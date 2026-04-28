La Guardia Civil interviene más de dos kilos de hachís en un control preventivo en la A-7 en Huércal-Overa

La rapidez y profesionalidad de los agentes permitió detectar droga oculta en un vehículo durante un control preventivo

La actuación refuerza la lucha contra el tráfico de estupefacientes en la provincia y evidencia la eficacia de los dispositivos de la Guardia Civil

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, ha detenido a una persona como presunta autora de un delito contra la salud pública tras intervenir más de dos kilogramos de hachís ocultos en un vehículo en Huércal-Overa.

Esta actuación se enmarca en los dispositivos operativos de la Guardia Civil orientados a la prevención del tráfico de drogas y la protección de la seguridad ciudadana en vías de comunicación.

Los hechos tuvieron lugar la tarde del pasado 15 de abril, en el marco de un dispositivo de seguridad ciudadana de verificación de vehículos establecido en la autovía A-7 a la altura del término municipal de Huércal Overa (Almería). Durante el operativo, los agentes dieron el alto a un turismo cuyo conductor levantó sospechas por su comportamiento.

En la identificación, el conductor mostró una actitud nerviosa y ofreció respuestas incoherentes, lo que motivó a los agentes a realizar una inspección más exhaustiva del vehículo.

Al ser requerido para abrir el maletero, el conductor manifestó que este se encontraba bloqueado.

Ante esta circunstancia, los agentes comprobaron que el compartimento funcionaba con normalidad, aumentando las sospechosas sobre la posible ocultación de sustancia ilícitas.

En el transcurso de la inspección del vehículo, los agentes localizaron una bolsa escondida en el habitáculo de la rueda de repuesto que desprendías un fuerte olor a hachís. En su interior se hallaron veinte pastillas de esta sustancia, con un peso total superior a los dos kilogramos.

Como resultado de la intervención la Guardia Civil procedió a la detención del conductor, a la aprehensión de la droga y la intervención del vehículo.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Partido Judicial de Huércal-Overa (Almería).

La Guardia Civil destaca la importancia de los controles preventivos como herramientas fundamentales en la detección del tráfico de drogas, así como en la protección de la seguridad ciudadana en las vías de comunicación, por lo que recomienda:

Colaborar con los agentes en los controles de carreteras y seguir en todo momento sus indicaciones.

Mantener la documentación en regla para agilizar las actuaciones.

Recordar que el transporte de sustancia estupefacientes constituye un delito grave.

Comunicar cualquier actividad sospechosa relacionada con el tráfico de drogas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía que tiene a su disposición diferentes canales de comunicación, incluso de forma anónima, para comunicar cualquier hecho o circunstancia de interés, a través del teléfono 062, web www.guardiacivil.es y la aplicación “Alertcops”).