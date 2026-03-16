Un grupo de 24  alumnos y sus 6 profesoras de San Quientín y Loos  (Francia) han visitado esta mañana el Ayuntamiento

Patricia López Rojas

Un grupo de 24 alumnos y sus 6 profesoras de San Quientín y Loos (Francia) que participan en un intercambio con el IES Albujaira, dentro del programa Erasmus +, han visitado esta mañana el Ayuntamiento, en donde han sido recibidos por el concejal de Relaciones Institucionales, Adrián Ramos, y el edil de Deportes, Andrés Sánchez.

Los concejales les han dado la bienvenida al municipio y algunas propuestas para conocer Huércal-Overa. En su visita han estado acompañados por docentes y alumnos del centro. Tras la recepción han podido conocer un poquito más sobre el municipio, especialmente sobre su historia y tradiciones, con una ruta por el mismo.

Durante su periodo en tierras huercalenses tienen una completa agenda para conocer el municipio.