La Policía Nacional desmantela en Roquetas de Mar una trama de altas falsas en la Seguridad Social para regularizar extranjeros

Operación contra el fraude documental y a la Seguridad Social

§ La investigación se inició tras una comunicación de la Unidad de Análisis Avanzado de Datos para la Prevención del Fraude en Almería

§ La principal investigada cobraba entre 3.000 y 3.500 euros por cada contrato y entre 420 y 620 euros mensuales por mantener altas ficticias en la Seguridad Social

§ La operación ha permitido detectar un fraude en prestaciones indebidas que asciende a 7.823,28 euros

§ La actuación se enmarca en el Plan Estratégico de la Dirección General de la Policía para el control de los flujos migratorios y la lucha contra el fraude en materia de extranjería y Seguridad Social

La Policía Nacional ha desarticulado en Roquetas de Mar un entramado dedicado a facilitar contratos falsos y altas fraudulentas en la Seguridad Social con el objetivo de regularizar administrativamente a ciudadanos extranjeros y acceder de forma ilícita a prestaciones públicas.

La investigación, desarrollada por agentes de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de El Ejido, se inició tras una comunicación de la Unidad de Análisis Avanzado de Datos para la Prevención del Fraude en Almería, que alertó sobre un ciudadano extranjero dado de alta en una empresa de limpieza considerada ficticia por la Inspección de Trabajo.

Los agentes comprobaron que la responsable de la empresa, una empresaria autónoma de nacionalidad española, ofrecía contratos laborales simulados a personas extranjeras en situación irregular para que pudieran incorporarlos a sus expedientes de residencia. Por cada contrato cobraba entre 3.000 y 3.500 euros, además de cantidades mensuales de entre 420 y 620 euros por mantener las altas ficticias en la Seguridad Social.

La operación ha permitido detectar cinco altas laborales simuladas, correspondientes a tres ciudadanos senegaleses y dos españoles, quienes reconocieron no haber trabajado para la empresa investigada. Además, dos de ellos utilizaron las cotizaciones fraudulentas para solicitar prestaciones por desempleo, llegando a percibir indebidamente 7.823,28 euros.

Como resultado de la investigación, la Policía Nacional ha detenido a cinco personas: la administradora de la empresa y cuatro supuestos trabajadores. A la principal investigada se le atribuyen delitos de falsedad documental, favorecimiento de la inmigración ilegal, fraude a la Seguridad Social y estafa.

La operación se enmarca en el Plan Estratégico de la Dirección General de la Policía para el control de los flujos migratorios y la lucha contra el fraude en materia de extranjería y Seguridad Social.

Las diligencias practicadas han sido remitidas al Decanato de los Juzgados de Roquetas de Mar. La operación ha contado con la colaboración de los Ayuntamientos de El Ejido y Vícar, la Tesorería General de la Seguridad Social —Unidad de Control y Prevención del Fraude— y la Oficina de Extranjeros de Almería, cuya coordinación ha resultado fundamental para el esclarecimiento de los hechos.