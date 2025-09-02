La Policía Nacional desarticula una organización criminal que proporcionaba embarcaciones a otros grupos delictivos para traficar con migrantes

§ También facilitaban motores y el combustible necesario para llevar a cabo traslados de migrantes desde Argelia hasta las costas de nuestro país

§ Hay siete personas detenidas en Almería (6) y Alicante (1), tres de las cuales han ingresado en prisión provisional, y se han intervenido tres embarcaciones semirrígidas con las que se habrían introducido más de 80 migrantes en España

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en las provincias de Almería y Alicante una red criminal responsable, presuntamente, de proporcionar a otras organizaciones criminales embarcaciones, motores y combustible que utilizaban para traficar con seres humanos por vía marítima desde Argelia hasta nuestro país. Hay siete personas detenidas en Almería (6) y Alicante (1), tres de las cuales han ingresado en prisión provisional, y se han intervenido tres embarcaciones semirrígidas con las que se habrían introducido más de 80 migrantes en España en cuatro episodios migratorios acreditados. Se estima que el beneficio generado por la organización podría ascender a más de 560.000 euros.

La investigación policial tuvo su origen en julio del año 2024 con la detección del traslado terrestre de dos embarcaciones cuyas características técnicas coincidían con las de aquellas utilizadas por las organizaciones criminales especializadas en el tráfico de seres humanos por vía marítima. A partir de ese momento, numerosas pesquisas realizadas por los agentes les permitieron detectar el traslado por vía terrestre de hasta seis embarcaciones semirrígidas, pudiéndose acreditar la utilización de tres de ellas en cuatro episodios migratorios.

Proveedores de otras redes criminales

La organización criminal desmantelada se había especializado en facilitar a otros grupos delincuenciales embarcaciones semirrígidas y propulsores de gran cilindrada que adquirían a través de diversas empresas con domicilio social en el extranjero, procediendo posteriormente a su traslado hasta la provincia de Almería. Después de establecer contacto con alguna de las redes criminales que operan en el mar de Alborán, acordaban el precio a abonar y hacían entrega de la embarcación a los ejecutores directos de los episodios migratorios. En el tiempo que transcurría entre la llegada de las embarcaciones a Almería y su entrega a esos grupos, éstas se mantenían ocultas en inmuebles que gestionaba y contralaba la organización. Se estima que el beneficio generado por la organización podría ascender a más de 560.000 euros.