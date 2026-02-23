El Centro de Lenguas se integra en el Programa Tándem para fomentar el intercambio lingüístico internacional

La Universidad de Almería ha formalizado su participación en este programa, una iniciativa de aprendizaje de idiomas colaborativo que conecta a estudiantes de diversas instituciones de educación superior en Europa y el mundo

La Universidad de Almería refuerza su compromiso con la internacionalización y el dominio de lenguas extranjeras al formalizar su participación en el Programa Tándem. Esta iniciativa de aprendizaje colaborativo conecta a los estudiantes de la UAL con una red global de instituciones de educación superior para practicar idiomas de una forma auténtica y cercana.

El Programa Tándem no es un curso de idiomas tradicional. Su esencia radica en crear un entorno relajado y no académico donde los participantes no solo mejoran su fluidez lingüística, sino que también desarrollan una profunda competencia intercultural al interactuar con nativos de otros países.

A través de una plataforma basada en Moodle, los alumnos podrán conectar con parejas lingüísticas de universidades de prestigio, tales como la Universidad de Oxford, la de Maribor y la de Aberdeen, entre otras instituciones internacionales.

Una de las grandes ventajas de este programa es su total flexibilidad. Los estudiantes son dueños de su tiempo y pueden organizar sus encuentros de manera independiente utilizando las herramientas digitales que prefieran, como WhatsApp o Microsoft Teams.

Además, aunque se trata de una actividad voluntaria, la organización ha anunciado que a partir del próximo año se emitirán certificados de asistencia para reconocer formalmente el compromiso y el esfuerzo de los participantes.

Para garantizar la seguridad y la verificación de identidad en esta red internacional, el proceso de inscripción sigue unas pautas sencillas. El único requisito es ser estudiante activo de la UAL y utilizar exclusivamente el correo institucional @ual.es.

El plazo de inscripción estará abierto hasta el 31 de marzo, en el formulario disponible en la web oficial del Centro de Lenguas.

Los interesados tendrán la oportunidad de resolver todas las dudas el próximo 24 de marzo, día en el que se celebrará una sesión informativa online para explicar todos los detalles y resolver todas las preguntas que les surjan.