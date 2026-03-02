La UAL recibe a 15 estudiantes de la Universidad de Saga (Japón) en estancia académica

Los universitarios japoneses pasarán dos semanas en el campus almeriense, donde seguirán una programación en torno al idioma, la sostenibilidad y la cultura española

La Universidad de Almería, a través del Vicerrectorado de Proyección Internacional, ha dado la bienvenida oficial este lunes a un grupo de 15 estudiantes procedentes de la Universidad de Saga, Japón. Este encuentro marca el inicio de una estancia académica y cultural de dos semanas que se prolongará hasta el próximo 17 de marzo.

El programa, enmarcado en la iniciativa Study Abroad ‘A Sea of Knowledge’, ofrece a los alumnos nipones una experiencia de inmersión total que combina el aprendizaje del idioma con el conocimiento de la cultura y la sostenibilidad en el entorno almeriense.

La programación diseñada para esta quincena es intensa y variada. Durante su primera semana, los estudiantes participarán en sesiones de lengua española, talleres de gastronomía y origami, así como visitas guiadas por el campus y la ciudad de Almería.

La segunda semana destaca por su enfoque en la sostenibilidad y el patrimonio andaluz. El grupo realizará una ruta gastronómica sostenible y asistirá a conferencias sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Además, el itinerario incluye una visita cultural a la Alhambra de Granada y un espectáculo de flamenco como broche final antes de su partida el 17 de marzo.

José Carlos Redondo, vicerrector de Proyección Internacional de la UAL, ha destacado la importancia de este intercambio que ya se ha convertido en una tradición para la institución. “Estamos recibiendo a estudiantes japoneses de la Universidad de Saga. Desde esta universidad llevan ya varios años eligiendo Almería como su destino. Vienen aquí a realizar un curso que comprende una serie de contenidos específicos, por ejemplo: un tipo de vida sostenible o cultura española. Un pack de diversas temáticas que pretende integrar la actividad académica con la vida cultural española.»

Asimismo, el vicerrector ha subrayado el carácter integral de la estancia, señalando que el objetivo va más allá de lo puramente académico. “Esto es como algo muy anglosajón que ya ha derivado en otros países y es aunar los contenidos específicos académicos con un pack cultural de lengua y la vida diaria; es decir, tienen también un programa social intenso. Espero que tengan una estancia fructífera y acogedora.»

La estancia concluirá el próximo 17 de marzo con una sesión de despedida que pondrá el broche de oro a dos semanas de intercambio. Tras haber asistido a dos semanas de intensa actividad, los estudiantes regresarán a Japón habiendo experimentado de primera mano la vida universitaria y las tradiciones andaluzas.

Como bien ha indicado el vicerrector durante la bienvenida, “es una manera de integrar la actividad académica con la vida cultural española. Una estancia que disfrutan no solamente por los contenidos, sino por las actividades que llevan aparejadas”.

Con este programa, la Universidad de Almería consolida su proyección internacional y su capacidad para atraer talento de otros países, ofreciendo una formación que une el rigor académico con la riqueza del patrimonio local.