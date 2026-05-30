La UAL invita a un viaje por la ciencia, la innovación educativa y las raíces culturales a través de sus Cursos de Verano

Cuatro propuestas vanguardistas fusionarán neurociencia, inteligencia artificial, literatura contemporánea y desarrollo rural en una experiencia formativa de lo más interesante

La Universidad de Almería despliega este verano una ambiciosa programación que desafía los límites del conocimiento tradicional. Aún quedan plazas libres para cuatro propuestas multidisciplinares que se configuran como un espacio donde la ciencia más rigurosa abraza a la emoción, las nuevas tecnologías revolucionan las aulas y la cultura se consolida como el motor de transformación social más potente de nuestro tiempo.

El viaje comenzará en Roquetas de Mar, del 29 de junio al 1 de julio, con el curso ‘Música, cerebro y bienestar: evidencia científica y perspectiva terapéutica’. Bajo la dirección de Patricia Martínez y Antonio Huete, este encuentro explorará los mecanismos neurocientíficos que se activan con la emoción musical. Diseñado como una experiencia integral y participativa para profesionales y mentes curiosas, combinará ponencias teóricas con talleres de canto e instrumentación, música en vivo y una visita reflexiva al Auditorio de Roquetas de Mar.

Poco después, la vanguardia se trasladará al campus de la UAL del 6 al 8 de julio con el encuentro ‘Más allá de las aulas: nuevos escenarios para la docencia actual’, dirigido por el profesor Alejandro Galindo Durán. En un mundo post-digital, este foro analizará cómo herramientas cotidianas como Instagram, el cine, el teatro o la inteligencia artificial pueden transformarse en potentes recursos pedagógicos para fomentar el pensamiento crítico. El programa incluirá dinámicas de urbansketch, salidas de campo para redescubrir el patrimonio local y la participación de expertos de la talla de Cipriano García-Hidalgo, Remedios Fernández y Alberto Herráez.

La literatura tendrá su gran protagonismo el 16 de julio en el Teatro Apolo con la cita ‘Cuando la realidad es ficción: mundos novelescos en 2026’. Dirigido por Miguel Gallego y moderado por Raquel F. Cobo, el encuentro sentará a dialogar a dos voces fundamentales de la narrativa española: Sara Barquinero y Antonio Orejudo. Juntos desgranarán los conceptos de la world fiction y las distopías modernas, ofreciendo un debate imprescindible sobre cómo la literatura actual refleja un mundo cada vez más post-real.

Finalmente, el foco se desplazará al entorno rural con el curso ‘Manifestaciones culturales en el Levante almeriense’, que se celebrará en Cuevas del Almanzora del 14 al 16 de julio. Dirigido por Rafael Quisorsa, este encuentro pondrá en valor la identidad local analizando desde el teatro aficionado de Vera y Los Gallardos hasta una visita técnica al emblemático yacimiento de El Argar en Antas. El curso profundizará en la gestión cultural como una estrategia esencial para el desarrollo socioeconómico de los municipios del interior.

Aprovecha las últimas oportunidades de inscripción

La Universidad de Almería recuerda a todas las personas interesadas en asegurar su plaza en estas cotizadas e innovadoras formaciones que aquellas matrículas que se formalicen durante el mes de mayo disfrutarán de un descuento especial en su precio. Toda la información detallada sobre los programas, el profesorado y el proceso de matrícula se encuentra disponible en la página web oficial de los Cursos de Verano de la UAL.