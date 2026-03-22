Miski Liu Suria

“El mal está tratando de impedir que seamos felices” dijo Rafael Tarot Sevilla.

OVNIS sobre Irán

Alerta cósmica

Momento crítico

Cambio acelerado

Providencia divina

Cambio en los plazos

Intromisión del Cielo

Manifestación directa

Control de portales estelares

Comienza el año nuevo verdadero

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Sospecho que la coalición de mundos acabará interviniendo a las bravas, como hicieron en Alfa Centauro, porque se complica la cuestión geopolítica cada vez más. Ellos tienen el poder de arreglar el mundo en unas pocas horas, pero dejan que nos pudramos para que aprendamos la lección.

El problema es que hay mucha gente que ha aprendido la lección, y que está sufriendo las acciones de los ignorantes que gobiernan el mundo. La Tierra está ahora en alerta máxima. Es hora de comer “papas a la brava” en salsa picante. Es como el que pega un puñetazo sobre una mesa para acabar con una trifulca, o como el rugido del león de Narnia.

Algo parecido se está produciendo ahora mismo, cuando se ha visto una enorme flota de ovnis sobre Irán. ¿Detendrán la guerra y avanzará la revelación principal finalmente?. La batalla que se libra hoy en Irán se centra, en parte, en el control de portales estelares, tanto buenos como malos, según Paul White Gold Eagle.

Massive Fleet of UfOs in Iran, 🛸 the ORBs will stop the war and Disclosure will go FINALLY FWD 👽 Prime Disclosure 👽 🛸✨🛸✨🛸✨🛸✨🛸 pic.twitter.com/ZgQNqdeTsU — Paul White Gold Eagle (@PaulGoldEagle) March 21, 2026

The battle in Iran today is partly for control of the Stargate/portals to the extra-terrestrials (both good and bad), the control of CERN (the portal opener), etc.



This is somewhat similar to the need to obtain Greenland, as I had shared in a previous post (portals to the… pic.twitter.com/fI1F5SIaKc — Paul White Gold Eagle (@PaulGoldEagle) March 20, 2026

La humanidad está entrando en una etapa de seguir obedeciendo a los que no saben, o de alinear nuestra vida con una conciencia que ya entendió la lección, porque cuando intervenga la coalición de mundos, no será para rescatar sistemas destruidos; será para dar paso a quienes ya están preparados para otro tipo de mundo. ¿Estás aprendiendo la lección o sólo pagando el precio de la ignorancia de otros? Es como una pelea de niños en la que deben intervenir los padres para poner paz. Debemos reconocer nuestros errores y estar dispuestos a repararlos.

En muchas tradiciones esotéricas se habla de que la transición mundial nunca es sólo una corrección técnica, sino un proceso de purificación y reordenamiento de conciencias. Se habla de una fuerza superior que frena un caos que se niegan a corregir los seres humanos por sí mismos. La Providencia Divina permite el sufrimiento como un proceso pedagógico, no como un castigo arbitrario. Se trataría de una intervención que no pide permiso, sino que restaura el orden mediante una autoridad simbólica y, si hace falta, drástica.

MOMENTO CRÍTICO

La Tierra está experimentando una transformación brutal. Hay miles de naves estelares rodeando el planeta en este instante, entre la estratosfera y la troposfera, entre las capas de lo visible y lo invisible. El planeta se acerca a un momento crítico en el que están cambiando las líneas de tiempo. Se avecinan cambios en los plazos, según revela Anna Merkaba en una transmisión de emergencia. No está cayendo algo, está cayendo todo a la vez. Es una tormenta perfecta de geopolítica, energía, mercados y sistema financiero. ¿Qué debo hacer ahora? No fuerces una respuesta. Deja que la reciba tu cuerpo antes de que la interprete tu mente.

