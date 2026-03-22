La UAL participa en un estudio que sitúa el potencial de los pétalos de rosa ante el cáncer de mama triple negativo

El Grupo de Investigación NMRMBC de la Universidad de Almería identifica mediante Resonancia Magnética Nuclear compuestos bioactivos que hacen frente a este subtipo de cáncer, uno de los más agresivos, aportación clave al trabajo coordinado entre centros especializados en fisiología, oncología traslacional, química analítica y metabolómica

Las flores comestibles están despertando un creciente interés científico por su riqueza en compuestos naturales con posibles beneficios para la salud. Sobre esa base, la Universidad de Almería se ha unido a un equipo multidisciplinar que se ha centrado en los pétalos de Rosa x hybrida para analizar su composición química y, a partir de ahí, evaluar su posible utilidad como ingrediente funcional. En concreto, la participación de la UAL se ha realizado a través del grupo de investigación NMRMBC – Advanced NMR Methods and Metal-Based Catalysts, con la contribución de Ignacio Fernández y Ana Cristina Abreu, responsables del análisis metabolómico mediante Resonancia Magnética Nuclear (RMN). Su web es www.nmrmbc.com.

El estudio se ha publicado en la revista ‘International Journal of Molecular Sciences’ y lleva por título ‘Rosa x hybrida: A New Tool for Functional Food Development with Triple-Negative Breast Antitumoral Implications’. Puede consultarse íntegramente en el DOI https://doi.org/10.3390/ijms27020907. Se enmarca en una colaboración científica multicéntrica, principalmente concentrada entre la Universidad de Granada, la Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad Complutense de Madrid. Así, desde la UGR han sumado el Departamento de Fisiología, el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos ‘José Mataix Verdú, el Centro de Investigación biomédica y el Departamento de Química Analítica. Por parte de la UCL han participado el Instituto de Biomedicina (IB_UCLM) y la Facultad de Enfermería. En cuanto a la UCM, se ha contado con el Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina. Además, han contribuido el Grupo Mixto de Oncología Traslacional UCLM-GAI de Albacete, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, y el Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.GRANADA.

Esta colaboración entre centros especializados en fisiología, oncología traslacional, química analítica y metabolómica ha permitido integrar la caracterización química avanzada con estudios biológicos en modelos celulares de cáncer. En ella ha sido fundamental la aportación de la UAL mediante técnicas avanzadas de metabolómica por Resonancia Magnética Nuclear (RMN), ya que con ellas se han identificado hasta 37 compuestos diferentes en los pétalos, incluyendo flavonoides como la quercetina y el kaempferol, que son conocidos por su actividad biológica. Además del análisis químico, el estudio ha evaluado en laboratorio el efecto de un extracto de estos pétalos sobre células de cáncer de mama triple negativo, uno de los subtipos más agresivos y que tiene menos opciones terapéuticas.

Los resultados han mostrado una reducción significativa de la proliferación celular y la activación de mecanismos asociados a la muerte celular en modelos in vitro y, aunque se trata de resultados obtenidos en laboratorio y aún son necesarios otros estudios adicionales, el trabajo abre nuevas perspectivas para el desarrollo de ingredientes funcionales y nutracéuticos basados en flores comestibles. Esto refuerza el hecho de que en los últimos años haya aumentado el interés por identificar alimentos y compuestos naturales con potencial efecto beneficioso para la salud, especialmente en el ámbito de enfermedades crónicas y cáncer. Las rosas comestibles se utilizan tradicionalmente en gastronomía, pero su composición química detallada y su posible aplicación en el desarrollo de alimentos funcionales no habían sido completamente caracterizadas.

El punto de partida del estudio fue analizar el perfil químico de los pétalos mediante técnicas de alto poder estructural, como la RMN, con el objetivo de identificar los compuestos presentes y explorar su posible relación con efectos biológicos relevantes. A partir de esa caracterización química, se planteó evaluar en modelos celulares si un extracto de estos pétalos podía influir en la proliferación de células de cáncer de mama triple negativo, estableciendo así un puente entre composición química y actividad biológica. A corto plazo, vistos los resultados, este trabajo aporta conocimiento científico sólido sobre la composición química de pétalos de rosa comestibles y su posible actividad anticancerígena en modelos celulares.

Los investigadores han subrayado que “este tipo de estudios contribuye a fundamentar con datos sólidos el creciente interés por los alimentos funcionales y por los nutracéuticos”, añadiendo que “a medio plazo, la caracterización precisa de los compuestos bioactivos mediante técnicas como la RMN puede facilitar el desarrollo de nuevos ingredientes o formulados para la industria agroalimentaria o nutracéutica, siempre bajo el marco regulatorio y tras los estudios preclínicos y clínicos necesarios”. Además, “la participación de la Universidad de Almería refuerza su papel en el ámbito de la metabolómica aplicada en salud y a la caracterización avanzada de matrices complejas de diversa naturaleza”, consolidando líneas de investigación que conectan química, alimentación y biomedicina.