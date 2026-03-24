La UAL y el Grupo Social ONCE reivindican la IA como un derecho para la autonomía de las personas con discapacidad visual

Decenas de estudiantes y profesores participan en el campus en la jornada ‘IA para todos: Abre los ojos al futuro’, que ha mostrado cómo la tecnología y la tiflotecnología garantizan la autonomía personal y la igualdad de oportunidades en el ámbito académico y social

Con el objetivo de dar a conocer de qué manera la inteligencia artificial y la tiflotecnología contribuyen a la inclusión, la autonomía y la igualdad de oportunidades de las personas ciegas o con discapacidad visual, tanto en el ámbito universitario como en la sociedad en general, la Universidad de Almería ha acogido este martes la jornada ‘IA para todos: Abre los ojos al futuro’, organizada por la Fundación ONCE y el Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social.

Durante la jornada, celebrada en el Auditorio de la UAL y centrada en el asesoramiento, formación y adaptación de herramientas tecnológicas accesibles, se ha explicado al público asistente cómo estas soluciones permiten a las personas con discapacidad visual acceder a la información, la comunicación y la movilidad de forma autónoma. Además, han tenido la oportunidad de conocer las aplicaciones basadas en IA que facilitan la vida diaria de las personas ciegas o con baja visión como Be My Eyes, Seeing AI, ChatGPT, Notebook con lector de pantalla. También ha habido una demostración de manos de un afiliado ciego total que utiliza la inteligencia artificial en su día a día.

El evento ha contado además con una actividad práctica dirigida a los asistentes que ha consistido en el uso de antifaz o gafas de simulación visual y manejo de aplicaciones basadas en IA para leer un documento, identificar información visual o desplazarse por espacios del campus universitario con apoyo tecnológico.

En su inauguración, la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social, Maribel Ramírez, ha explicado que “cuando la universidad abre sus puertas al diálogo con entidades que trabajan cada día por la igualdad de oportunidades, la inclusión y la autonomía personal, gana en profundidad, en sensibilidad y en capacidad transformadora”. Y ha destacado la importancia del contenido de la jornada. “El tema que nos reúne es, sin duda, de enorme actualidad y de una profunda relevancia social. Hablar hoy de inteligencia artificial es hablar de innovación, de transformación y de futuro. Pero hablar de inteligencia artificial desde la inclusión es, sobre todo, hablar de derechos, de accesibilidad, de autonomía personal y de igualdad de oportunidades. Esta jornada nos invita precisamente a mirar la tecnología desde esa perspectiva: no solo como un avance técnico, sino como una herramienta al servicio de las personas. Y, de manera muy concreta, como una oportunidad para mejorar la vida de las personas ciegas o con discapacidad visual, facilitando su participación plena y autónoma en los distintos ámbitos de la vida académica, social y cotidiana”.

También ha señalado que “la UAL tiene precisamente esa misión: ser un espacio de conocimiento, sí, pero también de compromiso social. Un espacio capaz de incorporar la innovación, la reflexión crítica y la responsabilidad ética para avanzar hacia una sociedad más justa, más inclusiva y más humana. Y si hay algo que me gustaría destacar especialmente hoy, es el valor que tiene para nuestra comunidad universitaria poder acercarse a estas realidades de una forma práctica, vivencial y transformadora. Porque la formación universitaria no se limita a los contenidos estrictamente académicos. También se construye en jornadas, encuentros y experiencias como esta, que nos ayudan a ampliar la mirada, a desarrollar sensibilidad social y a comprender mejor los retos que atraviesan nuestro presente”.

La jornada se enmarca en la Semana del Grupo Social ONCE, que este año está dedicada a la Inteligencia artificial y se está desarrollando en Andalucía, Ceuta y Melilla bajo el lema ‘Tecnología con Inclusión: Tecnoinclusión’. María Jesús Segovia, directora de la ONCE de Almería, ha destacado el privilegio que supone para ellos celebrar esta jornada en la UAL. “Es un lema sencillo pero muy poderoso porque estamos convencidos de que la tecnología no puede ser una barrera, sino que tiene que ser una herramienta, una puerta abierta para las personas con discapacidad visual o con ceguera total. Creo que va a ser una actividad que, espero y confío, nos sensibilice de la importancia que tiene la inclusión en la tecnología. Esto no es un lujo, es un derecho”.

Esta experiencia busca fomentar la empatía y la comprensión real de las barreras y soluciones tecnológicas existentes para las personas con discapacidad visual.