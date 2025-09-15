La UE acoge con satisfacción la entrada en vigor del Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la OMC

La Unión Europea acoge con satisfacción la tan esperada entrada en vigor del Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la Organización Mundial del Comercio (OMC), un hito importante tras dos décadas de intensas negociaciones multilaterales. Esto representa un importante paso adelante en el esfuerzo mundial para proteger los océanos del mundo, ya que tiene como objetivo eliminar los subsidios a la pesca perjudiciales, contribuyendo en última instancia a un océano más resistente y próspero para las generaciones futuras.

A través de disposiciones vinculantes y ejecutables, se espera que este acuerdo histórico reduzca significativamente la sobrepesca, garantice la pesca sostenible y promueva mejores prácticas para las comunidades costeras de todo el mundo. Esta es también una de las prioridades clave del Pacto Europeo de los Océanos, que esboza el compromiso de la UE con la protección de los océanos.

La entrada en vigor también activa el Fondo de Pesca de la OMC, cuyo objetivo es ayudar a los países en desarrollo y menos adelantados a aplicar el acuerdo, mejorar la sostenibilidad y beneficiar a las comunidades pesqueras de todo el mundo. La UE y sus Estados miembros son los contribuyentes mayoritarios a este importante fondo.

En consonancia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14.6 de las Naciones Unidas, que obliga a la OMC a prohibir las subvenciones perjudiciales a la pesca, el Acuerdo incluye la prohibición de las subvenciones que contribuyan a la pesca ilegal, no reglamentada y no declarada (INDNR), combinada con disposiciones de transparencia sin precedentes. Además, prohíbe todas las subvenciones para la pesca en alta mar no regulada, que son las zonas más vulnerables del océano, ya que carecen de un régimen establecido y coordinado para gestionar la pesca. Una disposición adicional establecerá normas de sostenibilidad para las subvenciones que afecten a las poblaciones sobreexplotadas más vulnerables, promoviendo en última instancia un enfoque más sostenible de la gestión de la pesca.

La UE mantiene su compromiso de seguir abordando las subvenciones a la pesca perjudiciales a escala mundial mediante la negociación de disposiciones adicionales para complementar este acuerdo de primera fase.

Próximos pasos

Con el acuerdo ahora en vigor, los Miembros de la OMC tendrán que transponer estas nuevas normas multilaterales en su marco interno de subvenciones a la pesca.

Para supervisar la aplicación, los Miembros de la OMC deben presentar una serie de notificaciones detalladas que serán examinadas por el nuevo Comité de Subvenciones a la Pesca de la OMC, creado también por el Acuerdo.

Si bien 111 miembros de la OMC aceptaron que las normas del acuerdo entraran en vigor, la UE hace un llamamiento a los miembros restantes de la OMC, especialmente a las grandes naciones pesqueras, para que acepten el acuerdo pronto, a fin de garantizar beneficios aún más amplios.

Antecedentes

El Acuerdo de la OMC sobre Subvenciones a la Pesca, el primer acuerdo comercial multilateral centrado en la sostenibilidad, se celebró en la 12.a Conferencia Ministerial de la OMC (CM12) en junio de 2022 e incluye:

la prohibición de las subvenciones públicas a la pesca ilegal, no regulada y no declarada;

la prohibición de las subvenciones a la pesca en alta mar no regulada;

la prohibición de las subvenciones relativas a las poblaciones más vulnerables;

disposiciones que aborden la práctica nociva de cambiar el pabellón de los buques pesqueros a otras jurisdicciones; y

amplias disposiciones en materia de transparencia y notificación para supervisar la aplicación del Acuerdo.

La UE fue un participante clave en las negociaciones y encabezó los esfuerzos para su conclusión. Tras su pronta aceptación del acuerdo en junio de 2023, la UE animó activamente a otros miembros de la OMC a aceptar el acuerdo sin demora.

Ficha informativa sobre el Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca

Página web de la OMC sobre subvenciones a la pesca

Fondo para el Pescado de la OMC

Contribución de 1 millón de euros de la UE al Fondo de Pesca de la OMC

Política Pesquera Común de la UE Océanos y Pesca

El Pacto Europeo de los Océanos

La UE y la OMC

