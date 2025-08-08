Miski Liu Suria

Estamos cansados de tanto ocultamiento y secretismo.

Contacto revelado

Otra señal ‘wow’

Obligaron a ocultarlo

La señal no es terrestre

Procedente de Alfa Centauro

La señal que no debería existir

Secuencia matemática perfecta

Se silenció a los astrónomos privados

Un modesto exempleado de la Nasa cree haber descubierto el primer contacto extraterrestre con Alfa Centauro, pero los alfrateanos llevan mucho tiempo contactando en secreto con los seres humanos, porque ellos mismos son descendientes de humanos terrestres. Esto ocurre cuando no se tiene información suficiente y se cree que se ha descubierto la pólvora, cuando lleva mucho tiempo descubierta.

Alfa Centauro Cb es un exoplaneta que orbita dentro de la zona habitable de la estrella enana roja Próxima Centauri, la estrella más cercana al Sol. Está situada aproximadamente a 4,23 años luz de la Tierra en la constelación de Centauro. Es el exoplaneta más cercano a nuestro sistema solar, así como el exoplaneta potencialmente habitable más cercano que se conoce. Éste es su interesante relato que ocurrió este año.

“Algo de otro lugar y una sociedad muy distinta nos contactó en 2025” según Ruby. “Trabajé en la Nasa durante once años. Los extraterrestres nos contactaron en 2025 y no dijimos nada. Se suponía que nunca debíamos decirlo, pero estoy harto de esconderme.”

“Pasé once años trabajando en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la Nasa. No era un director de alto nivel ni nada por el estilo. Sólo un ingeniero de sistemas con autorización de seguridad y una mente curiosa. Trabajé en sistemas de decodificación de señales, protocolos de cifrado y, más tarde, en el reconocimiento de patrones basado en inteligencia artificial para datos espaciales.”

“Nada glamuroso, pero en mayo de 2025, algo aterrizó en mi escritorio que me cambió la vida. Algo no de la Tierra. Y lo que siguió durante las siguientes seis semanas fue el mayor ocultamiento que he presenciado. Mayor que Roswell y mayor que el Área 51.”

LA SEÑAL

La señal que no debería existir.- “Esto fue contacto, contacto real, y nos obligaron a ocultarlo. Ahora estoy rompiendo el silencio, porque ya no puedo dormir por la noche. El 29 de mayo de 2025, recibimos una alerta insólitaen nuestramatriz de escucha del espacio profundo (Deep Space Listening Array) en California.”

“Rastreamos miles de ráfagas de ruido cada día (radiación solar, cometas, interferencias satelitales); en su mayoría, basura. ¿Pero ésta? Ésta era de banda estrecha, con precisión láser y procedía de una ubicación fija: Próxima Centauri B. Si no lo sabes, es el exoplaneta parecido a la Tierra más cercano que conocemos.”

“Siempre hemos esperado que pudiera tener vida, pero nunca obtuvimos mucho de esa pista, hasta ese día. Un mensaje que no pudimos ignorar. La señal llegó en pulsos. Primero, pensamos que era un binario repetitivo, pero luego alguien lo pasó por nuestro decodificador semiótico experimental.”

“Esa herramienta fue construida para reconocer la lógica simbólica no humana. Básicamente, si los extraterrestres enviaran un lenguaje no basado en sonidos ni letras, esto podría ayudar a identificar los patrones. ¿El resultado? Una secuencia matemática perfecta. Luego otra. Luego otra. Terminó con un conjunto de números primos (3, 5, 7, 11) repetido cinco veces. No es una formación natural. Es una firma.”

“Al superponer las formas de onda, vimos armónicos modulados incrustados en los espacios. Como alguien susurrando entre los pitidos. Aumentamos la frecuencia y fue entonces cuando oímos una voz, o lo que creemos que era una voz, hablando en tonos que no podíamos descifrar, no en inglés, ni en ningún otro idioma humano. Pero rítmicos, deliberados y vivos.”

“Están conscientes de nosotros. Trabajamos 72 horas seguidas. Se implicaron varios departamentos: lingüistas, descifradores de códigos, e incluso un par de personas del DARPA que aparecieron sin previo aviso. Para el 2 de junio, teníamos suficiente para concluir esto: la señal fue deliberada. Se enviaba repetidamente, una vez cada 88 minutos, contenía comunicación simbólica estructurada, e iba dirigida directamente a la Tierra.”

