El IES Abdera de Adra desarrolla una herramienta para simplificar la gestión del autónomo agrícola

La consejera ha destacado que la aplicación es fruto de un proyecto colaborativo de innovación con el IES Aguadulce que impulsa la transferencia del conocimiento entre la FP y el sector

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional impulsa en el presente curso escolar la innovación educativa en FP con una inversión de casi un millón de euros para proyectos colaborativos entre centros docentes públicos andaluces y empresas, con el fin de abordar retos reales del mercado laboral.

Uno de esos proyectos es promovido por el IES Abdera en Adra (Almería), centro que ha visitado la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo.

La iniciativa, en la que también participa el centro almeriense IES Aguadulce (Roquetas de Mar), constituye un referente de innovación aplicada en el ámbito de la Formación Profesional andaluza. Bajo el título ‘Agro Digital Asesores: Innovación en la gestión empresarial y soluciones TIC para el sector agroalimentario’, se ha creado una aplicación pionera que acerca el mundo fiscal y contable al autónomo agrícola, en colaboración con profesionales del sector.

La herramienta, diseñada especialmente para agricultores que tributan en módulos y en el Régimen Especial de Agricultura, explica de forma sencilla conceptos habitualmente complejos como los ingresos y la compensación del IVA agrario, los gastos deducibles o las amortizaciones.

Además, se incluye una guía explicativa de los principales modelos fiscales que afectan al sector e información esencial sobre trámites de Seguridad Social, como el alta en el Sistema Especial Agrario, la contratación de trabajadores y familiares o las bases de cotización. Y todo ello con ejemplos reales tomados del sector agrícola del Poniente almeriense, incluyendo simulaciones prácticas y respuestas a las dudas más frecuentes.

El proyecto, ha explicado Castillo, ha reunido a 60 estudiantes de las familias profesionales de Administración y Gestión e Informática y Comunicaciones, procedentes de los ciclos formativos de Grado Superior en Administración y Finanzas, Desarrollo de Aplicaciones Web y Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. Guiados por su profesorado, los estudiantes han trabajado en un producto funcional que reduce la brecha existente entre el mundo educativo y la realidad fiscal y administrativa del agricultor, ofreciendo una herramienta práctica, clara y adaptada al día a día del campo.

Esta aplicación se convierte también en una herramienta educativa de gran valor, ya que permite al alumnado trabajar con casos reales y aplicar la normativa vigente al sector agroalimentario.

Durante su visita, la consejera ha destacado “el compromiso del profesorado y la implicación del alumnado, que son el motor de una FP cada vez más dinámica, moderna y conectada con la realidad productiva y el tejido”. Asimismo, ha subrayado que “gracias a esta coordinación entre docentes y empresas, se está creando una cultura compartida de innovación. Lo que se enseña en las aulas responde a retos reales del mercado laboral, y en muchos casos, las soluciones que desarrollan los alumnos terminan siendo implementadas por las propias”.

Por su parte, el alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha felicitado al IES Abdera y ha agradecido la visita de la consejera María del Carmen Castillo, destacando que su presencia “pone en valor el trabajo en Formación Profesional e innovación educativa en el municipio”. También ha subrayado el apoyo de la Junta de Andalucía a este proyecto “pionero que facilita la gestión fiscal de agricultores y acerca la educación al mundo laboral”.

Además, ha resaltado “la importancia de la colaboración entre centros, empresas y administraciones para fortalecer el tejido socioeconómico del Poniente almeriense” y ha reiterado el “compromiso del Ayuntamiento con una FP moderna y conectada con la realidad del campo”.

A nivel general, la Junta financia 17 proyectos de innovación en este curso: 11 están enfocados en la digitalización aplicada, con la implementación de herramientas digitales que modernicen las metodologías docentes y adapten la FP a los cambios tecnológicos y demandas del mercado laboral. Los seis proyectos restantes forman parte de la línea de actuación destinada a introducir técnicas innovadoras a través del intercambio directo de conocimientos entre los centros educativos y el tejido productivo. En ellos colaboran 63 empresas o entidades, 55 de ellas andaluzas.

Actualmente, está abierto el periodo de solicitud para poner en marcha nuevos proyectos de innovación en FP, convocatoria que duplica el presupuesto para estos proyectos, ya que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional destinará 2,2 millones de euros a proyectos colaborativos de innovación entre centros públicos andaluces de Formación Profesional y empresas del entorno productivo.

La presentación de solicitudes deberá realizarse de forma telemática a través del Sistema de Información Séneca hasta el 24 de febrero.

La financiación de estos proyectos se realiza con cargo a los fondos aportados por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y cofinanciados por la Unión Europea en el marco del programa Fondo Social Europeo Plus de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (EFESO).