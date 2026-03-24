El Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía celebra 25 años impulsando el conocimiento y la investigación

Con una comunidad de más de 300.000 usuarios, el consorcio, del que forma parte la Biblioteca Universitaria ‘Nicolás Salmerón’ de la UAL, garantiza el acceso a un catálogo de más de 3,5 millones de documentos y 36.000 títulos de revistas

El Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía (CBUA), del que forma parte la Biblioteca ‘Nicolás Salmerón’ de la Universidad de Almería, celebra su 25 aniversario consolidado como un pilar fundamental para la educación superior y la investigación en la comunidad autónoma. Desde su creación, el CBUA ha logrado unir a las diez universidades públicas andaluzas bajo un objetivo común: facilitar el acceso democrático y eficiente a la información y el conocimiento.

El CBUA da servicio a una comunidad de más de 300.000 personas, que incluye estudiantes, personal docente e investigador (PDI) y personal técnico de gestión, y de administración y servicios (PTGAS). A través de la optimización de recursos y la adquisición compartida, el consorcio permite que cualquier usuario pueda acceder a fondos que, de forma individual, serían inalcanzables para muchas instituciones.

Manuel Torralbo, Presidente del CBUA, destaca en el vídeo conmemorativo que el consorcio «representa una inversión estratégica en el futuro de la investigación andaluza», subrayando cómo la colección digital impulsa la innovación y el desarrollo regional. Entre los hitos que el CBUA destaca en esta efeméride se encuentran:

CatCBUA: El catálogo colectivo que sirve de puerta de acceso a más de 3,5 millones de documentos físicos y digitales.

Préstamo CBUA: Un servicio interbibliotecario que permite, por ejemplo, solicitar un libro en Granada y recogerlo en Jaén, fomentando la movilidad del conocimiento.

Apoyo a la Investigación: Recursos especializados y bases de datos de alto valor que son, en palabras de la profesora e investigadora de la Universidad de Sevilla, Clara Grima, «imprescindibles en la labor docente, investigadora y como divulgadora”.

Tras 25 años de trayectoria, el CBUA no solo celebra sus logros pasados, sino que reafirma su compromiso con los retos del siglo XXI. La estrategia de futuro del consorcio pasa por profundizar en la innovación tecnológica, la colaboración estrecha entre bibliotecas y el firme compromiso con el Acceso Abierto (Open Access) al conocimiento.

Con infraestructuras modernas como los CRAI (Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación) y servicios adaptados para personas con discapacidad, el CBUA sigue evolucionando para ofrecer servicios de calidad que se adaptan a las necesidades cambiantes de la sociedad andaluza.