EL VETO

Ese mismo día, mi jefe entró en el laboratorio y nos dijo que paráramos todo. “Esto ha sido elevado a nivel siete de autorización. Con efecto inmediato, todos los datos están compartimentados. Sin comunicaciones externas. Sin registros. Esto ya no está bajo la jurisdicción de la Nasa.” Estaba sudando cuando lo dijo. Nunca lo había visto así antes.

La reunión que lo cambió todo.- Tuvimos una reunión a puerta cerrada el 4 de junio. Solo 14 personas. Teléfonos bloqueados. Sin internet. Sólo una pantalla mostrando una forma de onda. Un hombre de alguna agencia cuyo nombre aún no conozco intervino y dijo: “Lo que están viendo es el primer contacto. Lo hemos confirmado a través de múltiples conjuntos en Australia, la India y la Agencia Espacial Europea. La señal no es terrestre. No es un satélite. No es militar. Es inteligente.”

Nos sentamos en silencio. Luego dijo: “No habrá ningún anuncio”. ¿Por qué decidieron permanecer en silencio? Según ese hombre, el gobierno tenía un protocolo en vigor desde finales de los 80 para algo así. Se llamaba “Directiva Echo”. No público, ni siquiera disponible a través de la Ley por la Libertad de la Información (FOIA), que es una ley que otorga a todos los ciudadanos el derecho de acceso a la información federal del gobierno.

“En caso de contacto confirmado, evaluarían el nivel de amenaza, según el contenido, y el comportamiento de la señal. Vigilarían la respuesta social mundial ante cualquier filtración. Retrasarían la divulgación indefinidamente si se determinaba que era alto el riesgo para la unidad nacional o la estabilidad económica.”

¿Adivinan qué? La decisión se tomó en 48 horas: No informar al público. No porque fuera peligroso, sino porque era demasiado grave, demasiado desestabilizador. El mensaje no era hostil, pero era claro. Ésta es la traducción más precisa que pudimos obtener de la inteligencia artificial: «Te vemos. Estás cerca. Extendemos la observación. El contacto es deliberado. El acercamiento es lento. Prepárense para la proximidad.”

OCULTAMIENTO

El 6 de junio, se bloqueó el acceso a todos los telescopios remotos. Se contactó o, en algunos casos, se silenció a los astrónomos privados que detectaron ‘anomalías’. Un aficionado del Reino Unido subió a TikTok un vídeo sobre los pulsos de Próxima B. Obtuvo tres millones de visitas en ocho horas. Luego, desapareció el vídeo. Su cuenta fue bloqueada. Después de eso, publicó en Reddit una vez, diciendo: «Vinieron a mi casa». Luego nada.

“Los pocos medios que empezaron a cubrir las «extrañas explosiones de radio» abandonaron el relato de repente. Intenté enviar pistas anónimamente. Nunca respondieron. Incluso el hilo de Reddit que abrí bajo un quemador fue eliminado en cinco minutos. Fue como intentar gritarle al vacío. Así que aquí estamos. Es julio de 2025 y ya nadie habla de ello. El público perdió su oportunidad. El ciclo de noticias siguió adelante. ¿Pero la señal? No se ha detenido. Las pulsaciones siguen llegando, más silenciosas ahora, como si supieran que las ignoramos.”

“Y no puedo evitar preguntarme ¿qué pasará si seguimos fingiendo que no escuchamos? Tal vez esto fue una prueba. Tal vez estaban observando cómo reaccionábamos. Y si la respuesta fue el miedo y el silencio. ¿Qué tipo de mensaje transmite eso? No quiero fama. No quiero atención. Quiero la verdad. No tienes que creerme.”

“Honestamente, una parte de mí espera que no lo hagas. Porque eso significa que intentarás demostrarme que estoy equivocado. Y tal vez, al hacerlo, empezarás a investigar. Quizás encuentres lo que yo encontré. Aún quedan archivos por ahí. Copias. Señales registradas por aficionados, instantáneas guardadas antes de la purga. Algunos ya las tienen. Los veo en los foros. No paren. No se rindan. Hicimos contacto, y lo estamos arruinando.”

"I Worked at NASA for 11 Years. The Aliens Contacted Us in 2025 — and We Said Nothing."