Linda Moulton Howe dice que ya estamos explorando las estrellas en compañía de aliados galácticos. Revela que la Fuerza Espacial tiene tres naves secretas para viajes espaciales de larga distancia a otras estrellas de la galaxia, con altos blancos y nórdicos a bordo, ayudando a los seres humanos a establecer el primer contacto:

El USS Curtis Lemay ha navegado por el espacio exterior desde 2003 y ha visitado 22 sistemas solares diferentes catalogados. El USS Hoyt Vandenberg tiene a bordo la tripulación más grande de altos blancos y nórdicos de Sirio B para ayudar a facilitar la interacción del primer contacto y utiliza el efecto de túnel cuántico profundo para reducir cincuenta años luz a solo cinco días terrestres.

🚨 US SPACE FORCE HAS 3 SECRET DEEP SPACE SHIPS CRUISING THE GALAXY WITH TALL WHITES & NORDICS ON BOARD HELPING HUMANS MAKE FIRST CONTACT! 🛸👽



Linda Moulton Howe reveals from her military aerospace source:



"The United States now has secret deep space vehicles for long… pic.twitter.com/11NyVtbJNt — Interstellar (@InterstellarUAP) March 20, 2026

EQUINOCCIO

El verdadero año nuevo comienza ahora: el despertar del equinoccio de primavera: el momento en que el sol cruza el ecuador y se equilibran a la perfección el día y la noche. Este es el auténtico punto de inflexión en la naturaleza. Es el instante en que la luz comienza su ascenso gradual sobre la oscuridad, y el planeta entero pasa de la quietud a la creación.

Y este año, no llega en silencio. Nos encontramos en medio de una intensa tormenta solar, con una actividad tan fuerte como para alterar el campo magnético del planeta. Los vientos solares crean auroras visibles y un cambio en la energía, el estado de ánimo y la percepción.

Acabamos de salir de un Mercurio retrógrado, un periodo de reflexión y reajuste que quizás haya parecido lento o confuso. Ahora, con su avance hacia el equinoccio, se agudiza la claridad y vuelve a fluir la energía.

Al mismo tiempo, comienza la temporada de Aries: el inicio del año astrológico. Aries es la chispa, la fuerza que impulsa, trayendo fuego al cuerpo, claridad a la mente y devolviendo el dinamismo a la vida. El cosmos no está susurrando ahora mismo, sino que se está ampliando.

https://sunnysjournal.com

OPINIONES

Putin dijo que “está llegando a su fin el baile de vampiros”.https://x.com/conspiracyb0t/status/2034238435796324492

dijo que “está llegando a su fin el baile de vampiros”.https://x.com/conspiracyb0t/status/2034238435796324492 El Conejo Blanco dice que siempre dejan pistas. Símbolos masónicos ocultos a plena vista en las películas de Hollywood .https://x.com/thedailyrabbit_/status/2035083957965135999

.https://x.com/thedailyrabbit_/status/2035083957965135999 Saúl Sadka dice que la Guardia Revolucionaria está intentando volar la Cúpula de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa en el Monte del Templo, en un intento de incendiar la región.https://x.com/Saul_Sadka/status/2035009739768127660

dice que la Guardia Revolucionaria está intentando volar la Cúpula de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa en el Monte del Templo, en un intento de incendiar la región.https://x.com/Saul_Sadka/status/2035009739768127660 Barbara Boyd revela por qué Trump está considerando abandonar la Otan. No se trata del precio del petróleo. Se trataría de desmontar el brazo ejecutor del imperio financiero británico .https://x.com/PrometheanActn/status/2034334210433905002

revela por qué está considerando abandonar la Otan. No se trata del precio del petróleo. Se trataría de desmontar el brazo ejecutor del imperio financiero .https://x.com/PrometheanActn/status/2034334210433905002 Laura Loomer se enfrenta a una polémica tras su encuentro con el Dalai Lama en la India . El Dalai fue mencionado 169 veces en los correos de Epstein y se reunió con él en varias ocasiones en su residencia privada, según La Sombra de Ezra.https://x.com/ShadowofEzra/status/2035064708395340130

se enfrenta a una polémica tras su encuentro con el en la . El Dalai fue mencionado 169 veces en los correos de y se reunió con él en varias ocasiones en su residencia privada, según La Sombra de Ezra.https://x.com/ShadowofEzra/status/2035064708395340130 Según Victor Davis Hanson , los europeos nunca aceptan acercarse a un conflicto a menos que crean que el bando ganador ya está determinado. No ayudaron en los primeros días. Ahora están empezando a moverse. Ese movimiento no es idealismo. Es un cálculo. Han observado el campo de batalla y han decidido cómo terminará esto.https://x.com/MichaelARothman/status/2035004163969675353

