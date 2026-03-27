FEALTA premia a Diego Cruz por “su compromiso constante con el teatro aficionado”

El concejal de Cultura recibe el galardón en la IV Gala Galiana del Teatro Almeriense, celebrada anoche en un ambiente de alegría y emoción

Hoy, 27 de marzo, es el Día Mundial del Teatro y no hay que mejor forma de celebrarlo que siendo reconocido por el apoyo a este arte escénico. Es lo que vivió anoche, Diego Cruz, concejal de Cultura, que fue premiado por la Federación Almeriense de Teatro Aficionado (FEALTA), por “su compromiso constante con el teatro aficionado”. La federación ha querido agradecer a Diego Cruz que abra las puertas de los espacios culturales a los amantes del teatro, por un lado, con una programación de calidad, con obras con presencia de grandes artistas y destacando especialmente las Jornadas del Siglo de Oro, y, por otro, principal argumento, facilitar una programación estable de FEALTA, con representaciones mensuales, los miércoles en el Teatro Apolo.

Diego Cruz recibió el reconocimiento en la IV Gala Galiana del Teatro Almeriense, que anoche llenó el Teatro Cervantes. Diego Cruz ha afirmado que “quiero compartir con todos los profesionales del área de cultura este galardón. Queremos que la cultura forme parte del día a día de los almerienses, y todos los que integráis FEALTA demostráis esa pasión. Tenemos un compromiso con vosotros, rubricado en un convenio, para que el público pueda disfrutar de vuestro talento”.

El Teatro Cervantes de Almería acogió a actrices, actores, directores, compañías y a todas aquellas personas que dedican su tiempo y su ilusión a mantener viva la escena aficionada. De esta manera, la velada reconoció el talento que nace del compromiso cultural y de la vocación artística que caracteriza a los grupos de teatro de la provincia.

Además de servir como homenaje al trabajo realizado durante el año, el encuentro se convirtió también en un espacio de convivencia en el que se compartieron experiencias, proyectos e ilusiones entre compañías y aficionados al teatro. Así, la gala fue una auténtica fiesta del teatro almeriense, hecha por y para quienes lo interpretan, lo organizan y lo disfrutan, en la víspera del Día Mundial del Teatro.