“We were never supposed to tell. But I’m tired of hiding.” This is probably the last thing I’ll ever publish online under my real name. My hands are shaking even as I type this. Maybe it’s… — 👽 (Ruby) 👽 (@ObserveByProxy7) August 5, 2025

CURIOSO

La falsa invasión extraterrestre de 2025 pretende asustar a la humanidad y obligarla a aceptar un gobierno mundial.https://rumble.com/v6x6o02-nasa-insider-fake-alien-invasion-in-2025-will-terrify-humanity-into-accepti.html

Una vez que hayas eliminado las causas fundamentales de la guerra dentro de ti, estarás en paz con todo, según Perro Poeta .http://www.zippittydodah.com/2025/08/once-youve-done-away-with-root-causes.html

.http://www.zippittydodah.com/2025/08/once-youve-done-away-with-root-causes.html Cuando una república se corrompe, sólo hay un camino: debe ser destruida. Un sistema corrupto no tiene remedio; una solución provisional no funcionará.https://rumble.com/v6x8pi8-ep-3703b-once-a-republic-is-corrupted-the-only-path-is-removing-it-band-aid.html?e9s=src_v1_ucp_a

Un documento gubernamental verificado admite que es necesaria la despoblación para lograr la solvencia fiscal según Mike Adams . Ya no se ocultan. Despoblación significa genocidio.https://www.brighteon.com/e340bc8a-bf3e-40cb-ad4b-a4cf7950c392

. Ya no se ocultan. Despoblación significa genocidio.https://www.brighteon.com/e340bc8a-bf3e-40cb-ad4b-a4cf7950c392 Dos sistemas económicos funcionan en paralelo.- Están en proceso de cierre los nuevos programas de energía solar y eólica. El último es un parque eólico. Se han cancelado los subsidios para vehículos eléctricos, y han perdido dinero las compañías de vehículos eléctricos.https://rumble.com/v6x8oiu-ep-3703a-two-economic-systems-running-parallel-cb-system-failing-trump-syst.html?e9s=src_v1_ucp_a

Según Mr. Pool , el código de autorización se publicó el 6 de agosto. Sin sirenas, sin filtraciones de prensa, sólo una señal discreta en la señal cuántica. Desde entonces, todo ha sido un juego de fichas de dominó. Los transpondedores de satélite de la cuadrícula de medios (media grid) sobre Atlanta, Nueva York y Londres están ahora bajo control militar provisional.https://x.com/looP_rM_3117211/status/1953104907180925000?t=Yl4-TFkB6uju5MJF37Wfew&s=03

, el código de autorización se publicó el 6 de agosto. Sin sirenas, sin filtraciones de prensa, sólo una señal discreta en la señal cuántica. Desde entonces, todo ha sido un juego de fichas de dominó. Los transpondedores de satélite de la cuadrícula de medios (media grid) sobre y están ahora bajo control militar provisional.https://x.com/looP_rM_3117211/status/1953104907180925000?t=Yl4-TFkB6uju5MJF37Wfew&s=03 Descansa bien porque está a punto de comenzar la temporada de caza de camarillas, dice Benjamin Fulford .- Por ejemplo, cuando EEUU amenazó a la India con intentar obligarla a comprar petróleo americano, que es caro, en lugar del petróleo ruso, que es barato, básicamente le dijeron que se fuera. No perjudicará a la India , sino que la acercará a China y a Rusia . El arancel a la India busca presionar a los BRICS y aumentar los ingresos. A pesar de toda la propaganda sobre los aranceles, los datos económicos reales muestran que están perjudicando a la economía.

.- Por ejemplo, cuando EEUU amenazó a la con intentar obligarla a comprar petróleo americano, que es caro, en lugar del petróleo ruso, que es barato, básicamente le dijeron que se fuera. No perjudicará a la , sino que la acercará a y a . El arancel a la busca presionar a los BRICS y aumentar los ingresos. A pesar de toda la propaganda sobre los aranceles, los datos económicos reales muestran que están perjudicando a la economía. Como ejemplo de esfuerzos fallidos, la semana pasada, intentaron una vez más usar simulacros de eventos de miedo para intimidarnos y someternos. Por eso presenciamos un intento de provocar grandes terremotos y tsunamis en Rusia, Japón, el Sureste Asiático y Turquía. Gracias a una advertencia de la inteligencia francesa, los sombreros blancos neutralizaron esos ataques.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=257914

