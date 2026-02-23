Dalías celebra el Año Nuevo Chino con el Club de Taichi

Francisco Lirola Martín

Dalías ha celebrado el Año Nuevo Chino de la mano del “Club Deportivo Dalías X Taichi”, en un encuentro que ha reunido a más de 70 deportistas de toda la comarca bajo la carpa del Casino Dalías, en una jornada marcada por la convivencia, la cultura y el deporte. El alcalde de Dalías, Francisco Lirola Martín, junto a la concejal de Deportes, Cristina Gómez, y la concejal de Cultura, María Dolores Gómez, han acompañado al club en esta significativa celebración que da la bienvenida al Año del Caballo de Fuego.

La carpa del Casino Dalías se convirtió en el escenario de una vistosa tarde de ejercicios y exhibiciones de taichi, presidida por la imagen del Caballo de Fuego, símbolo del nuevo año que comienza. Este animal representa la libertad, la pasión, la acción y el éxito en los nuevos proyectos, valores que estuvieron muy presentes durante todo el encuentro.

Los asistentes pudieron disfrutar de una completa sesión de movimientos coordinados, técnicas de respiración y secuencias tradicionales que pusieron de relieve los beneficios de esta disciplina milenaria, tanto para el cuerpo como para la mente. El ambiente fue de armonía y compañerismo, reflejando el espíritu integrador que caracteriza al club organizador.

Durante el acto, el alcalde agradeció la invitación recibida y destacó la importancia de este tipo de iniciativas en el municipio. “Gracias por mostrarnos que no siempre el deporte es competición, sino que es también cultura y convivencia”, señaló Lirola, quien felicitó a los presentes y les deseó un próspero Año del Caballo de Fuego. En sus palabras, subrayó que esta celebración simboliza nuevos comienzos y oportunidades, animando a los deportistas a afrontar los retos con ilusión y determinación.

Asimismo, el regidor quiso personalizar su agradecimiento en la figura del maestro Juan Martínez, reconociendo su dedicación y compromiso con la difusión del taichi en Dalías y en la comarca. “Gracias por transmitir todo tu saber y por fomentar valores como el respeto, la constancia y el bienestar a través del deporte”, expresó.

Por su parte, las concejalas de Deportes y Cultura coincidieron en poner en valor el trabajo del club y su contribución a la dinamización social y cultural del municipio, resaltando la creciente participación y el interés que despiertan este tipo de actividades.

Con esta celebración, Dalías reafirma su apuesta por un deporte entendido como herramienta de salud, integración y enriquecimiento cultural, consolidando espacios de encuentro donde tradición y convivencia se dan la mano.