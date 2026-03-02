El Ayuntamiento de Albox destina la mayor subvención de su historia a las Cofradías de Semana Santa

El municipio inicia el camino hacía su Semana de Pasión con el Pregón a cargo de Francisco José Castillo y el Cartel oficial 2026, obra del artista local Emilio Pastor

El Ayuntamiento de Albox ha entregado a las cinco cofradías de Semana Santa del municipio una asignación económica que se ha incrementado notablemente en los dos últimos años, alcanzando en 2026 la cifra récord de 38.000 euros. Se trata de la mayor subvención directa concedida hasta la fecha para apoyar la celebración de la Semana de Pasión albojense.

Esta dotación permitirá a las hermandades sufragar gastos esenciales como bandas de música, decoración floral, túnicas, cera o adquisición y conservación de patrimonio, entre otros aspectos necesarios para la organización de la Semana Santa 2026.

La alcaldesa de Albox, María del Mar Alfonso, ha subrayado el firme compromiso del equipo de gobierno con esta celebración. “Este equipo de gobierno tiene un compromiso rotundo con la Semana de Pasión de Albox, una de las más impresionantes de la provincia, y somos conscientes de que para seguir creciendo es necesario el apoyo y la implicación de todos”.

La regidora ha destacado que desde su llegada al gobierno municipal la ayuda económica directa se ha incrementado progresivamente. “Hoy podemos decir que recibirán la mayor subvención de la historia. Pero no es suficiente y vamos a seguir trabajando para aumentar la asignación cada año. La labor de nuestras cofradías no solo es una verdadera manifestación de fe y una orgullosa reivindicación de lo que somos; es también impulso económico para nuestro comercio y hostelería, es turismo, es vida y es hermandad”.

Con esta aportación, el Ayuntamiento reconoce el esfuerzo constante del tejido cofrade local. “Tenemos una familia cofrade de la que nos sentimos muy orgullosos. Trabajan todo el año para hacer grande nuestra Semana Santa”, concluyó Alfonso.

El pregón marca el inicio de la Semana Santa 2026

El último fin de semana de febrero, Albox dio el pistoletazo de salida a la Semana Santa con el emotivo pregón a cargo de Francisco José Castillo Caparrós, Teniente Hermano Mayor del Paso Blanco, que guió al público por un recorrido sentimental a través de su infancia entre varales, túnicas y marchas procesionales. Un discurso profundo que transmitió que la Semana Santa es tradición viva, herencia, compromiso y entrega.

La organización del solemne acto corrió este año a cargo de la Cofradía de Ntra. Sra. de las Angustias, más conocido como Paso Blanco, que congregó a numerosos albojenses para renovar su fe y reafirmar sus raíces.

Durante el evento también se presentó el cartel oficial anunciador de la Semana Santa 2026, obra de Emilio Pastor Pérez, destacado artista local y miembro de la Cofradía del Paso Blanco. El óleo sobre lienzo, ejecutado con admirable realismo, plasma el amor, la dulzura y la esperanza que inspira la Virgen de la Esperanza.

El acto culminó con la actuación de la Banda Municipal de Música de Albox, preludio de la VII edición del Certamen de Marchas Procesionales Villa de Albox, celebrado el domingo por la mañana y que contó con la participación de la Agrupación Musical Virgen de las Mercedes de Oria y la Agrupación Cristo de las Aguas de Olula del Río como bandas invitadas.

Con estos actos, Albox inicia el camino hacia una Semana Santa 2026 que promete seguir creciendo en devoción, patrimonio y proyección turística.