La Sala Jayrán inaugura una exposición con las principales esculturas de Cristóbal Avilés, creadas a partir de materiales reciclados

Hasta el 15 de marzo se puede visitar esta muestra, que recorre ocho años de evolución artística a través de obras realizadas con hierro, piedra o cerámica

La Sala Jayrán del Centro de Interpretación Patrimonial acoge desde hoy una nueva exposición dedicada al escultor Cristóbal Avilés, un creador que ha hecho de la reutilización de materiales su sello artístico. La muestra, que podrá visitarse hasta el 15 de marzo, reúne una selección de obras realizadas entre 2016 y 2024, ofreciendo un recorrido por las distintas etapas creativas del autor.

La inauguración ha contado con la presencia del concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, quien ha acompañado al artista en un recorrido por la exposición. El edil ha destacado que la muestra “permite apreciar la evolución técnica y conceptual de Avilés a lo largo de un periodo que abarca desde 2016 hasta 2024”.

Un viaje por las etapas creativas del artista

Pérez de la Blanca ha explicado que la exposición se estructura en varias fases que reflejan la transformación del lenguaje escultórico de Avilés. Desde una primera etapa, con obras realizadas con hierro reciclado de gran grosor, trabajadas mediante forja tradicional con carbón, yunque y radial, hasta una última con piezas elaboradas con botellas de gas reutilizadas, trabajadas íntegramente “a pulso”.

Entre ambas, etapas en las que ha combinado el empleo de hierro y piedra, profundizando en la perforación como recurso expresivo; cerámica, con una serie de tajines y teteras, volviendo de nuevo a la creación a partir de planchas de hierro reciclado, cortadas y deformadas en una forja rudimentaria para dar forma a sus característicos “cubos”.

El concejal ha animado “a almerienses y visitantes a descubrir esta propuesta tan singular y personal”, recordando que la Sala Jayrán abre de 10:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 horas.

Cristóbal Avilés ha agradecido al Ayuntamiento de Almería la oportunidad de mostrar su obra en este espacio y ha subrayado que su trabajo se basa en otorgar una segunda vida a materiales en desuso: “Reutilizo hierros, tubos de fontanería y chatarra de diversa índole para crear piezas que expresen una idea. Algunas mantienen el color del propio material; otras incorporan colorido. Mi objetivo es demostrar que todo objeto reutilizado puede transformarse en algo bello”.

Currículum del autor

Cristóbal Avilés ha llevado sus obras a Granada, a la Fundación Euroarabe (febrero 2018); a Marruecos, a la exposición de la Fundación ‘Connect Institut’ (julio 2018); también en Marruecos, al espacio expositivo ‘Dar Moumkim’ (julio 2019) y al Castillo de Roquetas de Mar, en diciembre de 2020. Ahora, a su lista de exposiciones, suma Almería, con esta exposición en el Centro de Interpretación Patrimonial (marzo 2026).