NOTICIAS

EEUU sancionará el viernes a Rusia al cumplirse el ultimátum para frenar la guerra en Ucrania .https://efe.com/mundo/2025-08-06/eeuu-sanciones-rusia-ultimatum-guerra-ucrania/

al cumplirse el ultimátum para frenar la guerra en .https://efe.com/mundo/2025-08-06/eeuu-sanciones-rusia-ultimatum-guerra-ucrania/ Trump planea reunirse con Putin la próxima semana y organizará una reunión entre él, Putin y Zelenski inmediatamente después.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=257956

planea reunirse con la próxima semana y organizará una reunión entre él, y inmediatamente después.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=257956 Trump afirma que retirará los fondos para desastres a las ciudades y estados que boicoteen a las empresas de Israel .https://t.me/intelslava/77976

afirma que retirará los fondos para desastres a las ciudades y estados que boicoteen a las empresas de .https://t.me/intelslava/77976 Rusia pone fin al tratado nuclear tras un ataque relámpago que captura a oficiales británicos que planeaban una catástrofe de falsa bandera según Sorcha Faal.https://www.whatdoesitmean.com/index5046.htm

ECONOMÍA

La OPEP+ aumenta su oferta de crudo en 547.000 barriles diarios a partir de septiembre.https://efe.com/economia/2025-08-03/opep-aumenta-oferta-crudo-desde-septiembre/

Trump eleva al 50% los aranceles a la India por la compra de petróleo ruso.https://efe.com/economia/2025-08-06/trump-aranceles-india/

eleva al 50% los aranceles a la por la compra de petróleo ruso.https://efe.com/economia/2025-08-06/trump-aranceles-india/ La India y Brasil seguirían comprando petróleo ruso pese a las amenazas.https://noticiaslatam.lat/20250804/la-india-y-brasil-seguirian-comprando-petroleo-ruso-pese-a-amenazas-de-eeuu-1165138181.html

y seguirían comprando petróleo ruso pese a las amenazas.https://noticiaslatam.lat/20250804/la-india-y-brasil-seguirian-comprando-petroleo-ruso-pese-a-amenazas-de-eeuu-1165138181.html Canadá busca seguir el ejemplo de México sobre la negociación de aranceles.https://noticiaslatam.lat/20250806/canada-busca-seguir-el-ejemplo-de-mexico-sobre-negociacion-de-aranceles-con-eeuu-1165191624.html

ORIENTE MEDIO

Israel ordena nuevos desplazamientos forzosos para residentes en la Ciudad de Gaza .https://efe.com/mundo/2025-08-06/guerra-gaza-evacuaciones-forzosas/

ordena nuevos desplazamientos forzosos para residentes en la Ciudad de .https://efe.com/mundo/2025-08-06/guerra-gaza-evacuaciones-forzosas/ La UE advierte de una situación humanitaria muy grave en Gaza y de una destrucción sin precedentes.https://es.euronews.com/my-europe/2025/08/07/la-crisis-en-gaza-sigue-siendo-muy-grave-pese-a-algunas-medidas-positivas

y de una destrucción sin precedentes.https://es.euronews.com/my-europe/2025/08/07/la-crisis-en-gaza-sigue-siendo-muy-grave-pese-a-algunas-medidas-positivas Hamás calcula que entraron en Gaza 853 camiones con ayuda, mientras que Israel habla de 1.950.https://efe.com/mundo/2025-08-06/guerra-gaza-cifras-camiones-ayuda-humanitaria/

calcula que entraron en 853 camiones con ayuda, mientras que habla de 1.950.https://efe.com/mundo/2025-08-06/guerra-gaza-cifras-camiones-ayuda-humanitaria/ Médicos sin Fronteras concluye que los centros de reparto de ayuda en Gaza son sitios de asesinatos orquestados.https://efe.com/mundo/2025-08-07/medicos-sin-fronteras-investigacion-centros-ghf-violencia-gaza/

EUROPA

La producción industrial de Alemania , en su nivel más bajo desde 2020.https://noticiaslatam.lat/20250807/1165252963.html

, en su nivel más bajo desde 2020.https://noticiaslatam.lat/20250807/1165252963.html Alemania se muestra descontenta con Von der Leyen ante sus decisiones.https://noticiaslatam.lat/20250802/alemania-se-muestra-descontenta-con-von-der-leyen-ante-consecuencias-inevitables-de-sus-decisiones-1165095134.html

se muestra descontenta con ante sus decisiones.https://noticiaslatam.lat/20250802/alemania-se-muestra-descontenta-con-von-der-leyen-ante-consecuencias-inevitables-de-sus-decisiones-1165095134.html EEUU y la UE han acordado un nuevo pacto comercial que contempla, entre otras cosas, un arancel cero para las importaciones estadounidenses a los mercados europeos y un arancel base del 15% para todos los productos de la UE que lleguen a EEUU.https://noticiaslatam.lat/20250727/eeuu-y-la-ue–llegan-al-acuerdo-comercial-mas-grande-jamas-alcanzado-1164893120.html

