Almería reduce en más de 3.000 pacientes la lista de espera quirúrgica con garantía y acorta la demora media en 63 días

La provincia disminuye en 4.500 personas la lista de espera para consultas externas en el último semestre y aumenta la actividad asistencial con 12.900 consultas más respecto al año anterior

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha publicado los datos del corte de junio de 2025, que confirman la evolución favorable en Almería desde la puesta en marcha del Plan de Garantía Sanitaria para la lista de espera quirúrgica y del plan específico de consultas externas.

La provincia de Almería ha registrado en el primer semestre de 2025 una importante mejora en los tiempos y en el número de pacientes pendientes de intervención quirúrgica con garantía, según los datos publicados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a cierre de junio. Desde la puesta en marcha del Plan de Garantía Sanitaria, la lista de espera quirúrgica se ha reducido en 3.158 personas, al tiempo que los casos fuera de plazo han descendido en 4.261. La demora media también se ha visto significativamente acortada, pasando de 194 días en diciembre de 2023 a 131 en junio de 2025, lo que supone 63 días menos.

Este esfuerzo se refleja igualmente en la actividad asistencial, que mantiene una tendencia ascendente. Entre enero y junio de 2025 se han realizado 15.655 intervenciones quirúrgicas en la provincia, lo que equivale a 578 más que en el mismo periodo del año anterior, lo que representa un incremento del 3,8%.

En el ámbito de las consultas externas, el balance semestral respecto al corte de diciembre de 2024 confirma también una evolución favorable. En solo seis meses, la lista de espera se ha reducido en 4.551 personas y el número de pacientes fuera de plazo ha descendido en 1.994. La demora media para la primera cita con especialista también mejora, pasando de 150 días en diciembre a 145 en junio, es decir, cinco días menos.

El análisis interanual muestra, sin embargo, un aumento en la presión asistencial en Almería. Respecto a junio de 2024, la provincia cuenta con 4.231 pacientes más pendientes de consulta externa y 9.222 más fuera de plazo, mientras que la demora media se ha incrementado en 16 días, pasando de 129 a 145. Pese a este repunte, la actividad asistencial ha crecido de forma sostenida: en el primer semestre de 2025 se han registrado 657.827 consultas, lo que supone 12.900 más que en el mismo periodo del año pasado, un aumento del 2%.

Andalucía ha realizado en el primer semestre de este año 223.074 intervenciones quirúrgicas, de las que el 86% se han llevado a cabo en centros públicos. Este esfuerzo ha permitido reducir en más de 20.000 el número de pacientes pendientes con garantía, lo que representa un descenso del 14,2%, y en más de 30.000 los casos fuera de plazo, lo que supone una caída del 56,7%. Asimismo, la demora media se ha acortado en 42 días, al pasar de 150 en diciembre de 2023 a 108 en junio de 2025.

En consultas externas, la tendencia en toda la comunidad también es positiva. Entre diciembre de 2024 y junio de 2025, el número total de pacientes pendientes se ha reducido en casi 14.000 personas, mientras que los fuera de plazo han descendido en más de 40.000. La demora media, que en diciembre era de 150 días, se ha acortado hasta los 127 en junio, lo que supone una reducción de 23 días en apenas medio año.

La Consejería de Salud y Consumo ha subrayado que los avances alcanzados en Almería y en el conjunto de Andalucía son fruto del compromiso y esfuerzo de los profesionales sanitarios, junto con las medidas de reorganización de recursos impulsadas por el SAS. Asimismo, ha reafirmado su determinación de seguir trabajando para reducir las listas de espera y ofrecer a la ciudadanía una atención de calidad en el menor tiempo posible.