, los europeos nunca aceptan acercarse a un conflicto a menos que crean que el bando ganador ya está determinado. No ayudaron en los primeros días. Ahora están empezando a moverse. Ese movimiento no es idealismo. Es un cálculo. Han observado el campo de batalla y han decidido cómo terminará esto.https://x.com/MichaelARothman/status/2035004163969675353 En 2015, Edward Snowden puso fin a la idea de que «la privacidad no importa». Cuando dices ‘No me importa el derecho a la privacidad porque no tengo nada que ocultar’, es lo mismo que decir ‘No me importa la libertad de expresión porque no tengo nada que decir’. El simple hecho de cumplir la ley no significa que estés exento de la injerencia en tu vida privada.https://x.com/TheDefiantGhost/status/2035026251048505664

puso fin a la idea de que «la privacidad no importa». Cuando dices ‘No me importa el derecho a la privacidad porque no tengo nada que ocultar’, es lo mismo que decir ‘No me importa la libertad de expresión porque no tengo nada que decir’. El simple hecho de cumplir la ley no significa que estés exento de la injerencia en tu vida privada.https://x.com/TheDefiantGhost/status/2035026251048505664 Rob Cunningham cree que los políticos están manipulados por intereses financieros, lo que conlleva una desconexión de su verdadera identidad y propósito. Los mentirosos engañan, dividen y destruyen mediante el control de la narrativa. El poder de la vida y de la muerte reside en la lengua. Los cambistas dirigen el complejo industrial de la censura, donde se debe suprimir la verdad para que pueda reinar su control oscuro. Vamos a cambiarles el guion.https://x.com/KuwlShow/status/2034941179553321463

EEUU

Trump intenta indultar a Edward Snowden .https://amg-news.com/breaking-intel-drop-trump-moves-to-pardon-edward-snowden-the-whistleblower-who-exposed-the-deep-state-may-finally-come-home-boom/

intenta indultar a .https://amg-news.com/breaking-intel-drop-trump-moves-to-pardon-edward-snowden-the-whistleblower-who-exposed-the-deep-state-may-finally-come-home-boom/ Oleadas de drones asediaron durante días una base estratégica en Luisiana .https://esrt.press/actualidad/594252-oleadas-drones-asediar-estrategica-base-militar-eeuu

asediaron durante días una base estratégica en .https://esrt.press/actualidad/594252-oleadas-drones-asediar-estrategica-base-militar-eeuu El Pentágono adoptará la IA de Palantir como sistema central.https://www.reuters.com/technology/pentagon-adopt-palantir-ai-as-core-us-military-system-memo-says-2026-03-20/

adoptará la IA de Palantir como sistema central.https://www.reuters.com/technology/pentagon-adopt-palantir-ai-as-core-us-military-system-memo-says-2026-03-20/ Elon Musk , declarado culpable de difamar a Twitter para devaluarla.https://esrt.press/actualidad/594276-elon-musk-culpable-difamar-twitter-devaluarla

, declarado culpable de difamar a Twitter para devaluarla.https://esrt.press/actualidad/594276-elon-musk-culpable-difamar-twitter-devaluarla Musk está construyendo una cadena de chips soberana.https://finance.yahoo.com/sectors/technology/articles/tesla-just-snubbed-tsmc-musk-223125927.html

está construyendo una cadena de chips soberana.https://finance.yahoo.com/sectors/technology/articles/tesla-just-snubbed-tsmc-musk-223125927.html Murió Chuck Norris a los 86 años tras una hospitalización de urgencia en Hawái .https://es.euronews.com/cultura/2026/03/20/chuck-norris-hospitalizado-hawai-urgencia-medica

a los 86 años tras una hospitalización de urgencia en .https://es.euronews.com/cultura/2026/03/20/chuck-norris-hospitalizado-hawai-urgencia-medica Más de 5.500 personas, obligadas a evacuarse ante el riesgo de colapso de una presa en Hawái .https://esrt.press/actualidad/594267-5000-personas-evacuar-inundaciones-hawai

