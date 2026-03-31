Trata de seres humanos y explotación sexual

§ Liberadas 13 víctimas en situación de extrema vulnerabilidad

§ Detenidas cuatro personas como responsables del entramado criminal

§ Intervenidas armas, dinero en efectivo, sustancias estupefacientes y documentación relevante

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a la explotación sexual en la localidad de Partaloa, todo ello en el marco de una investigación desarrollada por agentes especializados que ha permitido la liberación de 13 mujeres víctimas de trata de seres humanos y la detención de cuatro personas como responsables de este entramado delictivo.

La investigación se inició a finales del año 2025 tras recibirse información que alertaba de la existencia de una mujer que habría sido explotada sexualmente en un establecimiento de alterne. La víctima relató haber sido sometida a graves vejaciones, agresiones físicas y privacion de libertad, además de señalar la existencia de otras mujeres en la misma situación de explotación y bajo un estricto control por parte de los responsables del local ubicado en la localidad de Partaloa.

Todas ellas coincidían en relatar que el máximo responsable de la organización las sometía a múltiples vejaciones y agresiones físicas constantes, llegando a producir en alguna ocasión lesiones graves.

A raíz de estas manifestaciones, los agentes llevaron a cabo diversas gestiones de investigación que incluyeron inspecciones, vigilancias y análisis de información, lo que permitió identificar a nuevas víctimas y confirmar la existencia de una organización criminal perfectamente estructurada. El grupo estaba integrado por cuatro personas que actuaban de manera coordinada, ejerciendo un control absoluto sobre las mujeres, limitando su libertad de movimientos y sometiéndolas a condiciones de explotación extrema.

Durante la fase de explotación de la operación, en la que participaron distintas unidades policiales, se realizaron dos entradas y registros simultáneos en las localidades de Albox y Partaloa. Como resultado se procedió a la detención de cuatro individuos, tres varones y una mujer, responsables de delitos relacionados con trata de seres humanos con fines de explotación sexual, contra los derechos de los trabajadores, detención ilegal, lesiones, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal.

En los registros practicados se intervinieron dos rifles de gran potencia de calibre uno de ellos con visor, tres escopetas, un revolver municionado listo para su uso inmediato, armas blancas, defensas extensibles, dispositivos móviles, documentación vinculada con la actividad delictiva y cuarenta mil euros en efectivo, así como sustancias estupefacientes y otros efectos relevantes para la investigación.

Las víctimas liberadas se encontraban en una situación de especial vulnerabilidad, siendo en su mayoría mujeres extranjeras que habrían sido captadas y trasladadas por la organización sometidas a violencia física y psicológica.

Tras los registros practicados, las diligencias policiales junto a los cuatro detenidos fueron puestos a disposición judicial de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, plaza número uno de Huércal-Overa.