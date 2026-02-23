La UAL impulsa el liderazgo y la empleabilidad de sus graduadas con una nueva edición del programa UNIVERGEM

Se trata de un itinerario de acompañamiento que procura el acceso al empleo de las universitarias en condiciones de igualdad. En esta ocasión, la formación pasa a ser en formato microcredencial, que aporta mayor valor en el mercado laboral

La Universidad de Almería ha presentado este lunes de manera oficial la nueva convocatoria del programa UNIVERGEM (Universidades por la Empleabilidad y el Emprendimiento de las Mujeres Universitarias desde la perspectiva de Género). Este proyecto, consolidado como una herramienta clave para la inserción profesional, tiene como objetivo principal mejorar las opciones laborales de las estudiantes y tituladas de la UAL, garantizando que su acceso al empleo se produzca en condiciones de igualdad.

Durante el acto de presentación, los responsables del Vicerrectorado de Postgrado y Relaciones Institucionales y del Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social, Fernando Carvajal y Maribel Ramírez, respectivamente han destacado que UNIVERGEM no es solo un programa formativo, sino un itinerario completo de acompañamiento.

Fernando Carvajal ha aprovechado para dar una exclusiva respecto a este programa, dirigiéndose a las participantes. “La formación que vais a seguir dentro de este programa —que en principio era en formato cursos de formación continua a secas, sin más— este año va más allá, y escala a convertirse en microcredenciales. No es una cuestión solo del certificado, que en vez de ser papel va a ser digital (que también), sino el valor añadido que tienen las microcredenciales en el mercado laboral a la hora de esa empleabilidad. Es decir, están mucho más reconocidas y mejor respaldadas aquellas formaciones que, siendo de calidad, tengan un certificado detrás de prestigio y de calidad como las microcredenciales”.

También ha explicado el vicerrector en qué consiste este programa formativo, antes de dar paro a la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social, Maribel Ramírez, que ha destacado que UNIVERGEM es mucho más que una acción formativa. “Es un complemento esencial al trabajo estructural que desarrollamos desde la Unidad de Igualdad. Si desde nuestra unidad trabajamos para eliminar barreras, detectar desigualdades y promover cambios culturales dentro de la institución, programas como este actúan directamente sobre uno de los espacios donde en algunas áreas existen aún desigualdades y se manifiestan: tema del acceso al empleo y la inserción profesional”.

Además, ha indicado que pese a que “nuestras estudiantes presentan expedientes brillantes y una sólida preparación, a veces, y así lo dicen los informes de mujeres en cifras, existen algunas brechas estructurales, techos de cristal y estereotipos de género que condicionan sus trayectorias. UNIVERGEM ofrece herramientas concretas para afrontar esos retos: formación especializada, orientación profesional, acompañamiento y, sobre todo, confianza”.

Financiado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). El Gobierno andaluz apuesta por la empleabilidad de las mujeres como eje estratégico. “Nuestra apuesta con la igualdad se basa en un compromiso colectivo. Los resultados obtenidos con las participantes universitarias nos indican que debemos estar aquí y, especialmente, estamos convencidos de impulsar en la juventud la capacitación profesional y el acercamiento al mundo laboral. UNIVERGEM seguirá siendo un programa referente para construir una economía sólida, igualitaria y que avanza en desarrollo sostenible. Por estas razones, sin duda, el Instituto Andaluz de la Mujer aborda medidas específicas de apoyo al emprendimiento y refuerza el liderazgo femenino, afianzando entre otras redes estrechas con la Universidad de Almería”, ha explicado la coordinadora provincial del IAM, María del Mar Esparza.

El programa, que se desarrollará hasta el mes de julio, ofrece a las participantes un ecosistema de recursos diseñados para maximizar su competitividad en el mercado actual.

Por una parte, ofrece formación en competencias. Se trata de módulos de 50 horas que cubren habilidades transversales, liderazgo, herramientas digitales y gestión de marca personal desde una perspectiva de género.

También cuenta con una parte de prácticas en empresas, ya que una de las piezas clave del programa es la realización de prácticas profesionales remuneradas durante tres meses, permitiendo un contacto directo y real con el tejido empresarial de la provincia. Lo que les da una ventaja a las participantes, en cuanto a experiencia laboral, a la hora de encontrar un trabajo en el futuro.

Por último, el programa ofrece mentoría personalizada para aquellas universitarias que deseen impulsar su propio proyecto empresarial o trabajar en el autoempleo.

Esta edición de UNIVERGEM pone un énfasis especial en las mujeres graduadas en áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), sectores donde la presencia femenina sigue siendo minoritaria. El programa busca visibilizar este talento y facilitar su transición desde la academia hacia puestos de responsabilidad técnica.