.https://esrt.press/actualidad/594267-5000-personas-evacuar-inundaciones-hawai Los sombreros rojos se hacen con «la lista de los 103 pederastas de Hollywood » recopilada por el actor Val Kilmer , según Real Raw News.https://realrawnews.com/2026/03/red-hats-we-have-val-kilmers-pedo-list/

» recopilada por el actor , según Real Raw News.https://realrawnews.com/2026/03/red-hats-we-have-val-kilmers-pedo-list/ Exdirector del FBI confirma que el 11-S fue un trabajo interno.https://gazetteller.com/former-fbi-director-confirms-9-11-was-planned-from-inside-the-u-s-government-controlled-demolitions-intelligence-stand-down-and-a-manufactured-war-agenda-exposed/

El gobernador de Nueva York suplica a los adinerados que dejen de abandonar el Estado.https://www.zerohedge.com/economics/new-york-governor-begs-wealthy-taxpayers-stop-leaving-state

ESPAÑA

España niega estar cooperando en misión militar de EEUU contra Irán .https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/04/espana/video/espana-eeuu-iran-orix

.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/04/espana/video/espana-eeuu-iran-orix Trump ve bien que EEUU se retire de las bases militares de Rota y Morón .https://www.europapress.es/seguridad-y-defensa/noticia-trump-ve-bien-eeuu-retire-bases-militares-rota-moron-20260320235723.html

ve bien que EEUU se retire de las bases militares de y .https://www.europapress.es/seguridad-y-defensa/noticia-trump-ve-bien-eeuu-retire-bases-militares-rota-moron-20260320235723.html Trump considera justificada una retirada de las bases en España y de otros aliados.https://efe.com/mundo/2026-03-20/trump-considera-justificado-plantearse-una-retirada-de-las-bases-en-espana-y-otros-aliados/

considera justificada una retirada de las bases en España y de otros aliados.https://efe.com/mundo/2026-03-20/trump-considera-justificado-plantearse-una-retirada-de-las-bases-en-espana-y-otros-aliados/ Defensa se niega a revelar el número de aviones estadounidenses que hacen escala en Rota .https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/defensa/defensa-niega-desvelar-numero-aviones-estadounidenses-que-hacen-escala-rota/202603061143141007869.html

.https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/defensa/defensa-niega-desvelar-numero-aviones-estadounidenses-que-hacen-escala-rota/202603061143141007869.html Defensa y la UNED lanzan un curso sobre estrategias híbridas de Rusia, China, Israel e Irán.https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/defensa/defensa-uned-lanzan-curso-estrategias-hibridas-rusia-china-israel-iran/20251203165218992418.html

Los incentivos salariales de los militares no convencen.https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/defensa/incentivos-salariales-militares-convencen-palmadita-hombro/20251201132251991977.html

Una asociación militar reclama que se considere de alto riesgo la profesión por la situación de las tropas en Líbano e Irak .https://www.europapress.es/seguridad-y-defensa/noticia-asociacion-militar-reclama-profesion-considere-riesgo-situacion-tropas-libano-irak-20260320105742.html

e .https://www.europapress.es/seguridad-y-defensa/noticia-asociacion-militar-reclama-profesion-considere-riesgo-situacion-tropas-libano-irak-20260320105742.html La presencia femenina en las fuerzas armadas españolas alcanza el 13%.