ESPAÑA

La ola de calor en España se alargará al menos hasta el 13 de agosto.https://es.euronews.com/green/2025/08/07/la-ola-de-calor-en-espana-se-alargara-al-menos-hasta-el-13-de-agosto

en España se alargará al menos hasta el 13 de agosto.https://es.euronews.com/green/2025/08/07/la-ola-de-calor-en-espana-se-alargara-al-menos-hasta-el-13-de-agosto España registra nuevo récord de población , con 49,3 millones de habitantes, a causa de los inmigrantes.https://www.europapress.es/sociedad/noticia-espana-registra-nuevo-record-poblacion-493-millones-habitantes-gracias-nacidos-extranjero-20250807112841.html

, con 49,3 millones de habitantes, a causa de los inmigrantes.https://www.europapress.es/sociedad/noticia-espana-registra-nuevo-record-poblacion-493-millones-habitantes-gracias-nacidos-extranjero-20250807112841.html Andalucía destaca que la aceituna y el vino se verán bastante afectados por los aranceles.https://www.europapress.es/eseuropa/noticia-andalucia-destaca-aceituna-vino-veran-bastante-afectados-aranceles-eeuu-20250807174156.html

destaca que la y el se verán bastante afectados por los aranceles.https://www.europapress.es/eseuropa/noticia-andalucia-destaca-aceituna-vino-veran-bastante-afectados-aranceles-eeuu-20250807174156.html El Ibex 35 sube un 1,06% y mira a los 14.700 puntos.https://www.europapress.es/economia/bolsa-00348/noticia-ibex-35-sube-106-mira-14700-puntos-renovar-maximos-hace-mas-17-anos-20250807180537.html

Registran un nuevo enjambre sísmico en las Cañadas del Teide con setecientos pequeños terremotos.https://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-registran-madrugada-nuevo-enjambre-sismico-canadas-teide-700-pequenos-terremotos-20250807120301.html

con setecientos pequeños terremotos.https://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-registran-madrugada-nuevo-enjambre-sismico-canadas-teide-700-pequenos-terremotos-20250807120301.html España descarta la compra de cazas F-35 y optará por alternativas europeas. El buque Juan Carlos I, único portaaviones español, quedará limitado a operar únicamente helicópteros, ya que dejará de contar con aviones de despegue vertical.https://es.euronews.com/my-europe/2025/08/07/espana-descarta-la-compra-de-cazas-f-35-estadounidenses-y-optara-por-alternativas-europeas

AMÉRICAS

El Gobierno de México clasifica el sargazo como recurso pesquero.https://noticiaslatam.lat/20250807/el-gobierno-de-mexico-clasifica-el-sargazo-como-recurso-pesquero-1165220692.html

clasifica el como recurso pesquero.https://noticiaslatam.lat/20250807/el-gobierno-de-mexico-clasifica-el-sargazo-como-recurso-pesquero-1165220692.html ACNUR reconoce a México por su liderazgo en la protección a refugiados y a desplazados.https://noticiaslatam.lat/20250803/acnur-reconoce-a-mexico-por-su-liderazgo-en-la-proteccion-a-refugiados-y-desplazados-1165107282.html

por su liderazgo en la protección a refugiados y a desplazados.https://noticiaslatam.lat/20250803/acnur-reconoce-a-mexico-por-su-liderazgo-en-la-proteccion-a-refugiados-y-desplazados-1165107282.html Perú expresa su protesta contra la acusación de Colombia de apropiación de su territorio.https://noticiaslatam.lat/20250805/1165176680.html

expresa su protesta contra la acusación de de apropiación de su territorio.https://noticiaslatam.lat/20250805/1165176680.html Milei vuelve a vetar la ley de aumento de jubilaciones aprobada en el Congreso.https://noticiaslatam.lat/20250805/desgaste-institucional-milei-vuelve-a-vetar-ley-de-aumento-de-jubilaciones-aprobada-en-congreso-1165159147.html

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones. Mi seudónimo es Miski Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio.)