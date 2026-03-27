La Subdelegación acoge el reconocimiento a los gestores administrativos como profesionales habilitados para la tramitación de servicios de la DGT

José María Martín destaca su “papel clave para acercar la Administración al ciudadano con eficacia, cercanía y garantías”

La Subdelegación del Gobierno en Almería ha acogido hoy el acto de entrega de placas nominativas a gestores administrativos como profesionales habilitados para la realización de trámites de la Dirección General de Tráfico (DGT), en reconocimiento a su labor y a la colaboración que mantienen con la Administración General del Estado.

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha presidido el acto, en el que también han participado el jefe provincial de Tráfico, José María Méndez, el vicepresidente del Colegio oficial de Gestores Administrativos, Joaquín de Aynat y la delegada del Colegio, Maria José Vivas, así como más de 60 profesionales del sector que han recibido la distinción.

Durante la clausura del acto, Martín ha subrayado que este reconocimiento “va más allá de un gesto simbólico”, ya que supone poner en valor “una trayectoria consolidada de colaboración entre la Administración y un colectivo profesional que ha demostrado su compromiso con el servicio público y con la atención cercana al ciudadano”.

El subdelegado ha destacado que los gestores administrativos desempeñan “una función esencial en el día a día de miles de personas”, facilitando la realización de trámites vinculados a la movilidad y al tráfico a través de un servicio “ágil, cualificado y de confianza”.

La colaboración entre la DGT y los gestores administrativos se articula mediante convenios, siendo el último de ellos firmado en 2024. A través de este acuerdo, y mediante la figura de la encomienda de gestión, los gestores administrativos están habilitados para realizar trámites como la matriculación de vehículos o las transferencias de titularidad. “Estamos ante un modelo que funciona, que permite avanzar hacia una Administración más eficiente, más accesible y más cercana”, ha señalado Martín, quien ha añadido que este sistema contribuye a “reducir cargas administrativas y mejorar la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía”.

Garantía y confianza para la ciudadanía

En el acto se ha hecho entrega de placas nominativas que identifican a las gestorías habilitadas, diferenciándolas del resto de colaboradores de la DGT. Estas placas permiten a los ciudadanos reconocer de forma clara aquellas oficinas que están oficialmente autorizadas para realizar este tipo de gestiones. Como ha subrayado el subdelegado, esto supone “una garantía adicional para los usuarios, que pueden acudir con plena confianza a profesionales acreditados y avalados por la Administración”.