Un Eurofighter español despegó en Rumanía para interceptar un dron ruso .

para interceptar un dron . La Brigada Paracaidista probó nuevos drones en unas maniobras de la Otan en Alemania .

probó nuevos drones en unas maniobras de la Otan en . Un alto cargo iraní amenazó a una base en Turquía donde hay más de cien artilleros españoles con una batería Patriot.

amenazó a una base en donde hay más de cien españoles con una batería Patriot. Debate en las Fuerzas Armadas: ¿derribar un dron de mil euros con un misil de un millón?https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/defensa/debate-fuerzas-armadas-derribar-dron-mil-euros-misil-millon/202603061146131007872.html

El Ejército del Aire alerta del riesgo de que drones baratos saturen la defensa antiaérea.https://www.elconfidencialdigital.com/elconfidencialdigital/defensa/

alerta del riesgo de que baratos saturen la defensa antiaérea.https://www.elconfidencialdigital.com/elconfidencialdigital/defensa/ Defensa ya habla de extender la vida útil de los F-18 hasta 2035 ó 2040.https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/defensa/defensa-habla-extender-vida-util-f-18-2035-2040/202603181844081010514.html

hasta 2035 ó 2040.https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/defensa/defensa-habla-extender-vida-util-f-18-2035-2040/202603181844081010514.html La Legión identifica resistencias en Ucrania para enviar soldados a instruirse en España.https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/defensa/legion-identifica-resistencias-ucrania-enviar-soldados-instruirse-espana/202603131000181009476.html

identifica resistencias en para enviar soldados a instruirse en España.https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/defensa/legion-identifica-resistencias-ucrania-enviar-soldados-instruirse-espana/202603131000181009476.html La Armada española detecta un destructor y un petrolero rusos en aguas próximas a Baleares .https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/defensa/giro-mediterraneo-armada-espanola-detecta-destructor-petrolero-rusos-aguas-proximas-baleares/202603201401461010921.html

española detecta un destructor y un petrolero rusos en aguas próximas a .https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/defensa/giro-mediterraneo-armada-espanola-detecta-destructor-petrolero-rusos-aguas-proximas-baleares/202603201401461010921.html Un mensaje de la fragata Cristóbal Colón desde Grecia emociona a Defensa y revela su papel.https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/defensa/mensaje-fragata-cristobal-colon-grecia-que-emociona-defensa-revela-papel-clave/202603201346031010905.html

emociona a Defensa y revela su papel.https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/defensa/mensaje-fragata-cristobal-colon-grecia-que-emociona-defensa-revela-papel-clave/202603201346031010905.html La fragata Santa María cruza por primera vez el Círculo Polar Ártico .https://www.elconfidencialdigital.com/geopolitica/articulo/armamento/fragata-santa-maria-cruza-primera-vez-circulo-polar-artico/20260317145148004091.html

cruza por primera vez el .https://www.elconfidencialdigital.com/geopolitica/articulo/armamento/fragata-santa-maria-cruza-primera-vez-circulo-polar-artico/20260317145148004091.html El Ejército español atrae a adolescentes en la Feria de la Educación.https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/defensa/ejercito-espanol-atrae-adolescentes-salo-l-ensenyament-motivo-sorprende-incluso-defensa/202603201502001010957.html

La Royal Navy refuerza Gibraltar con drones para vigilar portaviones.https://www.elconfidencialdigital.com/geopolitica/articulo/armamento/royal-navy-refuerza-gibraltar-drones-vigilar-portaaviones/20260317145951004113.html

AMÉRICAS

EEUU ha prohibido a Cuba importar petróleo ruso .https://battleforworld.com/2026/03/11/the-threat-of-world-war-slowly-moves-ahead-part-3/#CubaUS

importar petróleo .https://battleforworld.com/2026/03/11/the-threat-of-world-war-slowly-moves-ahead-part-3/#CubaUS Cancún se ha convertido en centro del tráfico de personas, según Paul White Gold Eagle .https://x.com/PaulGoldEagle/status/2035082726211297570

se ha convertido en centro del tráfico de personas, según .https://x.com/PaulGoldEagle/status/2035082726211297570 Los cárteles que practican el culto a la Santa Muerte han encontrado en México un lugar propicio para los sacrificios en los templos mayas. El culto a Baal es mundial.https://www.youtube.com/watch?v=4QpB36N12f4

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.