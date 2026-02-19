Correos emite un sello que conmemora el 50 aniversario de La Abeja Maya

· Maya se ha convertido en un referente educativo y de entretenimiento familiar que une a los niños de hoy con las generaciones que crecieron con su mítica sintonía

· Con una tirada de 75.000 unidades y 3.000 Pliegos Premium, este sello se puede adquirir en las oficinas de Correos, a través de Correos Market, contactando con el Servicio Filatélico en el e-mail atcliente.filatelia@correos.com o llamando al 915 197 197

Lanzamiento de un nuevo sello dentro de su emblemática serie ‘Efemérides’. Esta emisión, que ha contado con la colaboración de DeAPlaneta Entertainment, rinde homenaje a una de las franquicias infantiles más icónicas de la animación, que aterrizó en España para conquistar a millones de hogares con las aventuras de la curiosa abeja, el perezoso Willy y el sabio saltamontes Flip.

Gracias a su presencia constante en televisión, Maya ha creado un vínculo emocional único, convirtiéndose en un referente educativo y de entretenimiento familiar que une a los niños de hoy con las generaciones que crecieron con su mítica sintonía.

El universo de Maya es una invitación a redescubrir el mundo con ojos de niño. A través de relatos sencillos pero profundos, la marca convierte la naturaleza en un escenario de aprendizaje vivo, donde cada vuelo es una lección de empatía y cada encuentro en el prado refuerza el valor de la convivencia. Con una mezcla de sensibilidad y humor, Maya demuestra que la curiosidad y el trabajo en equipo son las mejores herramientas para cuidar de nuestro entorno.

La Abeja Maya es una adaptación de la obra del escritor alemán Waldemar Bonsels, que publicó en 1912 la novela Die Biene Maja und ihre Abenteuer (La abeja Maya y sus aventuras), una obra con tintes filosóficos y nacionalistas que se eliminaron para la versión en dibujos animados. En el libro original, Maya se enfrenta a la rigidez de la colmena y acaba espiando a otros insectos y participando incluso en una guerra contra las avispas.

En 1975 llegó una coproducción germano-japonesa que lanzó la primera serie animada para televisión. Nippon Animation, un estudio japonés que ya había trabajado con otras adaptaciones literarias europeas como Vickie, el vikingo, Heidi o Marco, por ejemplo, unió fuerzas con la cadena alemana ZDF para dar vida a La Abeja Maya. Su sintonía original, con la misma música que la versión española, fue obra de Karel Gott.

Traducida a más de 40 idiomas

En total, se produjeron 52 episodios en esa primera etapa (1975-1976) y la serie fue emitida en más de 120 países. En ese medio centenar de entregas vimos nacer a Maya en su colmena, que pronto abandonó para ver mundo, conocer a sus amigos, resolver conflictos entre hormigas y enfrentarse a arañas, avispas o humanos, entre otras muchas aventuras que terminaban con un episodio final en el que la pequeña Maya conocía a la reina de su colmena.

TVE la estrenó en 1978 y la elegida para ponerle voz fue la actriz de doblaje Matilde Vilariño (Matilde, Perico y Periquín, Un globo, dos globos, tres globos y Vickie el vikingo). La serie de La Abeja Maya se tradujo a más de 40 idiomas.

En 1982 se lanzó una segunda tanda de nuevos capítulos que mantuvieron el espíritu de la serie original y en 2012, el personaje fue recuperado en formato 3D gracias a una nueva serie coproducida por el grupo alemán Studio 100 y Flying Bark Productions en Australia. Esta última versión adaptó el personaje y las tramas a las sensibilidades y problemáticas actuales, con valores como la curiosidad, amistad, respeto por la naturaleza y defensa de la diversidad. Como una estrella del cine, La Abeja Maya ha protagonizado dos películas animadas: Maya the Bee Movie (2014) y Maya the Bee: The Honey Games (2018).

En su país de origen, Alemania, Maya ha alcanzado el estatus de icono nacional, hasta el punto de que su servicio de Correos cuenta con sellos con su imagen y en varios museos se incluyen referencias a ella. El parque temático Holiday Park, en Hassloch (al sur de Alemania) cuenta con una zona dedicada a sus aventuras.

A lo largo de estos 50 años, el personaje ha evolucionado, se ha reinventado y ha volado por todo el mundo, dejando una huella imborrable en la cultura pop infantil. Este sello está dedicado a una de las marcas más queridas y reconocibles del entretenimiento europeo, que ha sabido crecer con su audiencia, manteniendo vivos los recuerdos del pasado mientras sigue formando parte del presente de la animación infantil. Se puede adquirir en las oficinas de Correos, a través de Correos Market, o contactando con el Servicio Filatélico en el e-mail atcliente.filatelia@correos.com o llamando al 915 197 197.

Características técnicas

Procedimiento de impresión: Offset (+ foil en Pliego Premium)

Soporte: Estucado, engomado, fosforescente

Dentado del sello: 13 ½

Formato del sello: 53 x 47,28 mm (hexagonal)

Formato del pliego Premium: 260 x 200 mm (horizontal)

Valor postal del sello: 2,65 €

Efectos en Pliego Premium: 5 sellos

Efectos en Pliego: 25 sellos

Tirada: 75.000 sellos / 3.000 Pliegos Premium