa: personas que han tenido que marcharse a otros municipios en condiciones precarias, personas que han podido resistir solo gracias a la solidaridad de vecinos y jóvenes que llevan años sin poder emanciparse. “Cuando un municipio obliga a su gente a irse porque no pueden pagar un alquiler, algo muy profundo está fallando”, afirma.

La responsable local recuerda que para Izquierda Unida “la vivienda pública no es un tema de moda ni una reacción improvisada”. La organización lleva reclamando un parque municipal de vivienda desde la última crisis del ladrillo, cuando miles de familias quedaron atrapadas entre hipotecas imposibles y alquileres disparados. “Han pasado más de diez años y parece que el Ayuntamiento no ha aprendido nada”, lamenta. “Si se hubiera actuado entonces, hoy Roquetas tendría herramientas para proteger a su gente”.

Pérez subraya además que la situación actual “no surge de la nada”. Recuerda que PP, Vox y Junts votaron en contra de la prórroga del decreto estatal que protegía a las familias vulnerables frente a los desahucios, dejando sin escudo a miles de hogares. “De aquellos barros, estos lodos”, afirma. “Cuando se retiran las protecciones y se deja el mercado a su aire, lo que ocurre es exactamente esto: familias vulnerables desamparadas y un municipio incapaz de dar respuesta”.

Izquierda Unida Roquetas denuncia que el Ayuntamiento “no ha hecho absolutamente nada para frenar esta deriva”. Mientras otros municipios han adquirido viviendas de la Sareb para destinarlas a alquiler social, el equipo de gobierno del PP “ha preferido quedarse con suelo para entregárselo a promotores privados”. Para Pérez, esta decisión revela claramente las prioridades del consistorio: “Todos sabemos en qué va a acabar eso. No serán viviendas asequibles para familias trabajadoras, sino promociones a precios imposibles que seguirán alimentando la burbuja”.

La organización recuerda que Roquetas lleva años encabezando las subidas del alquiler en la provincia y que la presión de la vivienda turística y los fondos buitre ha dejado el mercado “en manos de quienes especulan, no de quienes viven aquí”. La falta de un parque público de vivienda agrava aún más la situación. “El Ayuntamiento ha renunciado a tener herramientas para proteger a la gente. Esa renuncia tiene consecuencias: familias rotas, personas mayores desarraigadas y barrios que pierden vida”, señala Pérez.

La coordinadora local concluye con un mensaje claro: “La vivienda no puede seguir tratándose como un lujo. Es un derecho. Y cuando un municipio no lo garantiza, deja de ser un hogar para convertirse en un lugar hostil para su propia gente. Roquetas merece políticas que protejan a quienes viven aquí, no a quienes vienen a hacer negocio”.