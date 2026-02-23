El Ayuntamiento de Almería solicita acogerse al Programa 2% Cultural para la rehabilitación integral del Parque Nicolás Salmerón

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, anuncia también la redacción del proyecto definitivo que desarrollará las actuaciones a llevar a cabo para revitalizar este Bien de Interés Cultural

La alcaldesa de Almería ha anunciado hoy la presentación formal de la solicitud del Ayuntamiento para acogerse a la convocatoria de ayudas del Programa 2% Cultural, impulsado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el Ministerio de Cultura, con el objetivo de financiar la intervención integral prevista en el Parque Nicolás Salmerón, declarado Bien de Interés Cultural con la tipología de Jardín Histórico.

Acompañada por las concejalas de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, y de Presidencia, Innovación y Fondos Europeos, Amalia Martín, la regidora ha explicado que esta solicitud, aprobada por la Junta de Gobierno Local el pasado 13 de febrero, se enmarca en la estrategia municipal de concurrir a todas las convocatorias que permitan captar fondos externos y reducir el esfuerzo económico de los almerienses.

La actuación prevista cuenta con un presupuesto total, estimado, de 10.079.300 euros. En base a los requisitos de la convocatoria, el Ayuntamiento solicitará una ayuda equivalente al 50% del coste total, comprometiéndose a habilitar el crédito necesario para completar la financiación en caso de resultar beneficiario.

Asimismo, Vázquez ha anunciado la inminente licitación de la redacción del proyecto definitivo, que desarrollará el conjunto de actuaciones clave orientadas a la protección, restauración y revitalización del parque. El contrato de redacción saldrá con un presupuesto estimado de entre 200.000 y 300.000 euros, según ha adelantado.

Proyecto estratégico para el corazón verde de la ciudad

La intervención para la que el Ayuntamiento solicita fondos del Programa 2% Cultural parte del anteproyecto elaborado por el estudio de Martín Van Gelderen, presentado el pasado año que la revitalización, protección e integración del principal pulmón verde de la capital en el contexto de la integración Puerto-Ciudad.

En palabras de la alcaldesa, el Parque Nicolás Salmerón “es mucho más que la principal zona verde de nuestra ciudad: es un símbolo vivo de la historia y la cultura de Almería y, sobre todo, un legado que debemos preservar para la Almería del futuro”.

Al respecto de esta licitación, la concejal de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, ha apuntado que la previsión municipal es “la de tener aprobado el proyecto antes de final de año, teniendo así todo preparado ante la posibilidad de recibir los fondos solicitados. Nuestra intención es que este proyecto pueda ejecutarse por fases”, ha añadido.

Dinamización urbana y económica

Con esta actuación, el Ayuntamiento persigue convertir el Parque Nicolás Salmerón en un potente foco de dinamización vecinal, cultural y comercial, devolviéndole su papel como punto de encuentro, espacio de ocio, deporte y convivencia.

La regidora ha subrayado que el Programa 2% Cultural es la principal herramienta del Estado para la conservación del patrimonio histórico, cultural y paisajístico, y ha mostrado su confianza en que la dimensión histórica, cultural y medioambiental del parque avale la candidatura de Almería a estas ayudas.

“Queremos devolver al Parque Nicolás Salmerón su presencia cotidiana en la vida de los almerienses y consolidarlo como eje verde del centro histórico, mejorando la calidad de vida y el paisaje urbano de nuestra ciudad”, ha concluido.



Principales líneas de actuación

El arquitecto Martín Van Gelderen, presente hoy también en este anuncio, plantea una intervención en su anteproyecto que actúa tanto en el propio Parque Nicolás Salmerón como en su entorno urbano. Parte, como así ha explicado, del reconocimiento de su alto valor botánico —que lo ha llevado a ser Bien de Interés Cultural— y de la existencia de ejemplares únicos que deben ponerse en valor.

La propuesta busca mejorar la permeabilidad y la relación del parque con la ciudad, transformándolo en un gran espacio de paseo y recreo, similar al papel que hoy desempeñan la Rambla o el paseo marítimo. Se pretende reforzar el protagonismo del arbolado, destacar los elementos arquitectónicos existentes y unificar materiales para dotar al conjunto de mayor homogeneidad.

Entre las actuaciones clave, como así ha destacado, se encontraría la supresión de la calle Arapiles para potenciar la continuidad longitudinal del parque, así como un planteamiento global que conecte e integre focos culturales como el MUREC, el CAF o el Katiuska, con el objetivo de dinamizar y abrir a la ciudadanía esta parte de la ciudad que actualmente se percibe más aislada.

Como se recordará, el anteproyecto que ahora el Ayuntamiento va a convertir en proyecto para su ejecución, del que parte esta iniciativa municipal, incluía hasta 17 diferentes líneas de actuación, todas ellas de carácter transversal. Entre estas:

• Mejora de la conectividad urbana con el Puerto y el Muelle de Levante, favoreciendo la integración paisajística y la continuidad urbana.

• Supresión del tramo de la calle Arapiles para reforzar la coherencia del recorrido.

• Unificación de pavimentos y materiales, generando continuidad con intervenciones del entorno.



• Eliminación de aparcamientos para ampliar aceras y mejorar la permeabilidad.



• Creación de itinerarios plenamente accesibles.



• Rehabilitación y protección del arbolado singular.



• Rediseño de espacios emblemáticos como la Plaza de los Peces.



• Reorganización de áreas infantiles y previsión de un espacio para mercadillo.



• Mejora de iluminación, señalización y mobiliario urbano.



• Recuperación de elementos patrimoniales como las salidas de los Refugios.



La intervención, además, se estructura en seis ámbitos diferenciados: Parque Nuevo, Parque Viejo, Paseo de San Luis, Borde Sur, Borde Norte y Vías Transversales, abordando tanto la conservación histórica como la mejora funcional y la integración urbana.